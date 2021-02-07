Quick deals EA

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- Utilities
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Aleksandr Slavskiihttps://t.me/sss222aaa
Всё будет хорошо, но это не точно.
- Version: 1.5
- Updated: 7 February 2021
- Activations: 20
Горячие клавиши плюс клик левой кнопки мыши на графике.
Советник открывает сделки, выставляет лимитные и стоповые ордера, удаляет ордера и закрывает позиции, также делает реверс открытых позиций, выставляет прописанные в настройках стоп лосс и тейк профит.
(реверс только на неттинговых счетах)
При запуске советника можно посмотреть подсказку как действует советник при нажатии клавиши + клик на графике.
Правее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ - OpenSell
Правее последнего бара, выше цены Ctrl+ЛКМ - OpenBuy
Левее последнего бара, ниже цены Ctrl+ЛКМ - OpenBuyLimit
Левее последнего бара, выше цены Ctrl+ЛКМ - OpenSellLimit
Левее последнего бара, ниже цены Shift+ЛКМ - OpenSellStop
Левее последнего бара, выше цены Shift+ЛКМ - OpenBuyStop
"Tab+ЛКМ - Revers
CapsLock+ЛКМ - PositionClose and OrderDelete