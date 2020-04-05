MACD LevelTrader MT5

Эксперт MACD_LevelTrader MT5 создан для торговле валютной пары XAUUSD. Данная версия это наработки того, что можно извлечь  из  индикатора MACD и Moving Average.

 Важно перед тестированием изменить настройку с 1000 на 5000

                      Offset in points UP from SMA200 for sell            5000

                      Offset in points DOWN from SMA200 for buy       5000

  Тайм фрейм  М5. Два варианта логики, Параметр true=вход по уровню MACD + SMA200, false=вход по MACD  Тестируйте на демо версии Мартин Гейл опасен сам по себе, а на золоте риск увеличивается многократно, не злоупотребляйте, Баланс счета рассчитываете на 7 открытых позиций, не менее 2500 баланса  брать 0,01 лот.  MartingaleMultiplier = 2.0

Желаю удачи


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It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
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RSI Gold EA
Eduard Gluhov
Experts
Эксперт RSI Gold EA пригоден для торговле только одной валютной пары XAUUSD. Данная версия это наработки того, что можно извлечь только из одного индикатора RSI. В торговле используйте тайм фрейм только М5. Тестируйте на демо версии и перезапускайте эксперта каждую неделю. Мартин Гейл опасен сам по себе, а на золоте риск увеличивается многократно, не злоупотребляйте, хотя на все сделки выставляется фиксированный стоп, рекомендую на 3000 баланса  брать 0,01 лот.  MartingaleMultiplier = 2.0 Желаю
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MACD LevelTrader
Eduard Gluhov
Experts
Эксперт  MACD_LevelTrader создан для торговле валютной пары XAUUSD. Данная версия это наработки того, что можно извлечь  из  индикатора MACD и Moving Average.   Важно перед тестированием изменить настройку с 1000 на 5000                       Offset in points UP from SMA200 for sell            5000                       Offset in points DOWN from SMA200 for buy        5000   Тайм фрейм  М5. Два варианта логики, П араметр  true=вход по уровню  MACD + SMA200, false=вход по MACD  Тестируйте на демо
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Mtr
Eduard Gluhov
Experts
MTR is a trading expert for those who are not willing to pay with their nerves and health in the pursuit of profit.          Instead, you will receive peace of mind and reliability. All you need is patience, and as long as you do not exceed the risks, the algorithm will handle the large movements that sometimes occur, causing traders to lose everything. The robot may not provide high returns, but it can provide a reasonable income while maintaining stability and a good night's sleep. The expert
MTR BTC spot
Eduard Gluhov
Experts
MTR BTC spot - алгоритм данного эксперта  покажет, где можно оптимально набирать позиции на споте, открывая сделки в терминале имейте ввиду что торговля с плечом особенно на такой паре как BTC USD очень рискованная, и тем не менее эксперт справляется со своей задачей если не превышать риски. И всё же я бы советовал просто дублировать уровни покупок на споте, эти уровни покажет вам советник открывая сделки, и сообщит вам об открытии по MetaQuotes ID. Торговля ведётся на таймфрейме H4. Я рекомендо
Mtr MT5
Eduard Gluhov
Experts
MTR MT5 - торговый эксперт для тех кто  в погоне за прибылью не готов платить нервами и здоровьем, взамен вы получаете спокойствие и надёжность, от вас требуется иметь только терпение, если вы не превышаете риски алгоритм справится с огромными движениями которые иногда случаются и в эти моменты трейдеры теряют всё. Робот не покажет большой доходности но он может вам дать разумный доход и при этом стабильность и крепкий сон. Эксперт торгует EURUSD H4 , более рискованно на H1 в этом случае мы полу
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