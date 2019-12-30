AlphaX Investment King

Der Handelsautomat nutzt saisonale Muster. Es sind insgesamt sieben Strategien implementiert. Die Strategien A, B und AB und Christmas Run können mit verschiedenen Sets gefahren werden, für den Turnaround Tuesday lassen sich die gleitenden Durchschnitte variieren. Für die Witchcraft Wonder Strategie lassen sich Ein- und Ausstiegszeitpunkte anpassen. Weiterhin existiert ein variabler Filter, um Einstiege zu optimieren.





Unterstützte Märkte

AktienIndizes (bspw. S&P 500, DAX)

Gold (XAUUSD) für die Gold Rush und Christmas Run Strategie (NEU!)



NICHT für FOREX entwickelt! - Tagesdaten auf S&P 500 / DAX / Gold sind am besten geeignet.



Käufer / Mieter erhalten nähere Details sowie exklusiv nähere Infos zu den aktuellen Testergebnissen, den besten Märkten und Einstellungen!





Parameter



Auto Magic Number: berechnet die Magic Number auf Basis der gewählten Strategien und Sets (ideal, um mehrere Strategien/Sets auf einem Markt zu handeln)

Magic Number (if Auto Magic = false): feste Magic Number, wenn Auto Magic ausgeschaltet ist





Strategy Selection: A - Saisonaler Effekt I (ähnlich "Sell in May"), B - Saisonaler Effekt II (ähnlich "Turn of the Month" / "Sparplan Effekt"), AB - optimierte Kombination von A und B



Weitere Strategien:

Gold Rush (Gold, XAUUSD)

Witchcraft Wonder (DAX, S&P 500)

Turnaround Tuesday (DAX, S&P 500)

Christmas Run (DAX, S&P 500, Gold, XAUUSD)





Strategy Settings

Strategy A/B/AB Set: 1 - optimiert für S&P 500, 2 - optimiert für DAX, 3 - optimiert für geringen Drawdown

Strategy Christmas Run Set: 1 - mittlere Laufzeit, 2 - lange Laufzeit, 3 - kurze Laufzeit

Turnaround Tuesday SMA_1 / SMA_2: gleitende Durchschnitte als Filter für die Turnaround Tuesday Strategie

Witchcraft First Day / Last Day: Handelstage für die Witchcraft Wonder Strategie

Witchcraft Trend Filter: Trendfilter für die Witchcraft Wonder Strategie



(Witchcraft) End Trade 2h before Close: Beendet den Trade der Witchcraft Wonder Strategie am letzten Handelstag (Witchcraft Last Day) 2 Stunden vor Handelsschluss





Entry Filter / Filter Value: Variabler Entry Filter für die Tradeeröffnung (ALLE Strategien)





Leverage (nur bei UseFixedLots = false): Hebel auf das Konto. Ein Leverage von 1.0 bedeutet bspw., dass sich das Konto um 1% bewegt, wenn sich der Markt um 1% bewegt.

Use Fixed Lots: true - es wird mit fixer Lotsize gehandelt, false - Lotsize errechnet sich nach dem eingestellten Leverage und der Kontogröße



Fixed Lots Size (nur bei Use Fixed Lots = true): fixe Lotsize zum Handeln



