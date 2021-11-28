Uroven bezubytka
- Indicators
- Wiktor Keller
- Version: 1.0
- Activations: 5
The Breakeven indicator is based on determining the breakeven levels of orders for a given instrument.
The indicator draws the breakeven level of BUY orders, the breakeven level of SELL orders.
If the number of lots between BUY orders and SELL orders between each other, the indicator draws the ALL breakeven level.
Drawing of levels is disabled in the indicator menu.
The indicator draws the breakeven level of BUY orders, the breakeven level of SELL orders.
If the number of lots between BUY orders and SELL orders between each other, the indicator draws the ALL breakeven level.
Drawing of levels is disabled in the indicator menu.