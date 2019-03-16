Gann Lines Driver

С этим драйвером вы можете превратить трендовую линию в линию Ганна, поместив значение угла в виде NxM в ее описании, например 4x1, где N - это количество поинтов, а M - количество таймфреймов на текущем графике. Драйвер автоматически отображает значение угла в виде метки у правого конца линии. По умолчанию, размер поинта равен размеру пипса, но в настройках вы можете сами указать подходящий вам размер поинта.

Вы можете комбинировать этот индикатор с индикатором Colored Channels, разделяя пробелом два параметра в описании линии, например 1x8 canal:500

Сперва испытайте демонстрационную версию бесплатно.

Входные параметры

  • Point size - размер поинта, 0 означает, что поинт равен пипсу;
  • Text color
  • Text font
  • Text size - параметры текстовой метки.

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Oleg Pechenezhskiy
Utilities
The Pairs Trade indicator is a utility for semi-automatic pair trading. It allows combining the charts of two arbitrary instruments, even if the schedules of their trading sessions are different. It displays a spread chart in the form of a histogram with an overlaying moving average. It calculates the swap that will be charged for the synthetic position (in the deposit currency). It is possible to set a level for automatic opening of a synthetic position on the spread chart (analogous to the 'se
Aggregate Position
Oleg Pechenezhskiy
Indicators
This indicator calculates the aggregate position of all long positions and the aggregate position of all short positions on the current symbol. The aggregate position is displayed on the chart as a horizontal line. When the line is hovered, a tooltip with the volume of the aggregate position appears. If the total number of positions in the terminal changes, the aggregate position is recalculated. Input parameters BuyLine color - line color of the aggregate long position; BuyLine width - line wi
Trading Lines
Oleg Pechenezhskiy
Utilities
This utility is an Expert Advisor for semi-automatic trading within a price channel. It enters the market when the price crosses the channel boundary. Trend lines with a special type of description should mark the boundaries of the price channel. Trader is responsible for creating and aligning such trade lines on the required chart. The lines should be placed according to the same rules the "buy limit" and "sell limit" pending orders are placed. A trend line with a description of type "buy x" (w
Colored Channels
Oleg Pechenezhskiy
Utilities
This program is for traders who plot price channels on charts. You just need to specify the width of the channel in the description of the trend line. Enter the "Description" field in the trend line properties and type  canal: xxxxx  without a space, where xxxxx is the width of the channel in pips. Channel color is set automatically depending on the channel width. The middle line of the channel is also automatically drawn. If the channel width is set to a positive number, the channel is drawn ab
Profit Meter
Oleg Pechenezhskiy
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Utilities
Эта утилита поможет вам рассчитать прибыль в валюте депозита, если цена пройдет от своего текущего значения к значению, указанному горизонтальной линией ProfitMeter. При запуске индикатора эта линия автоматически создается на уровне текущего значения цены. Линию следует выбрать и переместить на нужный вам уровень. Расчетное значение прибыли при входе в рынок минимально возможным лотом отображается в правом нижнем углу окна графика. Входные параметры Style of ProfitMeter Color of ProfitMeter Widt
Quantized Trend
Oleg Pechenezhskiy
Utilities
This utility automatically draws the trend channel on the price chart. For the time interval from the specified date to the current bar, the drawn channel is almost optimal. Placing the beginning of the channel at a more distant historical price extremum, you get a visualization of a longer-term trend. Channel slope is not a continuous value, but takes one of discrete values (in AxB format, where A is the number of price points (points), and B is the number of timeframes). This program works ONL
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