Binary Absorption Demo

5

 

Бинарный индикатор находит свечной паттерн "Поглощение" и рисует соответствующий сигнал для входа рынок. Имеет встроенные фильтры и панель для просчета количества успешных сделок.

Демо версия является ознакомительной, в ней нет возможности изменять параметры. Полная версия.

Особенности

  1. Работает для всех валютных пар и любых таймфреймов.
  2. Индикатор рассматривает комбинацию из 2-х или 3-х свечей в зависимости от настроек.
  3. Имеется возможность фильтровать сигналы путем настройки количества свечей одного цвета (тренда) до образования паттерна.
  4. Присутствует панель для отображения точности сигналов, учитывающая время экспирации
  5. Все настройки вынесены и перерисовка происходит при их изменении
  6. Сигналы на графике имеют 2 цвета, в зависимости от их результата


Входные параметры

  • Distanсe from candle - дистанция до свечи (для корректной отрисовки стрелок)

Остальные настройки вынесены на панель:

  1. Expiration - время экспирации в свечах, влияет на результат сделок
  2. Candles - количество свечей, для подсчета точности сигналов
  3. Min % - минимальный процент поглощения (5 % означает, что тело поглощающей свечи как минимум больше поглощенной на 5 % )
  4. Max % - максимальный процент поглощения (если не нужен - ставим 0)
  5. Before - количество свечей одного цвета, до сигнала на поглощение
  6. Invert - возможность инвертировать сигналы
  7. No Body - учитывать свечи без тела
  8. 2 Candles - поглощение в 2
  9. Equal - Учитывать совпадающие значения котировок (входа и выхода из сделки) как прибыльные

Более подробно вы сможете прочитать на моем сайте, перед покупкой : "mysiteinprofile"/2020/04/10/binary-absorption/



