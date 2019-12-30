AlphaX Investment King
- Experts
- Michael Martens
- Version: 20.11
- Updated: 21 November 2020
- Activations: 5
Der Handelsautomat nutzt saisonale Muster. Es sind insgesamt sieben Strategien implementiert. Die Strategien A, B und AB und Christmas Run können mit verschiedenen Sets gefahren werden, für den Turnaround Tuesday lassen sich die gleitenden Durchschnitte variieren. Für die Witchcraft Wonder Strategie lassen sich Ein- und Ausstiegszeitpunkte anpassen. Weiterhin existiert ein variabler Filter, um Einstiege zu optimieren.
Unterstützte Märkte
AktienIndizes (bspw. S&P 500, DAX)
Gold (XAUUSD) für die Gold Rush und Christmas Run Strategie (NEU!)
NICHT für FOREX entwickelt! - Tagesdaten auf S&P 500 / DAX / Gold sind am besten geeignet.
Käufer / Mieter erhalten nähere Details sowie exklusiv nähere Infos zu den aktuellen Testergebnissen, den besten Märkten und Einstellungen!
Parameter
- Auto Magic Number: berechnet die Magic Number auf Basis der gewählten Strategien und Sets (ideal, um mehrere Strategien/Sets auf einem Markt zu handeln)
- Magic Number (if Auto Magic = false): feste Magic Number, wenn Auto Magic ausgeschaltet ist
- Strategy Selection: A- Saisonaler Effekt I (ähnlich "Sell in May"), B- Saisonaler Effekt II (ähnlich "Turn of the Month" / "Sparplan Effekt"), AB- optimierte Kombination von A und B
- Weitere Strategien:
- Gold Rush (Gold, XAUUSD)
- Witchcraft Wonder (DAX, S&P 500)
- Turnaround Tuesday (DAX, S&P 500)
- Christmas Run (DAX, S&P 500, Gold, XAUUSD)
- Strategy Settings
- Strategy A/B/AB Set: 1- optimiert für S&P 500, 2- optimiert für DAX, 3- optimiert für geringen Drawdown
- Strategy Christmas Run Set: 1- mittlere Laufzeit, 2- lange Laufzeit, 3- kurze Laufzeit
- Turnaround Tuesday SMA_1 / SMA_2: gleitende Durchschnitte als Filter für die Turnaround Tuesday Strategie
- Witchcraft First Day / Last Day: Handelstage für die Witchcraft Wonder Strategie
- Witchcraft Trend Filter:Trendfilter für die Witchcraft Wonder Strategie
- (Witchcraft) End Trade 2h before Close: Beendet den Trade der Witchcraft Wonder Strategie am letzten Handelstag (Witchcraft Last Day) 2 Stunden vor Handelsschluss
- Entry Filter / Filter Value: Variabler Entry Filter für die Tradeeröffnung (ALLE Strategien)
- Leverage (nur bei UseFixedLots = false): Hebel auf das Konto. Ein Leverage von 1.0 bedeutet bspw., dass sich das Konto um 1% bewegt, wenn sich der Markt um 1% bewegt.
- Use Fixed Lots: true- es wird mit fixer Lotsize gehandelt, false- Lotsize errechnet sich nach dem eingestellten Leverage und der Kontogröße
- Fixed Lots Size (nur bei Use Fixed Lots = true): fixe Lotsize zum Handeln
Besondere Anmerkungen
Die Idee hinter den Strategien ist es, saisonal in Aktienmärkte (bzw. Gold) zu investieren. Es werden somit nur long Trades durchgeführt. Short Trades finden nicht statt!
Es handelt sich um einen langfristigen Ansatz - Schwächephasen sind normaler Bestandteil des Marktrisikos aber durch die saisonalen Filter weitaus geringer und kürzer als beim klassischen "Buy&Hold" Ansatz. Eine Umsetzung über 5 Jahre oder mehr bei geringem Hebel (0,4 - 1,6) gilt als die beste Variante für diesen EA.
Bei Fragen zu den Strategien, Installation des EA, Einrichtung eines VPS, Backtest etc. stehe ich gerne zur Verfügung!
Alle Screenshots beruhen auf historischen Tests! Ergebnisse aus der Vergangenheit (Backtest) sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung. Alle Tests wurden mit einem Hebel von 1.0 durchgeführt.
User didn't leave any comment to the rating