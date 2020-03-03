Fast Robot
- Experts
- Yriy Doronin
- Version: 1.0
- Activations: 5
Советник основан на алгоритме превышения контрактов между покупателями и продавцами с точки зрения цены и котировок. Работает на полную мощность. Перед работой следует провести оптимизацию на интересующей паре. Оптимизация должна проводиться во всех отношениях, что позволит оптимизировать настройку. Торговля должна начинаться с 0,01 лота, постепенно увеличивая объем лота в зависимости от депозита. Всем удачной торговли.
User didn't leave any comment to the rating