AlphaX Investment King

Beschreibung

Der Handelsautomat nutzt saisonale Muster. Es sind insgesamt sieben Strategien implementiert. Die Strategien A, B und AB und Christmas Run können mit verschiedenen Sets gefahren werden, für den Turnaround Tuesday lassen sich die gleitenden Durchschnitte variieren. Für die Witchcraft Wonder Strategie lassen sich Ein- und Ausstiegszeitpunkte anpassen. Weiterhin existiert ein variabler Filter, um Einstiege zu optimieren.


Unterstützte Märkte
AktienIndizes (bspw. S&P 500, DAX)
Gold (XAUUSD) für die Gold Rush und Christmas Run Strategie (NEU!)

NICHT für FOREX entwickelt! - Tagesdaten auf S&P 500 / DAX / Gold sind am besten geeignet.

Käufer / Mieter erhalten nähere Details sowie exklusiv nähere Infos zu den aktuellen Testergebnissen, den besten Märkten und Einstellungen!


Parameter

  • Auto Magic Number: berechnet die Magic Number auf Basis der gewählten Strategien und Sets (ideal, um mehrere Strategien/Sets auf einem Markt zu handeln)
  • Magic Number (if Auto Magic = false): feste Magic Number, wenn Auto Magic ausgeschaltet ist

  • Strategy Selection: A- Saisonaler Effekt I (ähnlich "Sell in May"), B- Saisonaler Effekt II (ähnlich "Turn of the Month" / "Sparplan Effekt"), AB- optimierte Kombination von A und B
  • Weitere Strategien:
  • Gold Rush (Gold, XAUUSD)
  • Witchcraft Wonder (DAX, S&P 500)
  • Turnaround Tuesday (DAX, S&P 500)
  • Christmas Run (DAX, S&P 500, Gold, XAUUSD)

  • Strategy Settings
  • Strategy A/B/AB Set: 1- optimiert für S&P 500, 2- optimiert für DAX, 3- optimiert für geringen Drawdown
  • Strategy Christmas Run Set: 1- mittlere Laufzeit, 2- lange Laufzeit, 3- kurze Laufzeit
  • Turnaround Tuesday SMA_1 / SMA_2: gleitende Durchschnitte als Filter für die Turnaround Tuesday Strategie
  • Witchcraft First Day / Last Day: Handelstage für die Witchcraft Wonder Strategie
  • Witchcraft Trend Filter:Trendfilter für die Witchcraft Wonder Strategie
  • (Witchcraft) End Trade 2h before Close: Beendet den Trade der Witchcraft Wonder Strategie am letzten Handelstag (Witchcraft Last Day) 2 Stunden vor Handelsschluss

  • Entry Filter / Filter Value: Variabler Entry Filter für die Tradeeröffnung (ALLE Strategien)

  • Leverage (nur bei UseFixedLots = false): Hebel auf das Konto. Ein Leverage von 1.0 bedeutet bspw., dass sich das Konto um 1% bewegt, wenn sich der Markt um 1% bewegt.
  • Use Fixed Lots: true- es wird mit fixer Lotsize gehandelt, false- Lotsize errechnet sich nach dem eingestellten Leverage und der Kontogröße
  • Fixed Lots Size (nur bei Use Fixed Lots = true): fixe Lotsize zum Handeln

Besondere Anmerkungen
Die Idee hinter den Strategien ist es, saisonal in Aktienmärkte (bzw. Gold) zu investieren. Es werden somit nur long Trades durchgeführt. Short Trades finden nicht statt!
Es handelt sich um einen langfristigen Ansatz - Schwächephasen sind normaler Bestandteil des Marktrisikos aber durch die saisonalen Filter weitaus geringer und kürzer als beim klassischen "Buy&Hold" Ansatz.  Eine Umsetzung über 5 Jahre oder mehr bei geringem Hebel (0,4 - 1,6) gilt als die beste Variante für diesen EA.

Bei Fragen zu den Strategien, Installation des EA, Einrichtung eines VPS, Backtest etc. stehe ich gerne zur Verfügung!

Alle Screenshots beruhen auf historischen Tests! Ergebnisse aus der Vergangenheit (Backtest) sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung. Alle Tests wurden mit einem Hebel von 1.0 durchgeführt.



