Colored Trend Bars

Super Oscillator Harun Celik 5 (1) Indicators

Super oscillator indicator is an oscillator designed to calculate trend reversal points. A set of bar calculations and a set of algorithms to calculate trend reversals. Level probing system with high probability trends. All of these features combine to make it easier for investors to find trends. Suggestions and Features There are two levels on the super oscillator indicator. They are at levels of 0.5 and -0.5. The oscillator bar should be below -0.5 to find the upward trend. And a blue color t