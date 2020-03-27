Money Aggregator

Советник основан на алгоритме, который позволяет определять вход больших объемов как в текущем, так и в обратном направлении.





Он имеет функцию защиты от отложений, когда функция активируется без потерь. В этом случае рентабельность будет ниже, но с повышенной безопасностью для аккаунта.





Настройки позволяют использовать как среднесрочную торговлю, так и скальпинг, все зависит от настроек.





Он работает на всех временных интервалах и на всех инструментах с различной стабильной производительностью.





Советник предназначен для работы на платформе MT4 и настроен на GBPUSD, M5.





Для использования для других пар советник должен быть оптимизирован.





Удачной торговли.