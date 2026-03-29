ZigZag Market Structure

📌 โครงสร้างตลาด ZigZag (ความลึก 30) – คําอธิบาย + การตั้งค่า

อินดิเคเตอร์นี้ใช้หาโครงสร้างตลาดแบบ:

  • HH (Higher High) = ยอดสูงขึ้น → แนวโน้มขึ้น

  • HL (Higher Low) = ยกฐาน → แนวโน้มยังขึ้น

  • LH (Lower High) = ยอดต่ําลง → แนวโน้มลง

  • LL (Lower Low) = ทําโลว์ใหม่ → แนวโน้มลงชัด

👉 ใช้ร่วมกับ ZigZag เพื่อ "คัดเฉพาะสวิงใหญ่" ไม่มั่ว

🔍 หลักการทำงาน

  1. ZigZag จะหา "จุดกลับตัว" ตามค่า Depth

  2. เอาจุดเหล่านั้นมาเปรียบเทียบ:

    • สูงกว่าเดิม → HH

    • ต่ํากว่าเดิม → LH

    • โลว์สูงขึ้น → HL

    • โลว์ต่ําลง → LL

  3. แสดง label + เส้นแนวนอน

⚙️ การตั้งค่าหลัก

1. โครงสร้าง ZigZag

InpDepth = 30 InpDeviation = 10 InpBackstep = 5

📌 ความหมาย

  • ความลึก

    • ยิ่งมาก → สวิงใหญ่ขึ้น → สัญญาณน้อยลง

    • 30 = เหมาะทอง M1 / M5

  • การเบี่ยงเบน:

    • กรองความผันผวน

    • สูง = ไม่เอาสวิงเล็ก

  • ย้อนกลับ

    • กันจุดซ้อน

    • ช่วยให้เส้นไม่มั่ว

2. การแสดงผล

ShowStructureLabels = true
ShowOnlyConfirmed   = true

📌 แนะนำ

  • true = ไม่ repaint (ใช้จริง)

  • false = เร็ว แต่หลอกได้

3. รูปแบบเส้น + ตัวหนังสือ

LineColorHigh = clrLimeGreen LineColorLow = clrTomato LabelFontSize = 14 LabelShiftPoints = 120 LineLengthBars = 8

📌 ความหมาย

  • ป้ายกํากับกะพอยต์

    • ระยะห่างข้อความจากราคา

  • ไลน์ความยาวบาร์

    • ความยาวเส้นแนวนอน

🎯 วิธีใช้งาน (สายเทรดจริง)

🔥 สูตร SELL (สไตล์คุณ)

เข้าเมื่อ:

  • เจอ LH

  • หรือ HH แล้ว "ไม่ผ่านยอดเดิม"

ยืนยันเพิ่ม:

  • มีไส้บนยาว

  • ราคาอยู่ใต้ EMA50

🔥 สูตร BUY

เข้าเมื่อ:

  • เจอ HL

  • หรือ LL แล้ว “ไม่ลงต่อ”

📊 แนวคิดอ่านตลาด

แนวโน้มขึ้น

HL → HH → HL → HH

แนวโน้มลง

LH → LL → LH → LL

💡 เทคนิคเพิ่มความแม่น

ใช้ร่วมกับ EMA50

  • เหนือ EMA = หา BUY

  • ใต้ EMA = หา SELL

ใช้ร่วม ATR (กันไซด์เวย์)

  • ATR ต่ำ = ไม่เข้า

  • ATR สูง = เข้าได้

ใช้กับทอง (XAUUSD)

ค่าที่แนะนำ:

Depth = 30
Deviation = 10-15
MinSwing = 300+
❗ ข้อควรระวัง

  • ZigZag "ขยับได้" ถ้ายังไม่ปิดแท่ง
    👉 ใช้:

ShowOnlyConfirmed = true

🧠 สรุปสั้น

ตัวนี้คือ “เครื่องอ่านโครงสร้างตลาด”
ไม่ใช่สัญญาณยิงมั่ว แต่เอาไว้ “หาจุดที่ควรเข้า”