Recommended products
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Welcome to Indicement! PROP FIRM READY! -> download set files here LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT brings my 15 years of experience in creating professional trading algorithms to the Index markets. The EA uses a very well thought out algorithm to find the best
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Your Accountant
Iurii Kuksov
Experts
This time, I will provide an advisor who will be engaged in scalping. Yes, yes, it is by scalping, since there is no other way in his strategy. He mainly does scalping on the H1 hourly chart, but you can set it for other periods as well. But he will not work on the daily chart, since his work is calculated by candlesticks, by daily candles, which is only one thing on the daily chart, and the adviser has nothing to dance with. In the adviser's settings, there are Morning and Evening parameters th
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA  - is one of the best   Expert Advisor  for   Meta Trader 4 . The unique algorithm of the adviser analyzes the movement of the asset price, taking into account the factors of technical and mathematical analysis, determines profitable entry and exit points, and uses advanced money management and lot multiplier.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimiz
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA  - is one of the best   Expert Advisor  for   Meta Trader 4 . The unique algorithm of the adviser analyzes the movement of the asset price, taking into account the factors of technical and mathematical analysis, determines profitable entry and exit points, and uses advanced money management and lot multiplier.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimiz
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Experts
趋势EA“缔造者”4.1.8版本最新产品，联系方式qq398867673 ，微信15940404448，（qq不经常登录，电话微信均可）都是实名认证的。国内按授权开户数量限制、授权交易仓位限制、授权使用时间限制为参考依据定价，不管您是大资金还是小资金都有相应的权限价格。黄金缔造者经过多次更新现在的交易获利能力有目共睹如图。 购买须知： 1.提供所想要授权账号，用于写入EA授权； 2.报备账户资金额度以及所想使用的时间（半年起），用于写入EA授权； 3.添加微信，有一个简单的培训； 4.本产品只适合XAUUSD的交易； 5.产品为趋势类EA，所以震荡行情会小亏，属于正常，趋势行情大赚。 （注：交易一定是有亏有赚，主要看盈亏比例，我们不会说“放心用单单都赢利”这种骗人的话）。 虽然在官网售卖，但我们有修改权限的权力，有人不相信可以联系我们，先给你写一个简单的EA都是可以的，也可以你购买产品后，额外为你写一个你自己的策略EA，算是赠送。定价高低自有意义，我们只会给最好的产品，定最合适的价格。本产品为mt4使用 EA介绍： 1.EA没有任何参数，所有的算法我们全部封存在EA里了，使用简单；
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Standard Oscilators
Mars Safin
Experts
Робот Standard Oscilators в своей работе использует широкий набор стандартных индик а торов MT4. Торговые решения принимаются на основе комплексного анализа показаний индикаторов. Без мартингейла. Без сетки ордеров — в любой момент времени может быть открыта только одна сделка. Робот создан строго для пары EurUsd, для таймфрейма H1. Торговые решения принимаются после закрытия очередной свечи. Для минимизации неизбежной в определенных условиях просадки и восстановления из нее в роботе реализован
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experts
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold of the Incas is a highly effective trading advisor created specifically for the MT4 platform and focused on the gold market and major currency pairs. Using complex algorithms, it analyzes market trends and price fluctuations in real time, ensuring maximum profit with minimal risk. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The effectiveness of Gold of the Incas is confirmed by long testing periods, where it demonstrated outstanding res
Meta PX
Mi Poegel De Oliveira Isidoro
Experts
MetaProfitX  utilizes a unique strategy where it continuously scalps small profitable trades. MetaProfitX  stands out from other expert advisors due to its remarkable approach to handling losing trades. Unlike traditional methods that solely rely on Stop Loss orders to limit losses,  MetaProfitX  employs a sophisticated technique to manage losing positions, trading as a basket, closing all at once on a small profit. This unique strategy allows  MetaProfitX  to optimize its risk management, mini
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
MultiAsset SuperTrend Trader
Norbert Hubert Pajak
Experts
(My offer also includes a more advanced version of this EA with an extended list of available filters and methods for generating trading signals: MultiAsset SuperTrend Trader Pro,  available on my profile.) MultiAsset SuperTrend Trader: The Ultimate Trend Engine for MetaTrader 4 Dominate the Markets with Precision, Diversification, and Pure Trend Alignment Are you looking for a trading strategy that combines the power of pure trend following with the safety of portfolio diversification? The M
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experts
Bfxenterprise RSI Inspired and optimized RSI indicator is the focus of this Expert Advisor (EA). Designed with the use of RSI to perform optimal transactions. Reading trends and price reversals is done by the RSI whose functions have been sorted. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experts
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experts
