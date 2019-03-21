Binary 2SMA
- Indicators
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- Version: 2.1
- Updated: 26 May 2020
- Activations: 5
Стрелочный индикатор, выдающий сигнал при пересечении 2 SMA. Сигналы выдаются в виде стрелок и подходят для торговли бинарными опционами.
Особенности :
Входные параметры
- First period- период 1 MA
- Second period- период 2 MA
- Invert signals - Возможность давать инвертированные сигналы (для работы по тренду)
- Candles to count - количество свечей для подсчета статистики
- Expiration- время экспирации сигнала
- Length- расстояние для сигналов
Особенности :
- Возможность использовать инверсию сигналов
- Возможность получить статистику прибыльных сигналов
- Полная статистика по сделкам отображается в специальной панели