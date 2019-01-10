Profit Meter

Эта утилита поможет вам рассчитать прибыль в валюте депозита, если цена пройдет от своего текущего значения к значению, указанному горизонтальной линией ProfitMeter. При запуске индикатора эта линия автоматически создается на уровне текущего значения цены. Линию следует выбрать и переместить на нужный вам уровень.

Расчетное значение прибыли при входе в рынок минимально возможным лотом отображается в правом нижнем углу окна графика.

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