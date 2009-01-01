THEME_COLOR_WINDOW Fondo de la ventana color

THEME_COLOR_WINDOWTEXT Texto en la ventana color

THEME_COLOR_WINDOW Fondo de la ventana color

THEME_COLOR_WINDOWTEXT Texto en la ventana color

THEME_COLOR_BTNTEXT Texto en los botones color

THEME_COLOR_GRAYTEXT Texto inactivo (desactivado) color

THEME_COLOR_INFOTEXT Texto en las pistas color

THEME_COLOR_INFOBK Fondo de las pistas color

THEME_COLOR_3DFACE Parte frontal de los elementos 3D color

THEME_COLOR_3DLIGHT Parte clara de los elementos 3D color

THEME_COLOR_3DSHADOW Parte oscura de los elementos 3D color

THEME_COLOR_3DDKSHADOW Sombra oscura de elementos 3D color

THEME_COLOR_3DHILIGHT Iluminación de elementos 3D color

THEME_COLOR_HIGHLIGHT Fondo de los elementos seleccionados color

THEME_COLOR_HIGHLIGHTTEXT Texto de los elementos seleccionados color

THEME_COLOR_BTNFACE Parte frontal de los botones color

THEME_COLOR_BTNHILIGHT Iluiminación de los botones color

THEME_COLOR_BTNSHADOW Sombra de los botones color

THEME_COLOR_MENU Fondo del menú color

THEME_COLOR_MENUBAR Fondo del panel del menú color

THEME_COLOR_MENUTEXT Texto del menú color

THEME_COLOR_MENUHILIGHT Iluminación del punto seleccionado del menú color

THEME_COLOR_ACTIVECAPTION Encabezado de la ventana activa color

THEME_COLOR_INACTIVECAPTION Encabezado de la ventana inactiva color

THEME_COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION Gradiente del encabezado de la ventana inactiva color

THEME_COLOR_CAPTIONTEXT Texto del encabezado de la ventana color

THEME_COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT Texto del encabezado de la ventana inactiva color

THEME_COLOR_HOTTEXT Hipervínculos o elementos activos color

THEME_COLOR_NONE Color no seleccionado color

THEME_COLOR_SEPARATOR Separador color

THEME_COLOR_SCROLLBACK Barra de desplazamiento color

THEME_COLOR_LINE1 Color de fondo de una línea impar en el Diario color

THEME_COLOR_LINE2 Color de fondo de una línea par en el Diario color

THEME_COLOR_GRID Color de la cuadrícula en el Diario color

THEME_COLOR_SUMMARY Color de fondo de la línea final en el Diario color

THEME_COLOR_ERROR Color del texto sobre errores color

THEME_COLOR_INVALID Color del texto sobre valor no válido color

THEME_COLOR_NEGATIVE Color del valor negativo color

THEME_COLOR_POSITIVE Color del valor positivo color

THEME_COLOR_LINK Color del enlace color

THEME_COLOR_LINKHOVER Color del enlace al colocar el cursor color

THEME_COLOR_LINKTESTER Color de los enlaces en la caché de resultados de los anteriores inicios de simulación/optimización color

THEME_COLOR_TEXTUP Botón no pulsado color

THEME_COLOR_TEXTDOWN Botón pulsado color

THEME_COLOR_BACKUP Color de los botones "BUY" y "SELL" en la ventana "One Click Trading" al aumentar el precio propuesto color

THEME_COLOR_BACKDOWN Color de los botones "BUY" y "SELL" en la ventana "One Click Trading" al disminuir el precio propuesto color

THEME_COLOR_CLOSE Botón de la operación "Close" color

THEME_COLOR_BUY Botón de la operación "BUY" color

THEME_COLOR_SELL Botón de la operación "SELL" color

THEME_COLOR_DEPOSIT Color del botón "Deposit" color

THEME_COLOR_WITHDRAWAL Color del botón "Withdrawal" color

THEME_COLOR_BID Color de la línea "Bid" color

THEME_COLOR_ASK Color de la línea "Ask" color

THEME_COLOR_STOPS Color de la línea "Stop" color

THEME_COLOR_STOPS_RED Iluminación del valor StopLoss al darse en un valor negativo de beneficio en la pestaña Trading color

THEME_COLOR_STOPS_GREEN Iluminación del valor StopLoss al darse en un valor positivo de beneficio en la pestaña Trading color

THEME_COLOR_CONFIRM Color del botón "Accept" en la ventana de envío de órdenes color

THEME_COLOR_REQUOTE Color del botón "Requote" en la ventana de envío de órdenes color

THEME_COLOR_REJECT Color del botón "Reject" en la ventana de envío de órdenes color

THEME_COLOR_NOTIFICATION Color del texto sobre los cambios del servidor en la ventana de envío de órdenes color

THEME_COLOR_RATING Color de la franja de clasificación en el sistema de formación color

THEME_COLOR_BOOK_BUY Color de fondo de los niveles de compra en la Profundidad de mercado color

THEME_COLOR_BOOK_SELL Color de fondo de los niveles de venta en la Profundidad de mercado color

THEME_COLOR_BOOK_LAST Color de la última transacción en la Profundidad de mercado color

THEME_COLOR_BOOK_STOP Color del nivel de StopLoss en la Profundidad de mercado color

THEME_COLOR_BOOK_SPREAD Color de fondo de los niveles de spread en la Profundidad de mercado color

THEME_COLOR_TICKS_BID Color de la línea Bid del gráfico de ticks en la ventana de envío de órdenes color

THEME_COLOR_TICKS_ASK Color de la línea Ask del gráfico de ticks en la ventana de envío de órdenes color

THEME_COLOR_TICKS_LAST Color de la línea Last del gráfico de ticks en la ventana de envío de órdenes color

THEME_COLOR_TICKS_CROSS Color de la retícula en el gráfico de ticks en la ventana de envío de órdenes color

THEME_COLOR_TICKS_SL Color de la línea StopLoss en el gráfico de ticks en la ventana de envío de órdenes color

THEME_COLOR_TICKS_TP Color de la línea TakeProfit en el gráfico de ticks en la ventana de envío de órdenes color

THEME_COLOR_TESTER_START Color del botón "Start" de la simulación/optimización color

THEME_COLOR_TESTER_STOP Color del botón "Stop" de la simulación/optimización color

THEME_COLOR_TESTER_START_FRAME Color del marco del botón "Start" de la simulación/optimización color

THEME_COLOR_TESTER_STOP_FRAME Color del marco del botón "Stop" de la simulación/optimización color

THEME_COLOR_TESTER_PROGRESS Color de la barra de progreso de la simulación/optimización color

THEME_COLOR_TESTER_BALANCE Color de la línea de Balance en el simulador de estrategias color

THEME_COLOR_TESTER_EQUITY Color de la línea de Equidad en el simulador de estrategias color

THEME_COLOR_TESTER_MARGIN Color del gráfico de carga del depósito en el simulador de estrategias color

THEME_COLOR_PROFILER_CALL Color de la línea de código con la llamada al realizar el Perfilado color

THEME_COLOR_PROFILER_CALLSEL Color de la línea de código destacada con la llamada al realizar el Perfilado color

THEME_COLOR_PROFILER_LINE Color de la línea en el Diario de Perfilado color