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Bogdan Kupinsky
5 (1)
Indicators
Простой индикатор, показывающий цены Bid и Ask. Есть настройки отображения информации и возможность перетаскивать панель. Индикатор используется для наглядного отображения цен покупки и продажи актива. Входные параметры : Support - Ссылка, на помощь проекту heigth - Высота формы width - Ширина формы size - Размер текста bidcol - Цвет текста bid askcol - Цвет текста
FREE
Candle Absorption Demo
Bogdan Kupinsky
Indicators
This is a demo version of the Candle Absorption Full indicator. It has limitations on operation. This indicator detects the Engulfing candlestick pattern and draws the corresponding market entry signal. Features It works only with EURUSD on timeframes M1 and M5. The indicator analyzes a combination of 2 or 3 candlesticks depending on settings. The number of pre-calculated bars (signals) is configurable. The indicator can send an alert to notify of a found signal. Signal can be filtered by setti
FREE
OuterIndiTool
Bogdan Kupinsky
Indicators
Это специальная утилита, для подключения внешнего индикатора к торговой панели . Она позволяет получать данные из буфера индикатора и рисует стрелочные объекты для передачи их в торговую панель. Входные параметры Number of call buffer - номер индикатора для покупки Number of sell buffer -номер индикатора для продажи Indicator window - окно индикатора Indicator position in list - позиция индикатора в списке Default value of indicator - значения по умолчанию для индикатора Show information - показ
FREE
Binary MACD Demo
Bogdan Kupinsky
Indicators
Индикатор, показывающий момент преодоления нулевой отметки индикатора MACD. Индикатор стрелочный и может быть использован для торговли бинарными опционами. Входные параметры Period of SMA1  - Период 1 скользящей средней Period of SMA2 -  Период 2 скользящей средней Period of SMA3 -  Период 3 скользящей средней Inform about finding the signal  - подавать уведомление, при нахождении сигнала
FREE
RSI Binary Demo
Bogdan Kupinsky
3 (1)
Indicators
Индикатор, показывающий моменты пересечения важных уровней индикатора RSI. Может быть использован для поиска моментов пересечения уровней для успешной торговли на отскок или по тренду. Входные параметры Inform about finding the signal  - параметр, отвечающий за получение уведомлений (Alert) о найденном сигнале. По умолчанию - нет RSI period  - Период RSI для работы RSI Max  - Значение максимальной границы RSI RSI Min  - Значение минимальной границы RSI
FREE
Binary BB Demo
Bogdan Kupinsky
3 (1)
Indicators
Стрелочный индикатор, выдающий сигнал при пересечении канала боллинждера. Сигналы выдаются в виде стрелок и подходят для торговли бинарными опционами.  Входные параметры Period of BB -  период боллинджера Shift of BB  - смещение боллинджера Deviation of BB  - отклонение боллинджера Inform about finding the signal  - параметр, отвечающий за получение уведомлений (Alert) о найденном сигнале. По умолчанию - да
FREE
Price Action Free
Bogdan Kupinsky
Indicators
This indicator looks for 3 rather strong patterns: Spinning Top pattern Hammer or Hanging Man Inverted Hammer or Shooting Star These patterns may indicate a trend continuation or its reversal, depending on the location of the patterns. Input parameters Distance - distance between the signal and the formed signal Note: the higher the timeframe, the greater the value should be used in Distance to display the signal correctly Indicator Features Suitable for any currency pair Operating timeframe:
FREE
CandleTimeInformDemo
Bogdan Kupinsky
Utilities
Простая утилита показывающая время до формирования свечи. Может быть очень полезна, если вход в сделку завязан на начале/завершении свечи. Демо версия работает на валюте EURUSD Входные параметры FontColor  - Цвет текста. FontSize  - Размер текста. FontName  - Шрифт текста. TimeOnly  - Указывать только время, без дополнительного текста. TypeOfDrawing  - Тип отображения информации Важно :  возможна задержка в 1 сек.
FREE
Binary Absorption
Bogdan Kupinsky
5 (1)
Indicators
Бинарный индикатор находит свечной паттерн "Поглощение" и рисует соответствующий сигнал для входа рынок. Имеет встроенные фильтры и панель для просчета количества успешных сделок. Особенности Работает для всех валютных пар и любых таймфреймов. Индикатор рассматривает комбинацию из 2-х или 3-х свечей в зависимости от настроек. Имеется возможность фильтровать сигналы путем настройки количества свечей одного цвета (тренда) до образования паттерна. Присутствует панель для отображения точности си
Binary 2 SMA Demo
Bogdan Kupinsky
Indicators
Стрелочный индикатор, выдающий сигнал при пересечении 2 SMA. Сигналы выдаются в виде стрелок и подходят для торговли бинарными опционами.  Это демо версия индикатора, в не нельзя изменять параметры. Полная версия .  Входные параметры First period-  период 1 MA Second period -  период 2 MA Invert signals -  Возможность давать инвертированные сигналы (для работы по тренду) Candles to count  - количество свечей для подсчета статистики Expiration - время экспирации сигнала Length - расстояние для
FREE
