CandleTimeInformDemo

Candle Harami Bogdan Kupinsky Indicators

Это простой индикатор, показывающий формирование свечей харами. Входные параметры: Min % - минимальный процент харами Before - количество свечей до сигнала Invert - инвертировать сигналы No Body - свечи без тела Length - настройка для отображения сигналов В индикаторе есть встроенный фильтр по количеству свечей до сигнала и минимальному проценту харами. Более подробно о настройках индикатора можно прочитать на моем сайте.