Trend easy
- Indicators
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- Version: 1.0
Trend easy простой трендовый индикатор в виде гистограмы.
окно индикатора разделено на две части
верхняя гистограма движение в бай, нижняя гистограма движениие в сел.
Кроме гистограмы, сигнал индикатора дублируется на графике стрелками.
В меню индикатора имеется
количество баров в истории индикатора
значения периода для определения тренда
разрешение рисования стрелок на графике
код и цвета стрелок
алерты и отступ стрелок
Lousy indicator. I tried it on demo account and there was not a single win. Only false signals. Don't waste your time on this one