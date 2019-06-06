CandleTimeInformDemo

Простая утилита показывающая время до формирования свечи. Может быть очень полезна, если вход в сделку завязан на начале/завершении свечи.

Демо версия работает на валюте EURUSD

Входные параметры

  • FontColor - Цвет текста.
  • FontSize - Размер текста.
  • FontName - Шрифт текста.
  • TimeOnly - Указывать только время, без дополнительного текста.
  • TypeOfDrawing - Тип отображения информации
Важно :  возможна задержка в 1 сек.
Recommended products
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilities
Introducing NAS100 Auto SL and TP Maker for MT5: Never miss setting StopLoss and TakeProfit again with our NAS100 Auto SL and TP Maker, an indispensable assistant for traders navigating the Nasdaq 100 market on MetaTrader 5. This tool is designed for those who seek a seamless solution to automate the management of StopLoss and TakeProfit levels. Key Features: Effortless Automation: Automatically monitors Nasdaq 100 trades without StopLoss and/or TakeProfit. Dynamically adjusts levels based on u
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilities
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (2)
Experts
One Click Trading – Auto TP SL Developer TraderLinkz Version 1.00 Category Utility What it does Adds missing TP and SL to your manual trades and pending orders Sets them once per ticket Lets you move TP and SL afterward Works on hedging and netting accounts Scans on every tick and reacts on trade events Why you want it You place faster entries You get consistent risk and exit targets You reduce fat finger errors You keep full manual control Quick start Attach the EA to any chart Keep TP and SL e
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Abj Sweep EA
Abdellah Afkir
Experts
Abj Sweep EA is a professional Smart Money Concepts (SMC) Expert Advisor for MetaTrader 5, built to identify high-probability liquidity sweep opportunities and execute trades with advanced risk management. It combines market structure analysis, institutional concepts, and automated trade management into a single multi-currency trading system. —-FOR SET FILE CLICK HERE —-EURUSD 1M —-Check EA live performance———————— -Server: Exness-MT5Trial15 -Login: 474003403 -Investor Password: Aa12345@ ———————
FREE
FiT Panel Pro
Thonglak Janyakorn
Utilities
Overview FiT Panel Pro is a professional-grade trade management panel designed for MetaTrader 5 traders who demand speed, precision, and full control over their trades. Built with a modern dark-theme UI, it combines one-click execution with advanced risk management, visual SL/TP drag lines, automatic Fibonacci-based levels, and comprehensive order management — all in a single, compact panel. Whether you are a scalper, day trader, or swing trader, FiT Panel Pro gives you the edge you need to exec
FREE
Advanced PolyLines
Felipe Monteiro Rodrigues
Utilities
Advanced PolyLines is a tool for creating and editing polylines directly on the MetaTrader 5 chart. It allows multiple segments to be connected into a single structure, making it easier to create and maintain lines used in chart analysis. The tool was designed to simplify working with structures made up of multiple segments. Connected points can be moved together, allowing the structure to be adjusted without editing each individual line. Main Features Tool Interface The tool provides an interfa
FREE
Account Protector Pro
projektfarm GmbH
Utilities
Account Protector Pro is a lightweight Expert Advisor that monitors open positions and closes them when they exceed your configured profit or loss thresholds. It includes a daily loss limit that halts trading when triggered. Features Overview The EA provides multiple ways to manage risk at both the trade level and account level. You can use any combination of these features: Per-trade profit and loss thresholds Lot-scaled loss limit that adjusts with position size Daily loss limit that resets ea
FREE
MT5 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilities
Account Info EA It is a tool that presents on the graph all the positions of the account, and specific information concerning the positions, but also the account. It enables the user to have an image of his account at a glance. Use like any expert advisor. You can't attach it in the same chart with other expert advisor. It does not have the ability to open or manage positions. You can attach it on any chart and any timeframe.
