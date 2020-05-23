Binary Absorption Demo
- Indicators
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- Version: 1.0
Бинарный индикатор находит свечной паттерн "Поглощение" и рисует соответствующий сигнал для входа рынок. Имеет встроенные фильтры и панель для просчета количества успешных сделок.
Демо версия является ознакомительной, в ней нет возможности изменять параметры. Полная версия.
Особенности
- Работает для всех валютных пар и любых таймфреймов.
- Индикатор рассматривает комбинацию из 2-х или 3-х свечей в зависимости от настроек.
- Имеется возможность фильтровать сигналы путем настройки количества свечей одного цвета (тренда) до образования паттерна.
- Присутствует панель для отображения точности сигналов, учитывающая время экспирации
- Все настройки вынесены и перерисовка происходит при их изменении
- Сигналы на графике имеют 2 цвета, в зависимости от их результата
Входные параметры
- Distanсe from candle - дистанция до свечи (для корректной отрисовки стрелок)
Остальные настройки вынесены на панель:
- Expiration - время экспирации в свечах, влияет на результат сделок
- Candles - количество свечей, для подсчета точности сигналов
- Min % - минимальный процент поглощения (5 % означает, что тело поглощающей свечи как минимум больше поглощенной на 5 % )
- Max % - максимальный процент поглощения (если не нужен - ставим 0)
- Before - количество свечей одного цвета, до сигнала на поглощение
- Invert - возможность инвертировать сигналы
- No Body - учитывать свечи без тела
- 2 Candles - поглощение в 2
- Equal - Учитывать совпадающие значения котировок (входа и выхода из сделки) как прибыльные
Более подробно вы сможете прочитать на моем сайте, перед покупкой : "mysiteinprofile"/2020/04/10/binary-absorption/
Unfortunately Repaints