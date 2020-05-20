OuterIndiTool
- Indicators
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- Version: 1.1
- Updated: 21 May 2020
Это специальная утилита, для подключения внешнего индикатора к торговой панели. Она позволяет получать данные из буфера индикатора и рисует стрелочные объекты для передачи их в торговую панель.
Входные параметры
- Number of call buffer - номер индикатора для покупки
- Number of sell buffer -номер индикатора для продажи
- Indicator window - окно индикатора
- Indicator position in list- позиция индикатора в списке
- Default value of indicator - значения по умолчанию для индикатора
- Show information - показывать информацию из буферов
- Open on new bar - открывать на новый бар
- Call arrow name - имя стрелки вверх
- Sell arrow name - имя стрелки вниз
- Time in ticks to show - время в тиках на показ стрелки
- Stop on this candle - останавливать на 1 свечу
Более подробно вы сможете прочитать на моем сайте, перед покупкой : "mysiteinprofile"/2020/05/20/tool-for-adding-outer-indicator/
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