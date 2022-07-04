Back to the future 5
- Indicators
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- Version: 1.1
- Updated: 4 July 2022
- Activations: 5
Back to the Future это индикатор который определяет направление тренда.
Определяет четыре уровня для роста и падения
1-й уровень флета
2 -й уровень коррекции
3-й уровень продолжения тренда
и 4-й уровень возможного разворота.
Индикатор рисует трендовые линии краткострочного и долгострочного тренда.
Так же индикатор определяет динамические сел и бай зоны в виде прямоугольников.
От ближайшего максимума или минимума рисует фибо уровни для определения целей движения.
В меню индикатора отключается рисование линий и зон.