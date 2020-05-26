Binary 2 SMA Demo

Стрелочный индикатор, выдающий сигнал при пересечении 2 SMA. Сигналы выдаются в виде стрелок и подходят для торговли бинарными опционами. 


Это демо версия индикатора, в не нельзя изменять параметры. Полная версия



Входные параметры

  • First period- период 1 MA
  • Second periodпериод 2 MA
  • Invert signals - Возможность давать инвертированные сигналы (для работы по тренду)
  • Candles to count - количество свечей для подсчета статистики
  • Expiration- время экспирации сигнала
  • Length- расстояние для сигналов

Особенности : 

  • Возможность использовать инверсию сигналов
  • Возможность получить статистику прибыльных сигналов
  • Полная статистика по сделкам отображается в специальной панели

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    This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
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