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ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
Crystal Quantum Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicators
CRYSTAL QUANTUM PRO Institutional Signal & Trade Intelligence for MetaTrader 5 Final Price: 199 USD ----> Price goes up 10 USD after every 10 sales. Limited launch slots available, act fast. Most indicators give you an arrow and leave you alone. A naked arrow is a gamble. Winning consistently requires CONFLUENCE , a clear STOP and TARGET , and honest PROOF that the system works. Crystal Quantum Pro delivers all three in one clean, no-repaint package. Crystal Quantum Pro is a complete decision sy
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Smart market structure ai pro mt5
Sarut Jeavkok
Indicators
รองรับโครงสร้างตลาดอัจฉริยะ AI PRO MT5 ไอดิเคเตอร์นี้รวม 3 ส่วนหลัก: โครงสร้างตลาด → HH / HL / LH / LL สัญญาณรูปแบบ → 2B / 123 / ตัดและทดสอบใหม่ AI Forecast (NN) → ทิศทาง + กรองสัญญาณ วิธีใช้งานจริง (เข้าใจง่าย) 1. ดูโครงสร้างตลาด (ตัวหลัก) HH + HL ต่อเนื่อง → เทรนขึ้น (หาจังหวะ ซื้อ) LH + LL ต่อเนื่อง → เทรนลง (หาจังหวะขาย) ใช้เป็น “ในหลัก” ก่อนที่จะดูสัญญาณ 2. ใช้รูปแบบการป้อนเข้า 2B ( กลับตัว) 2B บน → ขาย 2B ล่าง → ซื้อ ใช้ตอน “ตลาดเริ่มกลับ” แพทเทิร์น 123 เบรกจุด 2 → เข้าเ
RSI Alert Mt5
Sarut Jeavkok
Indicators
RSI Alert สําหรับ MT5 อินดิเคเตอร์แจ้งเตือน RSI สําหรับ MetaTrader 5 ช่วยให้จับจังหวะ Overbought / Oversold ได้เร็วขึ้น เหมาะกับสายเทรดสั้น สายสวิง และคนที่ไม่อยากเฝ้าจอตลอดเวลา จุดเด่น แจ้งเตือนเมื่อ RSI แตะระดับสําคัญ เช่น 70 / 80 / 90 และ 30 / 20 / 10 รองรับ Popup Alert รองรับ Sound Alert รองรับ Push Notification ไปมือถือ ปรับค่า RSI Period ได้ เปิด/ปิดแต่ละระดับการแจ้งเตือนได้ตามต้องการ ใช้งานง่าย ติดตั้งแล้วพร้อมใช้งานบน MT5 เหมาะสำหรับ เทรดเดอร์ที่ใช้ RSI เป็นตัวช่วยเข้าออเดอร์
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Ichimoku Future
Sarut Jeavkok
Indicators
คำอธิบายอินดิเคเตอร์ Ichimoku Future Cloud Focus PRO – รุ่นโซนรายการ อินดิเคเตอร์นี้พัฒนาจาก Ichimoku ปกติ แต่เพิ่ม "โซนเข้าออเดอร์ (Entry Zone)" + "การมอง Cloud ล่วงหน้า" เพื่อให้ตัดสินใจง่ายขึ้น โครงสร้างหลัก 1. Tenkan (เส้นฟ้า) เส้นเร็ว → บอกโมเมนตัมสั้น ใช้ดูจังหวะ “เริ่มขยับ” 2. Kijun (เส้นทอง) เส้นหลัก → แนวโน้มจริง ใช้เป็น “ฐานเข้าออเดอร์ / รีเทส” 3. Future Cloud (เมฆล่วงหน้า) สีเขียว = แนวโน้มขึ้น สีแดง = แนวโน้มลง ใช้ดู “อนาคตของเทรนด์” (ล่วงหน้า 26 แท่ง) จุดขายหลักของตัวนี้คือ