Contact me for discount before purchasing! AI-Driven Technology with ChatGPT Turbo Infinity EA is an advanced trading Expert Advisor designed for GBPUSD and XAUUSD. It focuses on safety, consistent returns, and infinite profitability. Unlike many other EAs, which rely on high-risk strategies such as martingale or grid trading. Infinity EA employs a disciplined, profitable scalping strategy based on neural network embedded over machine learning, data analytics AI based technology provided by lat
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experts
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Trade Zone Unlimited
Chathusanka Yamasinghe
Experts
The EA strategy is based on  Zone Recovery , with simple inputs. - This EA is only using pending orders to execute the trades. - Using trailing stop and take profit levels to secure the profits. When you back testing the EA most of the time it might end up in losses. This happens because we must active the EA on London and New York time. Other trading sessions will make you lose. So keep manually filter the time. Update will available soon for the time filtering option.   Features The advantage
Buyers of this product also purchase
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Statistical mt4 scanner dashboard
Mark Nicole Olarte
Experts
THE 8 PILLARS OF STATISTICAL EDGE TRADING "Stop Guessing. Start Winning with the Truth." Pure Mathematics. Zero Indicators. Professional Edge. -------------------------------------------------- INTRODUCTION -------------------------------------------------- "If you don't know who the sucker at the table is... it's probably you." Dear Trader, Let’s be brutally honest. Why are you here?  Most people start trading because they want freedom. They want to fire their boss,  travel the world, and
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
THREE LITTLE BIRDS EA Forged from loss. Perfected with pain. Released with purpose. Tip: If you want to understand how the EA works in detail during testing, look for the parameter “Debug” in the input settings. By default, it is False . Set it to True to see detailed messages in the Experts tab while running backtest or live test. STRUCTURE. NOT SPECULATION. Three Little Birds EA is not just another trading robot. It is a battle-forged engine, crafted through years of real failure, and desi
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experts
BTCUSD GRID EA An Adaptive Grid Trading System Designed Specifically for BTC/USD BTCUSD GRID EA is a premium Expert Advisor (EA) based on a structured grid strategy, developed exclusively for the BTC/USD pair on the MetaTrader 4 platform. Designed for serious traders, it turns price volatility into structured opportunity — without relying on prediction, only logic and control. Key Features Tailored for BTC/USD — Not a Multi-Pair EA Every algorithm is optimized for the unique behavi
Guran xauusd
Ran Gu
Experts
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experts
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
Avato
Nikolaos Bekos
Experts
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experts
Note : the spread value,  the broker's slippage and the VPS speed affect the Expert Advisor trading results. Recommendations: gold with spread up to 3, USDJPY with spread up to 1.7, EURUSD with spread up to 1.5. Results will be better with better conditions. The Ping value between VPS and the broker server should be below 10 ms. In addition, the smaller the broker's stop-level requirement, the better; 0 is the best. The Expert Advisor is based on a breakthrough system and carefully controls all
Perfection
Mikhail Senchakov
Experts
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
Smart Trade
Phong Vu
Experts
Introduction to Smart Trade Price Action Expert Advisor Smart Trade Price Action is an Expert Advisor (EA) with a flexible and diverse trading strategy, operating across 15 currency pairs on the All  timeframe. This approach enhances the chances of sustainable growth while reducing the risk of relying on a single pair or individual trades. Risk management is strictly controlled, ensuring the safety of your capital. With a simple setup, Smart Trade Price Action requires no specialized knowledg
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Experts
With the Multiday Overlay Strategy EA you can trade in parallel all major/minor/cross pairs in Forex. This EA is rather unique, as it is capable to "follow the market", this means: no optimization is needed; the same set of input parameters is good for all pairs; you do not need to change the input parameters even if market conditions change. This 3 features mean that the EA is not "manually adapted" to a specific pair in a specific timeframe, as it normally happens when you optimize a pair with
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Experts
Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
CSM System
Michal Milko
Experts
The CSM System is currently fully automated with all the special features and functions, controlled and regularly monitored. Its evolution, parameters and the individual algorithms are professionally evaluated and optimized by experienced development group of programmers who are developing new updated versions of system. Unlike the other systems, we focused to create the system where the backtesting successful results matching the real life situation. Our core lies in identification of these bi
