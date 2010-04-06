AlertQ

AlertQ - Martingala Inteligente con Filtros de Tendencia


AlertQ es un sistema de trading automatizado híbrido que combina la precisión de indicadores técnicos clásicos con una gestión de recuperación avanzada (Martingala Segura).

A diferencia de las martingalas tradicionales que operan ciegamente, AlertQ solo entra al mercado cuando existe una confirmación de momentum y fuerza de tendencia, protegiendo tu capital con límites estrictos de volumen y margen.

🛡️ ¿Por qué AlertQ es diferente?

El código de Tipo de Cuenta: Funciona AlertQ está diseñado pensando en la seguridad de la cuenta por encima de todo. Incorpora un mecanismo de "Suavizado de Martingala": si el volumen de operación crece, el multiplicador se reduce automáticamente de 2.0 a 1.5 para evitar quemar la cuenta en rachas negativas.

🚀 Estrategia de Entrada

El EA busca movimientos fuertes (Momentum) utilizando una confluencia de tres factores:

  1. ADX (Average Directional Index): Filtra mercados laterales. Solo opera si la fuerza de la tendencia es superior a un umbral.

  2. RSI (Relative Strength Index): Busca niveles de sobrecompra/sobreventa para confirmar la explosividad del movimiento.

  3. Acción del Precio: Verifica el cambio porcentual diario para asegurar que operamos a favor del movimiento del día.

⚙️ Características Clave de Gestión de Riesgo

Este EA incluye funciones de seguridad de grado institucional integradas en el código:

  • Límite Absoluto de Lotes ( MAX_LOTES_TOTALES ): El EA dejará de abrir nuevas operaciones si la suma del volumen alcanza el límite establecido.

  • Protección de Margen ( MIN_MARGIN_LEVEL ): Bloquea nuevas operaciones si el nivel de margen cae por debajo del 150%, evitando el temido "Margin Call".

  • Stop Loss de Emergencia: Cada operación cuenta con un SL físico en caso de cisnes negros o fallos de conexión.

  • Cierre por Objetivo ( DISTANCIA_PCT ): Cierra toda la cesta de operaciones automáticamente cuando el precio retrocede o avanza el porcentaje objetivo.

📊 Parámetros de Configuración

El EA es altamente personalizable. Los parámetros más importantes son:

Gestión de Capital:

  • LOTES_INICIALES : Tamaño de la primera entrada (Recomendado 0.01 por cada $1000).

  • MAX_LOTES_TOTALES : Techo máximo de exposición. Reduce esto para disminuir el riesgo.

  • STOP_LOSS_PUNTOS : Distancia en puntos para el SL de seguridad.

Indicadores:

  • ADX_PERIODO / ADX_MIN_FUERZA : Ajuste de sensibilidad de la tendencia.

  • RSI_PERIODO / NIVELES : Ajuste de niveles de sobrecompra/venta.

💡 Recomendaciones de Uso

  • Pares: Diseñado para cualquier simbolo.

  • Temporalidad: Recomendado en M1.

  • Depósito Mínimo: $5000 para cuentas Standard o $500 para cuentas Cent (debido a la naturaleza de la recuperación).

  • Tipo de Cuenta: Funciona mejor en cuentas ECN con bajo spread y ejecución rápida.

  • Apalancamiento: Funciona mejor en cuentas con margen 1:1000.

⚠️ Aviso de Riesgo

AlertQ utiliza una estrategia de recuperación (Grid/Martingala). Aunque incluye protecciones de reducción de multiplicador y límites de lotaje, este tipo de estrategias conllevan riesgos. Se recomienda realizar pruebas de Backtest y operar en cuenta Demo antes de usar dinero real.


