Reinkarnation MT5

六道轮回.(重新发布,原来上传的参数不对)

建议XAUUSD

因取六个周期,且周期轮回不息,而命名.

简介:

1.这是款趋势交易类型.波段交易,趋势交易.

2.每个订单都会设置相应的止损和相应的止盈.

3.回撤进场的方式,预测计算点位

4.胜率低,20%左右,但是盈亏比高 10:1左右

5.复利增长.

利弊

趋势交易中进驻有利进场位置,但是因为高盈亏比,显得胜率有点低.

回撤期较长.需要等待较长的调整等待期

在持仓盈利大的前提下,带有止损势必将胜率降低.小周期到大周期的趋势交易还有很大的优化空间

这其实是一款很老很老的EA了,完成于2017年,经历风雨,之前上传在MQL5上的参数有误,重新发布

以后新的趋势思路更为复杂严谨,可谓包罗万象,形态万千变化,但又不离其宗.小周期带动大周期,大周期影响小周期,周而复始循环往复.









大家可以下载自行测试.纯规则交易,纯趋势交易.无任何过度测试,原始呈现.