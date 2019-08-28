Godzilla EA
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 6
Godzilla EA - торговый советник, использующий скальпинг в ночное, наименее подверженное волатильности и скачкам курсов, время суток.
Советник отличается новым усовершенствованным алгоритмом, небольшим количеством настроек и простотой установки.
Характеристики советника:
- Не использует в торговле самые опасные торговые методы как мартингейл, сетку, усреднение и арбитраж;
- Рабочие валютные пары: AUDCAD, AUDCHF, CHFJPY, EURAUD, EURJPY, GBPAUD, GBPJPY;
- Минимальный депозит от 100$;
- Минимальный лот от 0.01;
- Минимальное кредитное плечо от 1:100;
- Рабочий таймфрейм М15;
- Рекомендуемые типы счетов - ECN или NDD (не рекомендуется использовать советника на стандартных и центовых счетах);
- Рабочее время – 5 ночей в неделю, начиная с ночи на понедельник и заканчиваю ночью на пятницу;
- Советник не требует оптимизации.
Внимание! Для корректной работы советника необходимо задать правильный GMT-offset (TimeShift в настроках советника) в соответствии с настройками брокера. Так же необходимо учитывать то, что offset меняется 2 раза в год, при переходе на летнее и зимнее время. Соответственно, необходимо его вовремя корректировать.
Краткое описание работы советника:
Каждая валютная пара открывает свой собственный ордер, который не зависит от ордеров по другим парам. Ордера открываются исходя из текущего спреда и сигнала, прописанного в коде советника по каждой паре.
Внимание! В банковские выходные и праздничные дни рекомендуется останавливать работу советника в связи с возможной повышенной волатильностью. Для мониторинга таких событий рекомендуется использовать экономические календари.
Настройки советника:
- OrdersComment – комментарий советника;
- Magic - магический ключ. Число для расчета магиков при помощи генератора чисел. При установке советника на несколько различных пар, ордерам по каждой паре будет присвоено автоматически свое магическое число;
- TimeShift - сдвиг времени торгового сервера брокера относительно GMT;
- FixLots - размер лота для торговли при работе с фиксированным лотом;
- AutoMM – расчет лота для торговли при работе в режиме AutoMM. Рекомендуемое значение в интервале 3-5;
- Manual_SL_TP - false/true использовать или нет ручную установку SL и TP уровней;
- Manual_TakeProfit - установка вручную уровня TP;
- Manual_StopLoss - установка вручную уровня SL;
- MaxSpread – максимально разрешенный спред. По умолчанию значение 0.0, что означает, что настройки по спреду советник берет из кода по каждой валютной паре. Посмотреть максимально разрешенный спред можно в информ-окне советника (левый верхний угол на графике);
- Slippage – проскальзывание;
- Breakeven - false/true использовать или нет настройку безубыток;
- LevelLoss - размер профита в пунктах при котором сработает безубыток;
- LevelProfit - уровень безубытка в пунктах;
- Trade_Monday - разрешение советнику торговать в ночь на понедельник;
- Trade_Tuesday - разрешение советнику торговать в ночь на вторник;
- Trade_Wednesday - разрешение советнику торговать в ночь на среду;
- Trade_Thursday - разрешение советнику торговать в ночь на четверг;
- Trade_Friday - разрешение советнику торговать в ночь на пятницу;
- Close_On_Time - false/true использовать или нет принудительное закрытие открытых ордеров в определенное время;
- GMT_Close_Hour - установка времени принудительного закрытия открытых ордеров;
- Open_Averaged_Trade - false/true возможность открытия усредняющего ордера (ВНИМАНИЕ! Данную настройку использовать на свой страх и риск! По умолчанию она отключена и в процессе разработки и тестирования советника не использовалась!);
- Distance - дистанция открытия усредняющего ордера;
- Lot_Multiplier - множитель усредняющего ордера;
- Number_Of_Averaging_Orders - количество усредняющих ордеров.
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