Recommended products
Quant Trade Freedom
Renan De Souza Quinelato
Experts
O que é “QUANT TRADE FREEDOM” ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software de negociação totalmente automatizado, especialmente projetado para negociação lucrativa com a plataforma de negociação METATRADE 5 (MT5). Pode negociar Forex, Commodities, Índices, Crypto, Energies. Como funciona o robô EA QUANT CORRELATION FOREX ? EA QUANT TRADE FREEDOM é um software 100% automatizado que define a melhor tendência para entrar em ordens de negociação no lugar de um trader humano. O QUANT TRADE FREEDOM  entra e
Detrended scalper jpy points robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention a unique trading advisor "Detrended scalper jpy points robot", designed for trading with major JPY crosses. The idea is based on a modified indicator, detrended price oscillator, whose task is to eliminate the influence of the trend on price movements. This greatly simplifies the process of determining overbought/oversold cycles. The focus is on analyzing short cycles: long market cycles consist of several short ones. By analyzing the short components, we can more
Amo AI
Novin Ghasemi Nik
5 (1)
Experts
AMO AI Expert Advisor Version: 2.0 | Build: Advanced Neural Network System | AMO AI CHAT GROUP   |  SET FILES  AMO AI is an advanced Expert Advisor that utilizes a 7-layer deep neural network architecture combined with artificial intelligence algorithms for automated trading analysis. The system processes market data through multiple analytical layers to identify potential trading opportunities based on technical patterns and market behavior.   Technical Architecture Neural Network: 7-layer de
Lunexa MT5
Aren Davidian
Experts
Lunexa – The Intelligent Trading Robot MT4 Version   :     https://www.mql5.com/en/market/product/143759 products List :   https://www.mql5.com/en/users/arendav/seller Signals:   https://www.mql5.com/en/signals/2341558 Why Lunexa? In the ruthless world of trading, there's no place for luck—only intelligent algorithms and adaptive systems survive. Lunexa is the result of over 20 years of research, development, and testing on more than 2 million real market data points, built with o
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Experts
Explore unique opportunities with precision in decisive moments of the financial market. You will be able to execute trades using a strategy that major banks and brokers utilize through high-frequency trading robots. Breaking News has been validated for years—its strategy was initially crafted manually and then carefully automated to ensure it performs exactly as needed to achieve high performance. When I was creating this strategy, I recorded over 40 screen videos to ensure everything was wor
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experts
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Experts
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
EA Trend Following Passed FTMO Challenge
Dao Thanh Tan
Experts
Dear users! - This is a Forrex trading expert advisor following the trend trading method. It has proven its effectiveness in overcoming 2 rounds of FTMO fund challenges. This is a modified and optimized version after completing the process of passing 2 rounds of FTMO challenges. - Max drawndown auto caculate by risk initial setting. Telegram instruction for backtest and using: https://t.me/ +0lDs0UXiJUVjM2Jl  I. Application Highlights: 1. Safe and easy to use. 2. Martigale and grid are not app
GoldCraft EA
Nguyen Ngoc Phuoc
Experts
**GoldCraft EA - Advanced Gold Trading Robot** Unlock the power of automated trading with GoldCraft EA, a premium Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. This sophisticated bot combines technical analysis with robust risk management to maximize profitability while minimizing exposure. **Key Features:** - **Trend-Following Strategy**: Utilizes Moving Averages (MA34 and MA89) on H4 and M15 timeframes, paired with RSI indicators, to identify h
Inspiration EA MT5
Md Atikur Rahman
Experts
Inspiration EA is an innovative, fully automated Expert Advisor (EA) designed for forex traders seeking consistency, accuracy, and sustainable monthly profits. Developed through a long period of market data analysis, and backtesting, the EA has coded with sophisticated algorithms, multi-timeframe analysis, and a complex trading strategy that incorporates a combination of market patterns, support and resistance analysis, technical indicators, and an advanced recovery system. Regardless of market
Nasdaq American Session Strategy
Manuel De Huerta De La Cruz
Experts
EA_NASDAQ_Session_Breakout_Pullback (MT5) Type: Expert Advisor (MT5) | Instrument: NDX (Nasdaq) | Timeframe: M5 | Session: US Session Overview EA specialized in breakout with pullback trading during the US session on Nasdaq. It combines opening range breakout, trend confirmations, and dynamic risk management based on ATR. Designed for traders seeking robustness and consistency with clear rules and configurable parameters. Trading Strategy Opening Range Breakout: detects the initial session range
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
Experts
Venom US30 Scalp — Pure Precision for US30 Trading Venom US30 Scalp is a fully automated Expert Advisor built for US30 (Dow Jones Index) on the H1 timeframe . It runs on a proprietary mathematical engine — no indicators, no martingale, no grid — just clean, logic-based trading. SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Next price in 24h: $399 and rising. Future pricing will reflect its true market value. Next price 480$ Default settings can be used for US30 with Take Profit = 50 and Sto
