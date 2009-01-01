- Estado del terminal de cliente
- Información sobre el programa MQL5 en ejecución
- Información sobre el instrumento
- Información sobre la cuenta
- Estadística de simulación
Estado del terminal de cliente
La información sobre el terminal de cliente se obtiene a través de estas dos funciones: TerminalInfoInteger() y TerminalInfoString(). Para parámetros, estas funciones aceptan valores de las enumeraciones ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER y ENUM_TERMINAL_INFO_STRING respectivamente.
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
TERMINAL_BUILD
|
Número de la build del terminal
|
int
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
Bandera de la presencia de los datos de autorización de MQL5.community en el terminal
|
bool
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
Conexión a MQL5.community
|
bool
|
TERMINAL_CONNECTED
|
Conexión al servidor comercial
|
bool
|
TERMINAL_DLLS_ALLOWED
|
Permiso de usar DLL
|
bool
|
TERMINAL_TRADE_ALLOWED
|
bool
|
TERMINAL_EMAIL_ENABLED
|
Permiso de enviar correo electrónico usando el servidor SMTP y nombre de usuario especificados en las configuraciones del terminal
|
bool
|
TERMINAL_FTP_ENABLED
|
Permiso de enviar informes a través de FTP a un servidor indicado para una cuenta comercial especificada en las configuraciones del terminal
|
bool
|
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED
|
Permiso para enviar las notificaciones al smartphone
|
bool
|
TERMINAL_MAXBARS
|
Número máximo de barras en el gráfico
|
int
|
TERMINAL_MQID
|
Bandera de presencia de MetaQuotes ID para el envío de las notificaciones Push
|
int
|
TERMINAL_CODEPAGE
|
Número de la página de código del idioma instalado en el terminal de cliente
|
int
|
TERMINAL_CPU_CORES
|
Número de procesadores en el sistema
|
int
|
TERMINAL_DISK_SPACE
|
Tamaño de la memoria libre en el disco para la carpeta MQL5\Files del terminal (agente), en MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL
|
Tamaño de la memoria física en el sistema, en MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_TOTAL
|
Tamaño de la memoria disponible para el proceso del terminal (agente), en MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE
|
Tamaño de la memoria libre del proceso del terminal (agente), en MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_USED
|
Tamaño de la memoria usada por el terminal (agente), en MB
|
int
|
TERMINAL_X64
|
Indicación "terminal de 64 bits"
|
bool
|
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT
|
Versión de OpenCL soportada en el formato 0x00010002 = 1.2. "0" significa que OpenCL no se soporta
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_DPI
|
La capacidad de resolución a la hora de mostrar información en la pantalla se mide por la cantidad de puntos por pulgada lineal de la superficie (DPI).
El conocimiento de este parámetro permite definir las dimensiones de los objetos gráficos de tal forma que parezcan iguales en monitores con diferente capacidad de resolución.
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_LEFT
|
Coordenada izquierda de la pantalla virtual. La pantalla virtual es un rectángulo que abarca todo el monitor. Si en el sistema hay dos monitores y su orden se ha establecido de derecha a izquierda, la coordenada izquierda de la pantalla virtual puede encontrarse en el límite de los dos monitores.
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_TOP
|
Coordenada superior de la pantalla virtual
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_WIDTH
|
Anchura del terminal
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_HEIGHT
|
Altura del terminal
|
int
|
TERMINAL_LEFT
|
Coordenada izquierda del terminal con respecto a la pantalla virtual
|
int
|
TERMINAL_TOP
|
Coordenada superior del terminal con respecto a la pantalla virtual
|
int
|
TERMINAL_RIGHT
|
Coordenada derecha del terminal con respecto a la pantalla virtual
|
int
|
TERMINAL_BOTTOM
|
Coordenada inferior del terminal con respecto a la pantalla virtual
|
int
|
TERMINAL_PING_LAST
|
Último valor conocido del ping hasta el servidor comercial en microsegundos. En un segundo hay un millón de microsegundos.