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
Experts
ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading in currency pairs. ATTENTION IT IS IMPORTANT: Do not use this system for trading and testing without individual set files for the selected broker. Marrykey stock Indexes is a scalper system built on the hybrid combinatory Ichimoku Kinko Hyo is equipped with 6 different strategies and designed primarily to work on US stock indices such as S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. The system is capable of operating on frames from M5 to
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow  is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. Real operation monitoring as well as my other products can be found here :  https://www.mql5.com/en/users/winwifi/ General Recommendations The minimum deposit is 100 USD, the recommended timeframe is M15, H1, H4. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A ver
The seed of a big tree
Jun Feng
Experts
This is a fully automatic EA based on price fluctuation, it uses principle of special recognition of price and balance. The parameters are simple and adaptable,the EA can deal with shock, trend, data, news and other types of market, and the performance is stable. Run timeframe: the results are the same in any period. Execution demonstration of the EA can be viewed in the links below: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requirements and suggestions Please use this EA on EURUSD H1 timeframe, V
Chicken peck rices
Jun Feng
Experts
Chicken peck rices This is a short-term EA what based on price breakthroughs,and the parameters are simple and adaptable. Requirements: Run timeframe: H1; The type of account:ECN,spread of currency≤3,for example,EURUSD,USDJPY,and others. The minimum spread for order modification:0,it means that the minimum distance is zero between setting stop loss or take profit and current price. You must use the required accounts to ensure the reliability of profit. Input parameters: explanation=chicken peck
Big Hunter
Mehdi Sabbagh
5 (1)
Experts
The Multi Strategy Trading Robot This automated trading robot always uses stop loss. Big Hunter is specially designed to trade gold , but you can test it on other pairs since you have the access to the parameters. The robot uses different strategies like swing trading ,  momentum trading , position trading and more. It's backtested for the last 10 years under the harshest, simulated market conditions. Each trade has  unique SL, TP, Trailing stop, and breakeven. These parameters are variable a
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
Experts
THE REVOLUTION Simple Trade is suitable for all type of traders whether you are a Swing Trader, Day Trader or Scalper. THE REVOLUTION Package consist of 3 EAs which combine into a Single EA which can create many stategies depend on the trading skills used/known by each traders. We provide AUTO_SETTING expecially for beginner or no experience investors which this AUTO_SETTING will trade to achieve 1000 Points or 10%/month, and for traders/investors who have experiences in trading can develop thei
Crypto System Automatic
Michal Milko
Experts
Kryptosystém automaticky   Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Experts
The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
Broker
Andrey Spiridonov
Experts
Broker Broker is a self-taught advisor. The algorithm of this adviser is constantly adjusting to the trading dynamics of the market. Advisor has a minimum number of parameters, which facilitates the work of beginners in the foreign exchange market. Advisor Benefits works on any time period works with any trade symbol no parameters that need optimization on each transaction, the adviser learns and adjusts to the current trading situation Advisor Parameters lot_persent = 10 - the volume of a trad
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
Experts
The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 POINTS / 10 %   ANOTHER EXCELLENT EA FOR YOU TO CONSIDER USING IT TO GROW YOUR INVESTMENT !!! THE REVOLUTION Great Achiever is suitable for the investors who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). This fixed EA Setting is modified and created from The REVOLUTION Simple Trade which has free customized Setting or Strategy Build EA which is suitable for experienced/advanced traders who have many ideas and strategies innovated  system
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
Experts
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
Raider
Aleksandr Shurgin
Experts
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
Experts
Эксперт для работы на основных валютных парах. Открытие сделок на основе анализа ценового движения. Вход в рынок отложенными динамическими ордерами, всегда выставляет StopLoss  и  TakeProfit, не использует мартингейл и усреднение. Робот не выходит за границы заложенной в него стратегии, соблюдает заданный уровень риска и контролирует расширения спреда, выбирая наиболее благоприятные моменты входа в сделку. Для эффективной работы желательно провести оптимизацию для каждой валютной пары. Для ускор
Filter:
furrer
652
furrer 2020.11.01 13:35 
 

User didn't leave any comment to the rating

Reply to review