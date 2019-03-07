Binary RSI
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Индикатор, показывающий моменты пересечения важных уровней индикатора RSI. Может быть использован для поиска моментов пересечения уровней для успешной торговли на отскок или по тренду. Подходит для бинарной торговли, т.к. имеется возможность посчитать точность сигналов, в зависимости от времени экспирации.
Входные параметры
- Inform about finding the signal - параметр, отвечающий за получение уведомлений (Alert) о найденном сигнале. По умолчанию - да
- Show Panel - Показать/ скрыть панель
- Period of candles to count - Период (кол- во свечей), для просчета точности сигналов
- Expiration time in candles - Время экспирации в свечах
- RSI period - Период RSI для работы
- RSI Max - Значение максимальной границы RSI
- RSI Min - Значение минимальной границы RSI
- Invert signals - Возможность давать инвертированные сигналы (для работы по тренду)
- Type of signals - Тип сигнала (Inside, GoingIn, GoinOut)
Особенности :
Type Of signals имеет 3 типа сигналов.
Inside - выдает сигнал, когда RSI находится в выбранной вами зоне (уровень min, max).
GoingIn - выдает сигнал, когда индикатор только вошел в зону (min, max)
GoingOut - выдает сигнал, когда индикатор выходит из зоны (min, max)