FREE
VWAP Mean Reversion
Avinash Pagadala
Experts
XAU VWAP Mean Reversion H4 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU VWAP Mean Reversion H4 is an Expert Advisor for gold on the H4 chart. Intraday VWAP mean-reversion style participation on gold H4. Built for structured automated participation — not grid , not martingale . Evaluate on your broker and risk profile before any live use. This product is a technical system . Exact thresholds and entry equations remain internal product design and are not publ
FREE
Falcon Trailing Stop Manager
Kenichiro Sakamoto
Utilities
100% FREE — full version, no limitations, no registration. 100% free, no limitations. If it earns a place on your charts, a short review is the one thing that helps us most — it takes 30 seconds and it is what lets other traders find this tool. If Falcon helps your trading, please take a second to leave a review — it helps us a lot and keeps the tool free. Our two best sellers right now — Gold Neuron EA (AI model on XAUUSD) and Atlas Diversified Trend Portfolio (5 markets, one EA): https://w
FREE
Bundle Risk Manager Pro
Kai Lim
Utilities
Bundle Risk Manager Pro EA "Risk Manager Pro EA is an all-in-one trading utility that combines advanced risk management tools, ensuring full control over your trading account while protecting your capital and complying with trading regulations. By bundling Limit Positions , Concurrent Risk Capital , and the newly added Limit Profit , this EA is the ultimate solution for disciplined trading and achieving evaluation goals. Key Features: 1. Limit Positions : Enforces a maximum number of open posi
FREE
UltraFast Trade Manager MT5
Anh Tho Nguyen
Utilities
IMPORTANT NOTE: This is a professional Trade Management Utility and on-chart assistant. It is NOT an automated trading robot. It does not open trades on its own. The UltraFast Trade Manager MT5 is the ultimate execution and risk-management suite designed to give you absolute control over your manual and algorithmic trades. When managing multiple positions, calculating complex net break-even points, or constantly monitoring the economic calendar, hesitation can lead to costly mistakes. This utili
FREE
GDS RiskLab TradeDesk
Andrey Goida
Utilities
GDS RiskLab TradeDesk Free Manual Trading Desk and Risk-Control Utility for MetaTrader 5 GDS RiskLab TradeDesk is a free chart-based utility for traders who want a cleaner manual trading workspace in MetaTrader 5. It is designed as a simple execution-support and risk-control panel. The goal is to keep the trading process more organized: review the chart, plan the trade, keep risk visible and execute manually with more structure. This tool does not generate buy or sell signals. It does not predic
FREE
Trade Behavior Mirror
Wataru Tsuboya
Indicators
Trade Behavior Mirror reads your own account's closed trade history and counts one specific pattern: opening a new position shortly after a loss, at a lot size larger than your own recent normal. It does not predict, and it does not advise. Every number on the panel is something that already happened on this account. How the numbers are built: it reads up to 31 days of closed deals across every symbol and every magic number - this is an account-wide picture, not a chart-specific one. From the 3
FREE
Second Level Candles And Alligator Indicators
Chun Cai Lu
5 (1)
Utilities
Second Level Candles And Alligator Indicators 每12秒产生一个K线，而且自带Alligator指标，对超短线选手交易非常有帮助。程序启动时可能不成功，是因为MT5 MqlTick 数据加载少的原因。可以通过修改显示的数据参数避免，比如display=100，程序正常之后再将参数调大 display=300 。如果数据不正常，也可以采用重新加载的方式解决。 如果您对这个指标有任何建议，请联系作者。  Second Level Candles And Alligator Indicators  produced a candle per 12 seconds,include Alligator, it's helpful to Short-Term Trading。You'd better reload the indicator every start MT5 or change display parameter to reslove data bug. Please attach author when  you had some su
FREE
RM Sync Master
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
5 (1)
Indicators
IF YOU FIND THIS TOOL HELPFUL, PLEASE LEAVE A 5-STAR RATING & REVIEW! Your feedback helps us maintain and update this FREE tool for the trading community. ================================================================= RM Sync Master - Ultimate Multi-Chart & Multi-Timeframe Sync Utility ================================================================= RM Sync Master is a powerful chart synchronization utility for MetaTrader designed to link and synchronize multiple charts instantly. Align
FREE
Monkey Lite
Dang Cong Duong
Utilities
Monkey Lite  offers the following array of features: One-click instant order entry (short or long). Track total current orders and total current profit. Instant Close Buy, Close Sell, Close All button. Utility types Risk management, Graphical objects, Panels. Main features Take Profit and Stop Loss by money (not pip). After the price reached the Take Profit threshold, trailing stop 20% of the current profit. After the price reached the Stop Loss threshold, the orders will be closed immediately.