|
int
|
TERMINAL_VPS
|
Señal de que el terminal está siendo ejecutado en el servidor virtual MetaTrader Vitrtual Hosting (MetaTrader VPS)
|
bool
|
Identificador de la tecla
|
Descripción
|
|
TERMINAL_KEYSTATE_LEFT
|
Estado de la tecla "Flecha izquierda"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_UP
|
Estado de la tecla "Flecha arriba"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT
|
Estado de la tecla "Flecha derecha"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_DOWN
|
Estado de la tecla "Flecha abajo"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT
|
Estado de la tecla "Shift"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL
|
Estado de la tecla "Ctrl"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_MENU
|
Estado de la tecla "Windows"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK
|
Estado de la tecla "CapsLock"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK
|
Estado de la tecla "NumLock"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK
|
Estado de la tecla "ScrollLock"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_ENTER
|
Estado de la tecla "Enter"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_INSERT
|
Estado de la tecla "Insert"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_DELETE
|
Estado de la tecla "Delete"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_HOME
|
Estado de la tecla "Home"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_END
|
Estado de la tecla "End"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_TAB
|
Estado de la tecla "Tab"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP
|
Estado de la tecla "PageUp"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN
|
Estado de la tecla "PageDown"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE
|
Estado de la tecla "Escape"
|
int
La llamada de TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX) retorna el mismo código de estado de una tecla que la función GetKeyState() de MSDN.
Ejemplo de cálculo del coeficiente de escala:
|
//--- creamos un botуn con una anchura de 1.5 pulgadas en la pantalla
Usando el recurso gráfico de esta forma, tendrá el mismo tamaño a simple vista en monitores con diferentes capacidades de resolución. Además, las dimensiones de los elementos de control (botones, ventanas de diálogo, etc) se corresponderán con los ajustes de la personalización.
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
Balance del usuario en MQL5.community
|
double
|
|
Porcentaje de paquetes de red nuevamente enviados en protocolo TCP/IP para todos los servicios y aplicaciones iniciados en la computadora dada. Incluso en la red más rápida y mejor configurada tienen lugar pérdidas de paquetes y, como consecuencia, no se da la confirmación de la entrega de los paquetes entre el receptor y el emisor. En tales casos, el paquete "perdido" es enviado de nuevo.
No es un índice de calidad de la conexión de un terminal concreto a un servidor comercial concreto, puesto que se calcula para toda la actividad de la red, incluyendo la actividad sistémica y la actividad de fondo.
El índice TERMINAL_RETRANSMISSION se solicita una vez por minuto desde el sistema operativo. El propio terminal no calcula este índice.
|
Las operaciones de archivos pueden realizarse sólo en dos directorios; las rutas correspondientes se puede obtener llamando a las propiedades de TERMINAL_DATA_PATH y TERMINAL_COMMONDATA_PATH.
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
TERMINAL_LANGUAGE
|
Idioma del terminal
|
string
|
TERMINAL_COMPANY
|
Nombre de la empresa
|
string
|
TERMINAL_NAME
|
Nombre del terminal
|
string
|
TERMINAL_PATH
|
Carpeta de la que se inicia el terminal
|
string
|
TERMINAL_DATA_PATH
|
Carpeta donde se almacenan los datos del terminal
|
string
|
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
|
Carpeta general de todos los terminales de cliente instalados en el ordenador
|
string
|
TERMINAL_CPU_NAME
|
Nombre del procesador
|
string
|
TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE
|
Arquitectura del procesador
|
string
|
TERMINAL_OS_VERSION
|
Nombre del sistema operativo del usuario
|
string
|
TERMINAL_COLORTHEME_NAME
|
Esquema de color del terminal: Light y Dark.
|
string
Para mejor entendimiento de las rutas que se guardan en las propiedades de los parámetros TERMINAL_PATH, TERMINAL_DATA_PATH y TERMINAL_COMMONDATA_PATH, se recomienda ejecutar el script que devolverá estos valores para la copia del terminal instalada en su ordenador.
Ejemplo: Script devuelve la información sobre las rutas del terminal de cliente
|
//+------------------------------------------------------------------+
Como resultado de su ejecución, en el Registro de Asesores Expertos aparecerán los mensajes parecidos a los que vienen más abajo.
Obtener información sobre el esquema de color del terminal #
El terminal le permite establecer esquemas de color: claro (por defecto) y oscuro. Al crear aplicaciones de usuario que tienen una interfaz gráfica para interactuar con el usuario, los desarrolladores deberán considerar el esquema de color actual del terminal. Por lo tanto, para mayor comodidad de los usuarios, se hace necesaria una adaptación dinámica de los componentes visuales utilizados en la aplicación.
