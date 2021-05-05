EA Engulfing Pattern
- Experts
-
- Version: 1.30
- Updated: 6 May 2021
GIVE A LOOK TO MY
OTHER PRODUCTS !
GIVE A LOOK TO MY
OTHER PRODUCTS !
100 % PER MONTH PROFIT----CONTACT ME FOR MORE INFO !
ENGULFING PATTER EA IS AN EXPERT ADVISOR THAT OPENS POSITION BASED ON THE " ENGULFING CANDLESTICK PATTERN "
FREE INDICATOR HERE ------>>>> https://www.mql5.com/en/market/product/62135?source=Site+Profile+Seller
PLEASE KINDLY NOTE THAT THIS EA IS NOT OPTIMIZED AND WITH STANDARD SET IS NOT PROFITABLE.SO PLEASE OPTIMIZE THIS ROBOT BEFORE GOING LIVE.
THE ROBOT OPENS POSITIONS IN CERTAIN CONDITIONS :
ADX_must_be_higher_then and ADX_must_be_lower_then are the customizable values of entry position.When an engulfing pattern is formed and this values are met,the robot opens the position.
THE ROBOT CLOSES POSITIONS IN CERTAIN CONDITIONS :
By Fixed TP or by opposite signal ( if the TP is high )
You can decide how much pips must be the engulfing bar in " Value_engulfing_bar ".More this value is high,less positions will be opened and viceversa.
You can also choose between fixed lot or martingale money management.
THERE ARE ALWAYS A STOP LOSS AND A TAKE PROFIT.AS SAID,TP IS FIXED OR GIVEN BY OPPOSITE SIGNAL.THE STOP LOSS IS THE HIGH OR LOW OF ENGULFING BAR.
FOR ANY QUESTION FEEL FREE TO CONTACT ME !
HAPPY TRADING :)
User didn't leave any comment to the rating