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilities
Introduction Welcome to the world of Forex trading, where every tick of the market can be influenced by news events. Introducing our expert advisor for MetaTrader, your ultimate tool for navigating the complexities of news trading. This innovative advisor is specifically designed to automate your trading strategy during key macroeconomic releases, ensuring you never miss an opportunity.  When important indicators are announced, volatility often spikes, creating potential for profit. Our expert
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicators
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
VR Color Levels MT5
Vladimir Pastushak
Utilities
VR Color Levels is a handy tool for those who apply technical analysis using elements such as trendline, rectangle and text. It is possible to add text directly to the chart and take screenshots. You can find settings, set files, demo versions, instructions, problem solving, at [blog] You can read or write reviews at [link] Version for [MetaTrader 4] Working with the indicator is carried out in one click . To do this, click on the button with the line, after which a trend line will appear unde
FREE
Matrix Trade Condition Monitor
Joshy Antony
Utilities
================================================================ MATRIX CONDITION MONITOR Live Trade Condition Panel for MetaTrader 5 Fully Automatic -- Works with ALL Matrix EAs ================================================================ NEVER MISS A TRADE SETUP AGAIN Matrix Condition Monitor is a free utility that attaches to any chart and automatically checks all 10 trade conditions in real time -- showing you exactly why a trade will or will not open, and alerting you the moment ever
FREE
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
Utilities
Equity monitor This is a simple means change informer. I wrote it for myself, maybe someone will need it... 1. Displays the change in funds for the day. Every day, when the terminal is first launched, it remembers the current funds and monitors changes throughout the day. 2. The first day of the month, well remembers the money and, within months, to monitor changes. 3. Well, it displays the profit of the open position. To work, you need to create 4 global variables: gvarEqityDay , gvarEq
FREE
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators
Luiz Guilherme Neves Da Silva
Utilities
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators Script Automatically remove all indicators from your chart offered for free by NS Financas! Don't waste any more time deleting the indicators one by one. With this script it is possible in one click to remove all indicators from the screen to adjust your new strategy while still using the settings of your graph, in addition to the possibility of configuring keyboard shortcuts for quick access to the script. Take the opportunity to visit our cha
FREE
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Indicators
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
Smart Position Manager PRO
Justinas Stakauskas
Utilities
Title:   Smart Position Manager PRO - Advanced Risk & Position Manager Description: Smart Position Manager PRO is an all-in-one visual trade management and risk calculation tool designed for serious traders who prioritize iron discipline and strict risk management. Whether you are executing precise SMC or ICT setups on personal capital or managing large funded accounts on strict prop firms, this tool ensures you focus on counting percentages rather than emotional money swings. With a highly int
FREE
Close ALL In This Current Chart MT5
Nino Guevara Ruwano
5 (3)
Utilities
A simple button to completely close all existing open trades (both Buy and Sell) on the current chart . Warning : Once the button is pressed, all open trades on the current chart will be deleted immediately without any more questions or dialogue. Use this utility very carefully. We recommend that you do a trial of removing open trades on a demo account first, before trying to use this utility on a real account.
FREE
Elsna Horizontal Lines
Raymond Edusei
Utilities
This MQL5 indicator creates a customizable grid of horizontal lines on your trading chart. Here's what it does: **Main Functions:** - Draws equally spaced horizontal lines across the visible price range - Supports two line types: horizontal lines or trend lines with forward projection - Automatically adjusts to price scale changes **Key Features:** 1. **Customizable Spacing**: Set grid distance in pips (20 pips by default) 2. **Flexible Starting Point**: Auto-calculates starting price or lets
FREE
Advanced Trade Manager MT5
Moustapha Boulouz
3 (2)
Utilities
Revolutionize Your Trading with Our MT4 and MT5 Advanced Trade Manager Mt4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/107249 Supercharge your trading strategy with the ultimate tool for precision and control – our MT4 and MT5 Advanced Trade Manager. Beyond conventional trade managers, ours not only adapts dynamically to market conditions but also sets automatic stop-loss and take-profit levels the moment you enter a trade. Key Features: Automated Entry Strategy: Seize opportunities instant
