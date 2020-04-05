MACD LevelTrader MT5
- Experts
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Eduard GluhovХобби форекс, монеты СССР
- Version: 2.0
Эксперт MACD_LevelTrader MT5 создан для торговле валютной пары XAUUSD. Данная версия это наработки того, что можно извлечь из индикатора MACD и Moving Average.
Важно перед тестированием изменить настройку с 1000 на 5000
Offset in points UP from SMA200 for sell 5000
Offset in points DOWN from SMA200 for buy 5000
Тайм фрейм М5. Два варианта логики, Параметр true=вход по уровню MACD + SMA200, false=вход по MACD Тестируйте на демо версии Мартин Гейл опасен сам по себе, а на золоте риск увеличивается многократно, не злоупотребляйте, Баланс счета рассчитываете на 7 открытых позиций, не менее 2500 баланса брать 0,01 лот. MartingaleMultiplier = 2.0
Желаю удачи