Con este propósito, se han agregado funciones para determinar el esquema de color del terminal:
- El valor TERMINAL_COLORTHEME_NAME de la enumeración ENUM_TERMINAL_INFO_STRING permite obtener el nombre del esquema de color con la ayuda de TerminalInfoString. Valores posibles: Light y Dark.
- Use las propiedades THEME_COLOR_* de la enumeración ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER para obtener colores de elementos específicos de la interfaz con la ayuda de TerminalInfoInteger.
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de propiedad
|
THEME_COLOR_WINDOW
|
Fondo de la ventana
|
color
|
THEME_COLOR_WINDOWTEXT
|
Texto en la ventana
|
color
|
THEME_COLOR_WINDOW
|
Fondo de la ventana
|
color
|
THEME_COLOR_WINDOWTEXT
|
Texto en la ventana
|
color
|
THEME_COLOR_BTNTEXT
|
Texto en los botones
|
color
|
THEME_COLOR_GRAYTEXT
|
Texto inactivo (desactivado)
|
color
|
THEME_COLOR_INFOTEXT
|
Texto en las pistas
|
color
|
THEME_COLOR_INFOBK
|
Fondo de las pistas
|
color
|
THEME_COLOR_3DFACE
|
Parte frontal de los elementos 3D
|
color
|
THEME_COLOR_3DLIGHT
|
Parte clara de los elementos 3D
|
color
|
THEME_COLOR_3DSHADOW
|
Parte oscura de los elementos 3D
|
color
|
THEME_COLOR_3DDKSHADOW
|
Sombra oscura de elementos 3D
|
color
|
THEME_COLOR_3DHILIGHT
|
Iluminación de elementos 3D
|
color
|
THEME_COLOR_HIGHLIGHT
|
Fondo de los elementos seleccionados
|
color
|
THEME_COLOR_HIGHLIGHTTEXT
|
Texto de los elementos seleccionados
|
color
|
THEME_COLOR_BTNFACE
|
Parte frontal de los botones
|
color
|
THEME_COLOR_BTNHILIGHT
|
Iluiminación de los botones
|
color
|
THEME_COLOR_BTNSHADOW
|
Sombra de los botones
|
color
|
THEME_COLOR_MENU
|
Fondo del menú
|
color
|
THEME_COLOR_MENUBAR
|
Fondo del panel del menú
|
color
|
THEME_COLOR_MENUTEXT
|
Texto del menú
|
color
|
THEME_COLOR_MENUHILIGHT
|
Iluminación del punto seleccionado del menú
|
color
|
THEME_COLOR_ACTIVECAPTION
|
Encabezado de la ventana activa
|
color
|
THEME_COLOR_INACTIVECAPTION
|
Encabezado de la ventana inactiva
|
color
|
THEME_COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION
|
Gradiente del encabezado de la ventana inactiva
|
color
|
THEME_COLOR_CAPTIONTEXT
|
Texto del encabezado de la ventana
|
color
|
THEME_COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT
|
Texto del encabezado de la ventana inactiva
|
color
|
THEME_COLOR_HOTTEXT
|
Hipervínculos o elementos activos
|
color
|
THEME_COLOR_NONE
|
Color no seleccionado
|
color
|
THEME_COLOR_SEPARATOR
|
Separador
|
color
|
THEME_COLOR_SCROLLBACK
|
Barra de desplazamiento
|
color
|
THEME_COLOR_LINE1
|
Color de fondo de una línea impar en el Diario
|
color
|
THEME_COLOR_LINE2
|
Color de fondo de una línea par en el Diario
|
color
|
THEME_COLOR_GRID
|
Color de la cuadrícula en el Diario
|
color
|
THEME_COLOR_SUMMARY
|
Color de fondo de la línea final en el Diario
|
color
|
THEME_COLOR_ERROR
|
Color del texto sobre errores
|
color
|
THEME_COLOR_INVALID
|
Color del texto sobre valor no válido
|
color
|
THEME_COLOR_NEGATIVE
|
Color del valor negativo
|
color
|
THEME_COLOR_POSITIVE
|
Color del valor positivo
|
color
|
THEME_COLOR_LINK
|
Color del enlace
|
color
|
THEME_COLOR_LINKHOVER
|
Color del enlace al colocar el cursor
|
color
|
THEME_COLOR_LINKTESTER
|
Color de los enlaces en la caché de resultados de los anteriores inicios de simulación/optimización
|
color
|
THEME_COLOR_TEXTUP
|
Botón no pulsado
|
color
|
THEME_COLOR_TEXTDOWN
|
Botón pulsado
|
color
|
THEME_COLOR_BACKUP
|
Color de los botones "BUY" y "SELL" en la ventana "One Click Trading" al aumentar el precio propuesto
|
color
|
THEME_COLOR_BACKDOWN
|
Color de los botones "BUY" y "SELL" en la ventana "One Click Trading" al disminuir el precio propuesto
|
color
|
THEME_COLOR_CLOSE
|
Botón de la operación "Close"
|
color
|
THEME_COLOR_BUY
|
Botón de la operación "BUY"
|
color
|
THEME_COLOR_SELL
|
Botón de la operación "SELL"
|
color
|
THEME_COLOR_DEPOSIT
|
Color del botón "Deposit"
|
color
|
THEME_COLOR_WITHDRAWAL
|