FREE
Buyers of this product also purchase
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (216)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (673)
Utilities
Trade Manager MT5 is an advanced position size calculator and trade management tool for MetaTrader 5, designed to help traders plan trades faster, control risk more precisely, and manage open positions directly from the chart. It combines order placement, risk based lot calculation, Stop Loss and Take Profit management, Break Even, Trailing Stop, Partial Close, Equity Protection, and external trade management in one panel. Whether you trade forex, indices, metals, commodities, crypto, or future
Astro Trade MT5
Indra Maulana
5 (2)
Utilities
25% discount on the release of the tool: only for the next 3 buyers AstroTrade Trading Assistant AstroTrade is a comprehensive multi-functional trading utility developed for the MetaTrader 5 platform. It integrates essential tools for trade execution, risk management, and technical monitoring into a single unified interface. The application is designed to assist traders in managing their daily operations through a visual and structured environment. Visual Trade Execution and Risk Management T
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (146)
Utilities
Experience exceptionally fast trade copying with the   Local Trade Copier EA MT5 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the   Local Trade Copier EA MT5   offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking t
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is nearly at the official alpha release. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them, your feedback helps improve the software for everyone. Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account. It supports both public and private Telegram channels, and you can conn
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (167)
Utilities
Trade Panel is a multi-functional trading assistant. The app contains over 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading tasks. Application instructions + video instructions: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756482 Trial version of the application for a demo account: https://www.mql5.com/en/blogs/post/750865 How to install the application: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756239 How to test the application in visual mode: https://www.mql5.com/en/blogs/post/7
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (5)
Utilities
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
4.5 (8)
Utilities
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier automatically copies trading signals from your Telegram channels directly into MetaTrader 5. No bots, no browser extensions, no manual copying. You receive a signal on Telegram and the EA opens the trade on your terminal in a few seconds. The product includes two components: a Windows application that listens to your Telegram channels, and this Expert Advisor that executes the signals on your MT5 terminal. An MT4 version is also available. Setup guide and app
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (4)
Utilities
Telegram To MT5 — Signal Copier Turn the trading calls from your Telegram channels into real MT5 orders — automatically, on as many accounts as you like, with risk and rules fully under your control. Telegram To MT5 connects the VIP / signal channels you already follow on Telegram to your MetaTrader 5 terminal. A free companion desktop app reads the messages (even from channels that block bots), and this Expert Advisor executes them on your account — applying your own risk settings, symbol mappi
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.71 (17)
Utilities
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! SIMPLE. FASTEST. INTUITIVE. MAX AUTOMATED. Place orders by selecting a level directly on the chart! full description   ::  demo-version  :: 60-sec-video-description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-profit  functions - Invalidation leves - Intuitive, a
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
Utilities
Professional Trade Copier for MetaTrader 5 Fast, professional, and reliable trade copier for MetaTrader . COPYLOT allows you to copy Forex trades between MT4 and MT5 terminals with support for Hedge and Netting accounts. COPYLOT MT5 version supports: - MT5 Hedge to MT5 Hedge - MT5 Hedge to MT5 Netting - MT5 Netting to MT5 Hedge - MT5 Netting to MT5 Netting - MT4 to MT5 Hedge - MT4 to MT5 Netting MT4 version Full Description +DEMO +PDF How To Buy How To Install How to get Log Files H
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
Utilities
Signal TradingView to MT5 Pro  Instant professional execution between TradingView and MetaTrader 5 Automate your trading strategy with the most robust communication bridge between TradingView alerts and real execution in MT5. Designed for traders who demand speed, flexibility, and impeccable risk management, this Expert Advisor transforms any alert message into a precise market or limit order.   Install and TEST the TRIAL version HERE STRENGTHS AND ADVANTAGES Universal Parsing Engine (Propriet
