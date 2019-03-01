RSI Binary Demo
- Indicators
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- Version: 1.0
Индикатор, показывающий моменты пересечения важных уровней индикатора RSI. Может быть использован для поиска моментов пересечения уровней для успешной торговли на отскок или по тренду.
Входные параметры
- Inform about finding the signal - параметр, отвечающий за получение уведомлений (Alert) о найденном сигнале. По умолчанию - нет
- RSI period - Период RSI для работы
- RSI Max - Значение максимальной границы RSI
- RSI Min - Значение минимальной границы RSI
Very good indicator!