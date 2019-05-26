Binary Bollinger
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Стрелочный индикатор, выдающий сигнал при пересечении канала боллинждера. Сигналы выдаются в виде стрелок и подходят для торговли бинарными опционами.
Особенности :
Входные параметры
- Period of BB - период боллинджера
- Shift of BB - смещение боллинджера
- Deviation of BB - отклонение боллинджера
- Type of BB Signals - тип поиска сигналов
- Invert signals - Возможность давать инвертированные сигналы (для работы по тренду)
- Inform about finding the signal - параметр, отвечающий за получение уведомлений (Alert) о найденном сигнале. По умолчанию - да
- Show Panel - Показать/ скрыть панель
- Period of candles to count - Период (кол- во свечей), для просчета точности сигналов
- Expiration time in candles - Время экспирации в свечах
Особенности :
Type Of BB Signals имеет 3 типа сигналов.
Close_Open- выдает сигнал, когда свеча открывается или закрывается выше/ниже границ боллинджера
Min_Max- выдает сигнал, когда минимум/максимум свечи выходит за границы боллинджера
Close_Only- выдает сигнал, когда свеча закрывается выше/ниже границ боллинджера