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (52)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . PROMOTION - If you have already purchased the "Trade Copier MT5," you can receive the "Trade Copier MT4" for free (for copying MT4 > MT5 and MT4 < MT5). For more detailed information about the conditions, please contact us via private message
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (7)
Utilities
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trade Copier Ultimate
Janitha Sandaruwan Amaradasa Wickramasingha Arachchilage
5 (4)
Utilities
Trade Copier Ultimate - Telegram to MT5 Signal Copier Trade Copier Ultimate automatically copies Telegram trading signals into MetaTrader 5. The EA can read signal messages, detect the symbol, order type, entry price, Stop Loss, Take Profit levels and selected update commands, then execute or manage the trade in MT5 using your lot and risk settings. It is more than a basic Telegram to MT5 copier. TCU also supports Bot API and user-account Bridge workflows, Discord signal routing, local MT5 to MT
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (8)
Utilities
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
Utilities
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Global Investing FX Terminal
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
Utilities
The Global Investing FX Terminal is an all-in-one FX dashboard for MetaTrader 5 — CB policy rates, CFTC COT positioning, carry rankings, economic surprises, options skew, retail sentiment, and correlations, thirteen panels in total — rendered on a single zero-flicker canvas overlay and refreshing every 10 seconds from one attached EA. No external software required. Professional FX analysis requires simultaneous access to data that normally lives in separate platforms: rate derivatives, governmen
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Utilities
Premium Trade Manager - The Trade Panel With a Coach Built In Premium Trade Manager puts a trading coach inside your chart, with a full execution engine underneath it. Set the trade up the way you always do, then let Max, your AI trading coach, read that exact setup against your live account and give you a straight verdict before you commit: is the stop disciplined, is the risk sane, is a high-impact release minutes away, are you near a prop-firm limit. Below sits the engine that runs everything
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
Utilities
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https://www.mql5.com/en/signals/2356404 - Farmed Hedge Yield V Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2357156 * Before purchasing, please feel free to send me a message if you have any questions about the product or setup. ** After purchase,  Contact me via private message to receive t
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.73 (22)
Utilities
Grid Manual is a trading panel for working with grid strategies. The utility is universal, has flexible settings and an intuitive interface. It works with a grid of orders not only in the direction of averaging losses, but also in the direction of increasing profits. The trader does not need to create and maintain a grid of orders, the utility will do it. It is enough to open an order and the "Grid manual" will automatically create a grid of orders for it and will accompany it until the close. F
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Utilities
This software has no equals in the world and represents a universal trade "console" covering trading signals, automated market entry, setting of Stop Loss and Take Profit, as well as Trailing Profit for multiple trades at the same time in a single open window. Intuitive control of the Expert Advisor in "three clicks" ensures a comprehensive use of all its functions on different computers, including tablets PCs. Interacting with additional signal indicators that mark the chart to give a real mark
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Power Candles Strategy Scanner - Self-Optimizing Multi-Symbol Setup Finder Power Candles Strategy Scanner runs the same self-optimizing engine that powers the Power Candles indicator - on every symbol in your Market Watch, side by side. One panel tells you which symbols are statistically tradable right now, which strategy wins on each, the optimal Stop Loss / Take Profit pair, and pings you the moment a fresh signal fires. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max
Trade Manager Panel Pro MT5
Kareem Abbas
5 (6)
Utilities
Message me after purchase to receive the complete manual kit + 3-day OpenAI API trial to test the AI features + Another bonus gift The current price is a limited discount for August Relaunch Update — secure your edition now before price go up. Next Price: $340 This is completely different from any trading panel you’ve tried or seen on the market. It’s one of the most innovative AI-powered trading panels available in the retail market right now. Imagine connecting   AI directly to your chart   —
