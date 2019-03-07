Binary RSI

Binary Absorption Demo Bogdan Kupinsky 5 (1) Indicators

Бинарный индикатор находит свечной паттерн "Поглощение" и рисует соответствующий сигнал для входа рынок. Имеет встроенные фильтры и панель для просчета количества успешных сделок. Демо версия является ознакомительной, в ней нет возможности изменять параметры. Полная версия . Особенности Работает для всех валютных пар и любых таймфреймов. Индикатор рассматривает комбинацию из 2-х или 3-х свечей в зависимости от настроек. Имеется возможность фильтровать сигналы путем настройки количества свече