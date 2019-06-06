CandleTimeInformDemo
- Utilities
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- Version: 1.0
Простая утилита показывающая время до формирования свечи. Может быть очень полезна, если вход в сделку завязан на начале/завершении свечи.
Демо версия работает на валюте EURUSD
Входные параметры
- FontColor - Цвет текста.
- FontSize - Размер текста.
- FontName - Шрифт текста.
- TimeOnly - Указывать только время, без дополнительного текста.
- TypeOfDrawing - Тип отображения информации
Важно : возможна задержка в 1 сек.
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