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Trend SAR Fusion PRO MT5
Sarut Jeavkok
Indicators
นี่คือคําอธิบาย Trend SAR Fusion PRO MT5 (เวอร์ชัน Stable) จากโค้ดที่คุณใช้ แนวคิดของอินดิเคเตอร์ อินดี้ตัวนี้ = รวม 3 อย่าง EMA10 (เร็ว) → จับโมเมนตัม EMA100 (ช้า) → จับเทรนหลัก SAR (จุดดอท) → ใช้เข้า/ออก สรุป: "ใช้ SAR เป็นตัวเข้า แต่ให้ EMA คัดกรองว่าเข้าเทรนจริงไหม" วิธีดูสัญญาณ (สำคัญสุด) เทรนขึ้น EMA10 > EMA100 จุด SAR อยู่ "ใต้ราคา" จะเห็น จุดเขียว เข้า BUY ได้ เทรนลง EMA10 < EMA100 จุด SAR อยู่ "เหนือราคา" จะเห็น จุดแดง เข้า SELL ได้ ช่วงเปลี่ยนเทรน ม
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Wave Ribbon Trend PRO MT5
Sarut Jeavkok
Indicators
เวฟริบบิ้นเทรนด์โปร MT5 คู่มือใช้งาน + การปรับแต่ง (ฉบับขายจริง + ใช้เทรดได้เลย) 1. อินดิเคเตอร์นี้ทำอะไร เครื่องมือนี้ใช้ดู 3 อย่างพร้อมกันในหน้าจอเดียว แนวโน้ม (Trend) ความแรง (Momentum) จุดกลับตัว (Swing) จุดเด่นคือ ไม่ต้องสลับ TF บ่อย เพราะมี Dashboard รวมให้แล้ว 2. ส่วนประกอบหลัก 2.1 ริบบิ้นคลื่น (ด้านล่าง) เป็นหัวใจหลัก เขียวเข้ม = ขึ้นแรง (Trend แข็ง) เขียวอ่อน = ขึ้นแต่เริ่มหมดแรง แดงเข้ม = ลงแรง แดงอ่อน = ลงแต่เริ่มชะลอ ใช้ดู “แรงของเทรน” ไม่ใช่แค่ขึ้นลง
Perfect entry pro
Sarut Jeavkok
Indicators
คำอธิบายอินดิเคเตอร์ กำลังเปิดปกติ PRO (MT5) ไอดิเคเตอร์นี่คือระบบ "รวมหลายตัว" (Hybrid Dashboard) ใช้: EMA50 → ดูเทรนหลัก (FlowTrend) RSI → วัดแรงกลับตัว / Overbought-Oversold ADX → คัดเทรนกับด้านล่าง ATR → วัดเล MTF Dashboard → ดูหลาย TF พร้อมกัน กลุ่มเป้าหมาย: หา "จังหวะเข้าไม้แม่นๆ" สามารถใช้เทรดมั่วในช่วง Sideway ทั้งหน้าจอ 1. EMA50 โฟลว์เทรนด์ เลย ราคา → ก้าวขึ้น ราคาด้านล่าง → ขาลง 2. กล่องซ้าย (RSI / ADX / ATR) ... 70+ → ซื้ออีกต่อไป (ระวังลง) 30- → ขายเกิน ( ระวังขึ้น) ใช้ดู
HTF swing pro MT5
Sarut Jeavkok
Indicators
การใช้งาน HTF SWING OVERLAY PRO MT5 v1.26 (M15 CLEAN SWING MODE) ไอดิเคเตอร์นี้ถูกออกแบบให้ “อ่านสวิง M15 แบบสะอาด” โดยเน้น: วาด สวิงสูง / ต่ำ จาก M15 อีกครั้ง ผู้กำกับสั้น (ไม่ลากยาวรกกราฟ) โซนบาง (โซนตามวิค) แผงแสดงโครงสร้าง + RSI ใหม่ล่าสุด (ลดความกระจ่าง) วิธีการใช้งาน (Workflow จริง) ใส่ Indicator ลงกราฟ (แนะนำ XAUUSD M1 / ​​M5) ปล่อยให้ระบบอ่าน สวิงจาก M15 โดยใช้: แท่น = จุดเข้า (ปลายไส้) โซน = ไฟล์ Re-entry แผง = ดูโครงสร้าง + RSI เรื่องของเรื่องบนกราฟ 1. ดักสวิง (สวิงไลน์) = แกว่งสูง ส
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