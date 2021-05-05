EA Engulfing Pattern

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100 % PER MONTH PROFIT----CONTACT ME FOR MORE INFO !


ENGULFING PATTER EA IS AN EXPERT ADVISOR THAT OPENS POSITION BASED ON THE " ENGULFING CANDLESTICK PATTERN "

 FREE INDICATOR HERE  ------>>>>  https://www.mql5.com/en/market/product/62135?source=Site+Profile+Seller

PLEASE KINDLY NOTE THAT THIS EA IS NOT OPTIMIZED AND WITH STANDARD SET IS NOT PROFITABLE.SO PLEASE OPTIMIZE THIS ROBOT BEFORE GOING LIVE.

THE ROBOT OPENS POSITIONS IN CERTAIN CONDITIONS :

ADX_must_be_higher_then and  ADX_must_be_lower_then are the customizable values  of entry position.When an engulfing pattern is formed and this values are met,the robot opens the position.


THE ROBOT CLOSES POSITIONS IN CERTAIN CONDITIONS :

By Fixed TP or by opposite signal ( if the TP is high )


You can decide how much pips must be the engulfing bar in " Value_engulfing_bar ".More this value is high,less positions will be opened and viceversa.

You can also choose between fixed lot or martingale money management.

THERE ARE ALWAYS A STOP LOSS AND A TAKE PROFIT.AS SAID,TP IS FIXED OR GIVEN BY OPPOSITE SIGNAL.THE STOP LOSS IS THE HIGH OR LOW OF ENGULFING BAR.


FOR ANY QUESTION FEEL FREE TO CONTACT ME  !


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8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
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https://t.me/Xonxonxonxonxonxon GIVE A LOOK TO MY OTHER PRODUCTS ! 100 % PER MONTH PROFIT----CONTACT ME FOR MORE INFO ! There are patterns that are more affidable then others.One of the most important is the  engulfing pattern .It is very helpful to understand if there is a change of trend. This indicator find for you affidable engulfing patterns and send you an alert when a pattern is completely formed . To make this alert indicator more reliable,there is a parameter that you can change relat
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LEONARDO NOCERA
1124
LEONARDO NOCERA 2024.01.14 21:12 
 

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