Color del botón "Withdrawal"
|
color
|
THEME_COLOR_BID
|
Color de la línea "Bid"
|
color
|
THEME_COLOR_ASK
|
Color de la línea "Ask"
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS
|
Color de la línea "Stop"
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS_RED
|
Iluminación del valor StopLoss al darse en un valor negativo de beneficio en la pestaña Trading
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS_GREEN
|
Iluminación del valor StopLoss al darse en un valor positivo de beneficio en la pestaña Trading
|
color
|
THEME_COLOR_CONFIRM
|
Color del botón "Accept" en la ventana de envío de órdenes
|
color
|
THEME_COLOR_REQUOTE
|
Color del botón "Requote" en la ventana de envío de órdenes
|
color
|
THEME_COLOR_REJECT
|
Color del botón "Reject" en la ventana de envío de órdenes
|
color
|
THEME_COLOR_NOTIFICATION
|
Color del texto sobre los cambios del servidor en la ventana de envío de órdenes
|
color
|
THEME_COLOR_RATING
|
Color de la franja de clasificación en el sistema de formación
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_BUY
|
Color de fondo de los niveles de compra en la Profundidad de mercado
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_SELL
|
Color de fondo de los niveles de venta en la Profundidad de mercado
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_LAST
|
Color de la última transacción en la Profundidad de mercado
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_STOP
|
Color del nivel de StopLoss en la Profundidad de mercado
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_SPREAD
|
Color de fondo de los niveles de spread en la Profundidad de mercado
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_BID
|
Color de la línea Bid del gráfico de ticks en la ventana de envío de órdenes
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_ASK
|
Color de la línea Ask del gráfico de ticks en la ventana de envío de órdenes
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_LAST
|
Color de la línea Last del gráfico de ticks en la ventana de envío de órdenes
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_CROSS
|
Color de la retícula en el gráfico de ticks en la ventana de envío de órdenes
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_SL
|
Color de la línea StopLoss en el gráfico de ticks en la ventana de envío de órdenes
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_TP
|
Color de la línea TakeProfit en el gráfico de ticks en la ventana de envío de órdenes
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_START
|
Color del botón "Start" de la simulación/optimización
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_STOP
|
Color del botón "Stop" de la simulación/optimización
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_START_FRAME
|
Color del marco del botón "Start" de la simulación/optimización
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_STOP_FRAME
|
Color del marco del botón "Stop" de la simulación/optimización
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_PROGRESS
|
Color de la barra de progreso de la simulación/optimización
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_BALANCE
|
Color de la línea de Balance en el simulador de estrategias
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_EQUITY
|
Color de la línea de Equidad en el simulador de estrategias
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_MARGIN
|
Color del gráfico de carga del depósito en el simulador de estrategias
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_CALL
|
Color de la línea de código con la llamada al realizar el Perfilado
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_CALLSEL
|
Color de la línea de código destacada con la llamada al realizar el Perfilado
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_LINE
|
Color de la línea en el Diario de Perfilado
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_LINESEL
|
Color de la línea destacada en el Diario de Perfilado
|
color