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
Utilities
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
Utilities
MT5 to Telegram Signal Provider turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT4 Version ] [ Discord Version ]     New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (8)
Utilities
Risk Manager Pro MT5 is an account protection Expert Advisor for traders who want strict risk control inside MetaTrader 5. The utility monitors your account equity, daily and weekly results, drawdown, open positions, trade count, consecutive losses, and trading hours. When a configured limit is reached, it can automatically close positions, cancel pending orders, stop other EAs, send notifications, or close the terminal. Instead of relying on discipline during a stressful trading session, you de
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Utilities
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
More from author
Binary Absorption Demo
Bogdan Kupinsky
5 (1)
Indicators
Бинарный индикатор находит свечной паттерн "Поглощение" и рисует соответствующий сигнал для входа рынок. Имеет встроенные фильтры и панель для просчета количества успешных сделок. Демо версия является ознакомительной, в ней нет возможности изменять параметры. Полная версия . Особенности Работает для всех валютных пар и любых таймфреймов. Индикатор рассматривает комбинацию из 2-х или 3-х свечей в зависимости от настроек. Имеется возможность фильтровать сигналы путем настройки количества свече
FREE
RSI Binary Demo
Bogdan Kupinsky
3 (1)
Indicators
Индикатор, показывающий моменты пересечения важных уровней индикатора RSI. Может быть использован для поиска моментов пересечения уровней для успешной торговли на отскок или по тренду. Входные параметры Inform about finding the signal  - параметр, отвечающий за получение уведомлений (Alert) о найденном сигнале. По умолчанию - нет RSI period  - Период RSI для работы RSI Max  - Значение максимальной границы RSI RSI Min  - Значение минимальной границы RSI
FREE
Binary BB Demo
Bogdan Kupinsky
3 (1)
Indicators
Стрелочный индикатор, выдающий сигнал при пересечении канала боллинждера. Сигналы выдаются в виде стрелок и подходят для торговли бинарными опционами.  Входные параметры Period of BB -  период боллинджера Shift of BB  - смещение боллинджера Deviation of BB  - отклонение боллинджера Inform about finding the signal  - параметр, отвечающий за получение уведомлений (Alert) о найденном сигнале. По умолчанию - да
FREE
Binary MACD Demo
Bogdan Kupinsky
Indicators
Индикатор, показывающий момент преодоления нулевой отметки индикатора MACD. Индикатор стрелочный и может быть использован для торговли бинарными опционами. Входные параметры Period of SMA1  - Период 1 скользящей средней Period of SMA2 -  Период 2 скользящей средней Period of SMA3 -  Период 3 скользящей средней Inform about finding the signal  - подавать уведомление, при нахождении сигнала
FREE
Binary Absorption
Bogdan Kupinsky
5 (1)
Indicators
Бинарный индикатор находит свечной паттерн "Поглощение" и рисует соответствующий сигнал для входа рынок. Имеет встроенные фильтры и панель для просчета количества успешных сделок. Особенности Работает для всех валютных пар и любых таймфреймов. Индикатор рассматривает комбинацию из 2-х или 3-х свечей в зависимости от настроек. Имеется возможность фильтровать сигналы путем настройки количества свечей одного цвета (тренда) до образования паттерна. Присутствует панель для отображения точности си
Candle Absorption Demo
Bogdan Kupinsky
Indicators
This is a demo version of the Candle Absorption Full indicator. It has limitations on operation. This indicator detects the Engulfing candlestick pattern and draws the corresponding market entry signal. Features It works only with EURUSD on timeframes M1 and M5. The indicator analyzes a combination of 2 or 3 candlesticks depending on settings. The number of pre-calculated bars (signals) is configurable. The indicator can send an alert to notify of a found signal. Signal can be filtered by setti
FREE
Price Action Free
Bogdan Kupinsky
Indicators
This indicator looks for 3 rather strong patterns: Spinning Top pattern Hammer or Hanging Man Inverted Hammer or Shooting Star These patterns may indicate a trend continuation or its reversal, depending on the location of the patterns. Input parameters Distance - distance between the signal and the formed signal Note: the higher the timeframe, the greater the value should be used in Distance to display the signal correctly Indicator Features Suitable for any currency pair Operating timeframe:
FREE
BidAsk indi
Bogdan Kupinsky
5 (1)
Indicators
Простой индикатор, показывающий цены Bid и Ask. Есть настройки отображения информации и возможность перетаскивать панель. Индикатор используется для наглядного отображения цен покупки и продажи актива. Входные параметры : Support - Ссылка, на помощь проекту heigth - Высота формы width - Ширина формы size - Размер текста bidcol - Цвет текста bid askcol - Цвет текста
FREE
Binary 2 SMA Demo
Bogdan Kupinsky
Indicators