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experts
Fully automatic advisor, GBPUSD . Timeframe m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop loss. Mini
OnMarkets EAOne
Eugen Petcu
Experts
Introducing onMarketsEAONE for MetaTrader5 - your gateway to automated trading. This Expert Advisor (EA) combines cutting-edge algorithms with user-friendly customization, allowing traders of all levels to harness the power of automated strategies. Benefit from precise entry and exit points, risk management tools and real time performance analysis.  Take full control of your strategy by filtering allowable trading months, days of the week or even trading hours. You are in full control! Take cont
Royal Radiante EURUSD
Mr Jeeraphat Lommahadthai
Experts
Royal Radiante is an automated scalping robot that uses a very advanced Logic, Proprietary Indicator, Alot of Technical analysis.  Tested and Proven itself on real accounts with a Good Realistic risk-to-reward ratio. The Logic in this strategy is the core of its performance , Even with bad optimization this strategy will still be very profitable! This strategy does not use Any High & Risky Methods like Martingale / Grid Systems. This Strategy will not have high equity Downdraw ever! due to NO in
US500 Pulse
Md Abdul Manann
Experts
Your Automated Edge for Consistent Trading Success Tired of emotional trading decisions and inconsistent results? Master the US500 (US S&P 500 Index) with a professional-grade trading robot built for the discipline and consistency required for long-term market success. Get started for just $34/month. License: 20 Devices & Unlimited Accounts.  US500 Pulse is not just another EA. It's a comprehensive, trend-following trading system designed to navigate the fast-paced US500 market with a primary
FTrend3
Sonia Tait
Experts
Este EA combina a tendência do tempo gráfico principal com mais dois tempos gráficos configuráveis. Os stops são técnicos baseados na técnica dos canais OffRoad. Ao executar otimizações, é interessante buscar as combinações de tempos gráficos que corroboram para um bom resultado para cada ativo e seu comportamento. Estudos apontam para resultados mais assertivos quando os testes são feitos nos últimos meses para operar no próximo. O período do ADX e das bandas de Bollinger também podem variar co
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experts
LAUNCH PROMO: ONLY 34 9 $ instead of 990$! Only a few copies left at this promo price! Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live results low risk Live results high risk Welcome to STABILITY PRO :  One of the most advanced, stable, low risk grid systems on the market! This EA has been stress-tested over the full available history of the forex pairs that it uses. During these stress tests, the EA was profitable in every
WakaWakaWay
Kam Yuk Wong
Experts
WakaWakaWay EA   is a fully automated “pullback” trading system. It is especially effective in trading on the “pullback” currency pairs  AUDNZD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in any direction. The drawdown is small with very good return. Hope you can enjoy using it.  Timeframe: M15 Currency Pair  : AUDNZD
KPG Q8 Scalper
Le Uyen Phuong Nguyen
Experts
KPG Q8 Scalper Bot   BillionKPG Club – Continuously Updated – Activations: 5 Hello, traders! KPG Q8 Scalper Bot- the technological warrior of   BillionKPG Club , is designed to be your ultimate assistant across gold, forex, crypto, and stocks. With the ability to detect early reversals, I help you   avoid buying tops and selling bottoms , making me the perfect fit for   high‑win‑rate scalp trading . My specialty? Multi‑market scalping across GOLD, forex, crypto & stocks. My mission?   To protec
Aras EA
Abdurahim Aras
Experts
ARAS EA – AI Supported | Advanced Algorithmic Trading Expert Advisor ARAS EA is a multi-layered algorithmic trading platform that can adapt to dynamic market conditions. With its user-friendly interface, rich strategy options, advanced artificial intelligence integration, and detailed risk management, it offers a comprehensive solution for traders of all levels. User Interface and Button Functions Core Mode Options Trade Mode / Signal Mode: When Trade Mode is active, the expert advisor autom
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (394)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen , the crown jewel of the entire Quantum ecosystem and the highest-rated, best-selling Expert Advisor in the history of MQL5. With a proven track record of over 20 months of live trading, I’ve earned my place as the undisputed Queen of XAUUSD. My specialty? GOLD. My mission? Deliver consistent, precise, intelligent trading results — over and over again. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the set
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Experts
CSP Strategy. This Candlestick Pattern base as the name indicates on  a certain type of pattern on candles (best performance on 1H timeframe).The backtest and optimization was perform on external historical data for this reason a backtest done on meta trader5 will not show the same good results, nevertheless besides the backtest, we have perform a real test for 1 weekfrom the 2023.03.27 to the 2023.0330 the results are exposed on the provided images. Hints to improve this (and most) strategies.
Mushroom Multi Level recovery zone
Thawinchai Waharam
Experts
