The central strategy of the EA is based on the Elliott Wave Theory. When the second wave is a correction, you can open order in the direction of a trendline and use the fluctuations of the third wave to take profit. Stop loss will be set at the highest or the lowest price in the past. Each order has a stop loss. The EA is not Martingale, so the risk is controllable. Parameters StoplossParameter: Actual stop loss = Theoretical stop loss multiplied by the stop loss factor, and the value range is