Стрелочный индикатор, выдающий сигнал при пересечении 2 SMA. Сигналы выдаются в виде стрелок и подходят для торговли бинарными опционами.  Это демо версия индикатора, в не нельзя изменять параметры. Полная версия .  Входные параметры First period-  период 1 MA Second period -  период 2 MA Invert signals -  Возможность давать инвертированные сигналы (для работы по тренду) Candles to count  - количество свечей для подсчета статистики Expiration - время экспирации сигнала Length - расстояние для
FREE
OuterIndiTool
Bogdan Kupinsky
Indicators
Это специальная утилита, для подключения внешнего индикатора к торговой панели . Она позволяет получать данные из буфера индикатора и рисует стрелочные объекты для передачи их в торговую панель. Входные параметры Number of call buffer - номер индикатора для покупки Number of sell buffer -номер индикатора для продажи Indicator window - окно индикатора Indicator position in list - позиция индикатора в списке Default value of indicator - значения по умолчанию для индикатора Show information - показ
FREE
Candle Absorption Full
Bogdan Kupinsky
Indicators
This indicator detects the Engulfing candlestick pattern and draws the corresponding market entry signal. Features It works on all pairs and timeframes. The indicator analyzes a combination of 2 or 3 candlesticks depending on settings. The number of pre-calculated bars (signals) is configurable. The indicator can send an alert to notify of a found signal. Signal can be filtered by setting the number of candlesticks of the same color (trend) preceding the pattern formation. The indicator has an
Binary RSI
Bogdan Kupinsky
Indicators
Индикатор, показывающий моменты пересечения важных уровней индикатора RSI. Может быть использован для поиска моментов пересечения уровней для успешной торговли на отскок или по тренду. Подходит для бинарной торговли, т.к. имеется возможность посчитать точность сигналов, в зависимости от времени экспирации. Входные параметры Inform about finding the signal  - параметр, отвечающий за получение уведомлений (Alert) о найденном сигнале. По умолчанию - да Show Panel - Показать/ скрыть панель Period o
Binary Bollinger
Bogdan Kupinsky
Indicators
Стрелочный индикатор, выдающий сигнал при пересечении канала боллинждера. Сигналы выдаются в виде стрелок и подходят для торговли бинарными опционами.  Входные параметры Period of BB - период боллинджера Shift of BB - смещение боллинджера Deviation of BB - отклонение боллинджера Type of BB Signals - тип поиска сигналов Invert signals  - Возможность давать инвертированные сигналы (для работы по тренду) Inform about finding the signal  - параметр, отвечающий за получение уведомлений (Alert) о най
Binary 2SMA
Bogdan Kupinsky
Indicators
Стрелочный индикатор, выдающий сигнал при пересечении 2 SMA. Сигналы выдаются в виде стрелок и подходят для торговли бинарными опционами.  Входные параметры First period-  период 1 MA Second period -  период 2 MA Invert signals -  Возможность давать инвертированные сигналы (для работы по тренду) Candles to count  - количество свечей для подсчета статистики Expiration - время экспирации сигнала Length - расстояние для сигналов Особенности :  Возможность использовать инверсию сигналов Возможност
Binary MACD
Bogdan Kupinsky
Indicators
Индикатор, показывающий момент преодоления нулевой отметки индикатора MACD.  Подходит для бинарной торговли, т.к. имеется возможность посчитать точность сигналов, в зависимости от времени экспирации. Входные параметры Period of SMA1  - Период 1 скользящей средней Period of SMA2 -  Период 2 скользящей средней Period of SMA3 -  Период 3 скользящей средней Price Type - Тип цены, используемый индикатором MACD Invert signals  - Возможность давать инвертированные сигналы (для работы по тренду) Inform
CandleTimeInform
Bogdan Kupinsky
Utilities
Простая утилита показывающая время до формирования свечи. Может быть очень полезна, если вход в сделку завязан на начале/завершении свечи. Входные параметры FontColor  - Цвет текста. FontSize  - Размер текста. FontName  - Шрифт текста. TimeOnly  - Указывать только время, без дополнительного текста. TypeOfDrawing - Тип отображения информации Важно :  в работе программы возможна задержка в 1 секунду. 
Help Panel
Bogdan Kupinsky
Utilities
Данная панель предназначена для удобного совершения сделок в платформе Metatrader. Она позволяет с легкостью открывать позиции, устанавливать стоп лосс и тэйк профит, использовать трейлинг стоп и тд.. Входные параметры : Magic - уникальный номер эксперта Lot step - шаг изменения лота Custom - произвольная сумма для высчитывания риска Risk Value  - тип поиска значения риска (в %) Функции панели : Открытие sell и buy позиций Возможность установки profit / loss для позиции, в том числе и графичес
Candle Harami
Bogdan Kupinsky
Indicators
Это простой индикатор, показывающий формирование свечей харами. Входные параметры: Min % - минимальный процент харами Before - количество свечей до сигнала Invert - инвертировать сигналы No Body - свечи без тела Length - настройка для отображения сигналов В индикаторе есть встроенный фильтр по количеству свечей до сигнала и минимальному проценту харами. Более подробно о настройках индикатора можно прочитать на моем сайте.
Filter:
[Deleted] 2019.11.04 13:49 
 

User didn't leave any comment to the rating

Reply to review