Mushroom: Multi-Level Bi-Directional Strategy1. Strategy Overview: Multi-Level Bi-Directional This strategy aims to capture profits by anticipating the direction of the market. Normally, price moves in a trending direction, so trade entries are placed as follows: Buy Stop: Expecting the price to continue rising Sell Stop: Expecting the price to continue falling However, because the market can move in either direction, the system is designed to ensure profits regardless of the trend. This is achi
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Experts
5-Star Rated Expert Advisor — FundPass Pro Introducing FundPass Pro: The Ultimate Plug-and-Play AI Trading Solution for All Traders and Prop Firm Challenges ️ Important Notice : To ensure compatibility with all account types , including proprietary firm accounts and standard personal accounts, the "Prop Firm Mode" in the user input must be enabled . Failing to activate this feature may cause the EA to operate in ways that are non-compliant with prop firm rules . Overview: FundPass Pro is
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
MA Momentum Scalper
Ming Ying Lee
Experts
Elevate your trading with advanced Moving Average crossover strategies. Building on the success of the AI Momentum Scalper, the MA Momentum Scalper delivers a refined approach to market entry using the power of Moving Average crossovers to identify high-probability trading opportunities. $499 (6 copy remaining at this price, final price will be $999)  Why Moving Average Crossovers Work The MA Momentum Scalper capitalizes on one of trading's most reliable technical patterns - Moving Average cro
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Experts
Gladiator Hedge
Felixs Triang Rosario Alves
Experts
EA GLADIATOR: The Ultimate Hedge Scalper EA Gladiator is a cutting-edge automated trading system (Expert Advisor) engineered to dominate the Forex market through high-precision execution. By fusing the speed of Scalping with the resilience of Hedging , this EA provides a sophisticated solution for traders seeking consistent profits with professional-grade risk management. Core Strategy: The Hedge Scalping System EA Gladiator thrives on market volatility by capturing quick price movements while m
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Buyers of this product also purchase
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Each time the live signal grows with 10%, the price will be raised to keep Zenox exclusive and protect the strategy. Final price: $2999. Live Signal IC Markets Account, see the live performance for yourself as proof! Download user manual (English) Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conne
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1499$ very fast    +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 999$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!  ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA) met
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
Remstone is not your average Expert Advisor. It combines years of research and asset management. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Since 2018 , my last company Armonia Capital provided the signal ARF to Darwinex, a FCA-regulated asset manager, raising 750K.  You can now find Remstone at Darwinex under Darwin VHR ! No promises, No curve-fitting, No illusions. But extensive live experience. Join a growing co
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Quantum Baron EA There’s a reason oil is called black gold — and now, with Quantum Baron EA, you can tap into it with unmatched precision and confidence. Engineered to dominate the high-octane world of XTIUSD (Crude Oil) on the M30 chart, Quantum Baron is your ultimate weapon for leveling up and trading with elite precision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Discounted   price .     The price will inc
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% OFF 24 hours only. Sale ends November 29th. This will be the only sale for this product. Introducing Syna Version 4 - The World's First Agentic AI Trading Ecosystem I'm thrilled to unveil Syna Version 4, the forex trading industry's first true multi-EA agentic coordination system . This groundbreaking innovation allows multiple Expert Advisors to operate as a unified intelligence network across different MT5 terminals and broker accounts - a capability that has never existe
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experts
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA is a smart and efficient automated trading system built on a powerful mean-reversion strategy. Thanks to broad diversification across nine correlated (and even some typically “trending”) currency pairs — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP and GBPCAD — it captures price moves back to the average after strong directional impulses. After purchase, please send a private message to receive full setup instructions. Live Signal:  CLICK HERE Current price — only
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Introducing Marvelous EA: Your Ultimate Trading Companion Unlock the full potential of the Forex market with Marvelous EA, a cutting-edge automated trading solution designed to maximize your profits and minimize risks. This expertly crafted trading algorithm is equipped with advanced features to navigate the dynamic Forex landscape with precision and accuracy.  GOLD - XAUUSD  Real account performance Key Features: Proven Trading Strategy : Developed by experienced traders and tested on var
