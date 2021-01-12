Broken Trendline Alert
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
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BROKEN TRENDLINE ALERT IS A SIMPLE TOOL INDICATOR.
JUST DRAW IN YOUR CHART A DYNAMIC OR STATIC TRENDLINE,AND THE INDICATOR WILL SEND YOU ALERT WHENEVER THE PRICE CROSSES BELOW OR ABOVE YOUR DRAWN TRENDLINE.
IT WORKS IN ANY TIMEFRAME AND ANY CHART YOU WANT.JUST GOT A VPS AND DON'T STRESS IN FRONT OF YOUR COMPUTER.
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HAPPY TRADING :)
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