Candle Absorption Full
Bogdan Kupinsky
Indicators
This indicator detects the Engulfing candlestick pattern and draws the corresponding market entry signal. Features It works on all pairs and timeframes. The indicator analyzes a combination of 2 or 3 candlesticks depending on settings. The number of pre-calculated bars (signals) is configurable. The indicator can send an alert to notify of a found signal. Signal can be filtered by setting the number of candlesticks of the same color (trend) preceding the pattern formation. The indicator has an
Binary RSI
Bogdan Kupinsky
Indicators
Индикатор, показывающий моменты пересечения важных уровней индикатора RSI. Может быть использован для поиска моментов пересечения уровней для успешной торговли на отскок или по тренду. Подходит для бинарной торговли, т.к. имеется возможность посчитать точность сигналов, в зависимости от времени экспирации. Входные параметры Inform about finding the signal  - параметр, отвечающий за получение уведомлений (Alert) о найденном сигнале. По умолчанию - да Show Panel - Показать/ скрыть панель Period o
Binary Bollinger
Bogdan Kupinsky
Indicators
Стрелочный индикатор, выдающий сигнал при пересечении канала боллинждера. Сигналы выдаются в виде стрелок и подходят для торговли бинарными опционами.  Входные параметры Period of BB - период боллинджера Shift of BB - смещение боллинджера Deviation of BB - отклонение боллинджера Type of BB Signals - тип поиска сигналов Invert signals  - Возможность давать инвертированные сигналы (для работы по тренду) Inform about finding the signal  - параметр, отвечающий за получение уведомлений (Alert) о най
Binary 2SMA
Bogdan Kupinsky
Indicators
Стрелочный индикатор, выдающий сигнал при пересечении 2 SMA. Сигналы выдаются в виде стрелок и подходят для торговли бинарными опционами.  Входные параметры First period-  период 1 MA Second period -  период 2 MA Invert signals -  Возможность давать инвертированные сигналы (для работы по тренду) Candles to count  - количество свечей для подсчета статистики Expiration - время экспирации сигнала Length - расстояние для сигналов Особенности :  Возможность использовать инверсию сигналов Возможност
Binary MACD
Bogdan Kupinsky
Indicators
Индикатор, показывающий момент преодоления нулевой отметки индикатора MACD.  Подходит для бинарной торговли, т.к. имеется возможность посчитать точность сигналов, в зависимости от времени экспирации. Входные параметры Period of SMA1  - Период 1 скользящей средней Period of SMA2 -  Период 2 скользящей средней Period of SMA3 -  Период 3 скользящей средней Price Type - Тип цены, используемый индикатором MACD Invert signals  - Возможность давать инвертированные сигналы (для работы по тренду) Inform
CandleTimeInform
Bogdan Kupinsky
Utilities
Простая утилита показывающая время до формирования свечи. Может быть очень полезна, если вход в сделку завязан на начале/завершении свечи. Входные параметры FontColor  - Цвет текста. FontSize  - Размер текста. FontName  - Шрифт текста. TimeOnly  - Указывать только время, без дополнительного текста. TypeOfDrawing - Тип отображения информации Важно :  в работе программы возможна задержка в 1 секунду. 
Help Panel
Bogdan Kupinsky
Utilities
Данная панель предназначена для удобного совершения сделок в платформе Metatrader. Она позволяет с легкостью открывать позиции, устанавливать стоп лосс и тэйк профит, использовать трейлинг стоп и тд.. Входные параметры : Magic - уникальный номер эксперта Lot step - шаг изменения лота Custom - произвольная сумма для высчитывания риска Risk Value  - тип поиска значения риска (в %) Функции панели : Открытие sell и buy позиций Возможность установки profit / loss для позиции, в том числе и графичес
Candle Harami
Bogdan Kupinsky
Indicators
Это простой индикатор, показывающий формирование свечей харами. Входные параметры: Min % - минимальный процент харами Before - количество свечей до сигнала Invert - инвертировать сигналы No Body - свечи без тела Length - настройка для отображения сигналов В индикаторе есть встроенный фильтр по количеству свечей до сигнала и минимальному проценту харами. Более подробно о настройках индикатора можно прочитать на моем сайте.
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Marco Giustini
842
Marco Giustini 2022.06.20 12:56 
 

Unfortunately Repaints

Aleksandr Tamonin
4107
Aleksandr Tamonin 2021.01.24 15:22 
 

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sobstanciq bachkov
108
sobstanciq bachkov 2020.06.01 16:46 
 

User didn't leave any comment to the rating

gabriel.santos2
65
gabriel.santos2 2020.05.30 02:15 
 

I noticed that the indicator gives a 'bad signal' after the candle closes, ok! however, when closing the next candle the indicator will repaint to 'good signal' if the candle closes in the direction in which the indicator pointed. It would not be possible for him to plot the 'good signal' without having to repaint the 'bad signal', as the possible entries or readings for the best signals are delayed some by one to two candles, making the 'good signal' unfeasible for operations.

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