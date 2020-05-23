Binary Absorption Demo

Binary RSI Bogdan Kupinsky Indicators

Индикатор, показывающий моменты пересечения важных уровней индикатора RSI. Может быть использован для поиска моментов пересечения уровней для успешной торговли на отскок или по тренду. Подходит для бинарной торговли, т.к. имеется возможность посчитать точность сигналов, в зависимости от времени экспирации. Входные параметры Inform about finding the signal - параметр, отвечающий за получение уведомлений (Alert) о найденном сигнале. По умолчанию - да Show Panel - Показать/ скрыть панель Period o