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Version 5.0 - Autonomous Intelligence Through Institutional Architecture The evolution from rule-based automation to genuine autonomous intelligence represents the natural progression of algorithmic trading. What institutional quantitative desks began exploring over a decade ago has matured into practical implementation. AIQ Version 5.0 embodies this maturation: sophisticated multi-model AI analysis, independent validation architecture, and continuous learning systems refined through extens
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.17 (30)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Learning Machine + XGBoost Learning Model +112 Paid & Free AIs + Voting System + External & Editable Prompts) While most EAs on the market claim to use “AI” or “neural networks” but in reality only run basic scripts, Aria Connector EA V4 redefines what true AI-powered trading means. This is not theory, not marketing hype, it’s a direct, verifiable connection between your MetaTrader 5 platform and 112 real AI models, combined with a next-generation XGBoost engine, editab
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experts
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA is a smart and efficient automated trading system built on a powerful mean-reversion strategy. It focuses on trading correlated currency pairs like AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, and EURGBP , capitalizing on price returning to its average after strong directional moves. After purchase, please send a private message to receive full setup instructions. Live Signal:  CLICK HERE Current price — only $1387 for the next 10 buyers. FastWay EA is perfect for those who value simplicity, stability, a
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experts
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Precision trading for XAUUSD Live Signal Avalut X1 is a professional Expert Advisor for automated trading on XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. The system combines four complementary strategies in a single EA to handle varying market regimes. It is self-contained for MT5 and requires no external DLLs or third-party installers. Key features Four strategies in one EA: coordinated strategies that complement each other to address trend, range, and volatil
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (137)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Experts
Core Concept Bollinger Grid Pro is a fully automated EA that combines Bollinger Band trend detection with an intelligent grid trading system . It automatically builds buy grids during ranging markets and intelligently takes profit during breakouts—capturing consistent profits from price volatility. The system operates 100% automatically with no manual intervention required, allowing your account to grow steadily under any market condition.  Strategy Logic Bollinger Band Trend Recognition The E
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Experts
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Experts
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Version 11.0 - Where Institutional Intelligence Meets Specialized Trading Since pioneering genuine AI integration in algorithmic trading, we have refined this approach through multiple market cycles, economic regimes, and technological evolutions. What began as our conviction that adaptive machine learning represents the natural progression of quantitative trading has become an industry direction. Version 11.0 marks our most sophisticated implementation yet. This is not AI as m
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Experts
Neuron Net GOLD is an integration of the Python programming language, deep learning machine and mql5 code to be able to predict XAUUSD price movements so as to produce entries and exits based on artificial intelligence. How it works: At the start of asian session, Neuron Net Gold will carry out analysis based on historical data and predict gold price movements.  If the price prediction is up, Neuron Net Gold will take a long position, and vice versa.  Neuron Net Gold will close the position au
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experts
OrionXAU is an algorithmic trading system designed to operate on XAUUSD (Gold) and US100 / Nasdaq markets. It combines two distinct trading approaches (Scalping and Swing Trading) within a disciplined risk-controlled framework aimed at long-term stability. Primary Supported Markets • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq These markets represent the natural execution environment for OrionXAU. Dual Strategy Architecture 1. Scalping • Intraday intervention • Short market exposure • Optimized for small di
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA  is based on Pending Position strategy ( PPS ) and a very advanced secretive trading algorithm. The strategy of  Bonnitta EA  is a combination of a secretive custom indicator, Trendlines, Support & Resistance levels ( Price Action ) and most important secretive trading algorithm mentioned above. DON'T BUY AN EA WITHOUT ANY REAL MONEY TEST OF MORE THAN 3 MONTHS, IT TOOK ME MORE THAN 100 WEEKS(MORE THAN 2 YEARS) TO TEST BONNITTA EA ON REAL MONEY AND SEE THE RESULT ON THE LINK BELOW. B
Milioron mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experts
The   Milioron   robot, developed for the Forex market, has significant flexibility and offers many mechanisms for maintaining a series of orders. It allows traders to automate and optimize their trading using built-in strategies and risk management approaches. Some of the main features and capabilities of the Milioron robot include: 1. **Flexibility of settings**: The robot provides traders with a wide range of parameters and settings that can be adapted to specific trading strategies and tr
Filter:
No reviews
Reply to review