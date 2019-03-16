Gann Lines Driver

С этим драйвером вы можете превратить трендовую линию в линию Ганна, поместив значение угла в виде NxM в ее описании, например 4x1, где N - это количество поинтов, а M - количество таймфреймов на текущем графике. Драйвер автоматически отображает значение угла в виде метки у правого конца линии. По умолчанию, размер поинта равен размеру пипса, но в настройках вы можете сами указать подходящий вам размер поинта.

Вы можете комбинировать этот индикатор с индикатором Colored Channels, разделяя пробелом два параметра в описании линии, например 1x8 canal:500

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