Godzilla EA - торговый советник, использующий скальпинг в ночное, наименее подверженное волатильности и скачкам курсов, время суток.

Советник отличается новым усовершенствованным алгоритмом, небольшим количеством настроек и простотой установки.

Характеристики советника:

Не использует в торговле самые опасные торговые методы как мартингейл, сетку, усреднение и арбитраж;

Рабочие валютные пары: AUDCAD, AUDCHF, CHFJPY, EURAUD, EURJPY, GBPAUD, GBPJPY;

Минимальный депозит от 100$;

Минимальный лот от 0.01;

Минимальное кредитное плечо от 1:100;

Рабочий таймфрейм М15;

Рекомендуемые типы счетов - ECN или NDD (не рекомендуется использовать советника на стандартных и центовых счетах);

Рабочее время – 5 ночей в неделю, начиная с ночи на понедельник и заканчиваю ночью на пятницу;

Советник не требует оптимизации.

Внимание! Для корректной работы советника необходимо задать правильный GMT-offset (TimeShift в настроках советника) в соответствии с настройками брокера. Так же необходимо учитывать то, что offset меняется 2 раза в год, при переходе на летнее и зимнее время. Соответственно, необходимо его вовремя корректировать.

Краткое описание работы советника:

Каждая валютная пара открывает свой собственный ордер, который не зависит от ордеров по другим парам. Ордера открываются исходя из текущего спреда и сигнала, прописанного в коде советника по каждой паре.

Внимание! В банковские выходные и праздничные дни рекомендуется останавливать работу советника в связи с возможной повышенной волатильностью. Для мониторинга таких событий рекомендуется использовать экономические календари.

Настройки советника: