Robot Titan Rex

Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles.

Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1....

Utiliza Scalping de forma moderada buscando obtener un precio positivo para cerrar todas las operaciones,

DEPOSITO MINIMO DE 10000.oo USD en la configuración estandar.

Tiene dos variables de entrada:

- Máximo volumen = 1 //VOLUMEN= 1,2,3,....10..

- Mayor riesgo = 1 //1=MAYOR RIESGO 2=MENOR RIESGO.....5=RIESGO MEDIO....10=RIESGO MINIMO

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FORMA DE PROBAR EN LA VERSIÓN DEMO:

1.- Elegir a gusto del cliente los parámetros

2.- Solo en el Deposito inicial poner = 1000000

3.- En la ventana: Strategy Tester Visualización....Fijarse en la pestaña diario, hay aparecerá el máximo riesgo a considerar, entonces ajustamos el deposito 2 o 3 veces el máximo riesgo encontrado.

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VIDEO SUBIDO

EJEMPLO: XAU-USD ...ORO

1) Bajamos el demo

2) Ejecutamos el demo

- Maximo Volumen = 1

- Mayor Riesgo = 1

FECHA: 2021: 1 enero del 2021... al 12 de Noviembre 2021

DEPOSITO: 1'000,000.oo... en cuenta cen seria 10,000.oo

APALANCAMIENTO : puede ser cualqueira...100, 500 , 1000..etc

PROCESANDO EL RIESGO MAXIMO subiendo poco a poco

RIESGO = 16909.95 en centavos

Serian = 169,0995 dolares

DEPOSITO RECOMENDADO= 300 dolares... que en centavos son 30000.oo

GANANCIA = 33,216.71 centavos .... 332.1671 dolares

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EJEMPLO: GBP-USD ...

1) Bajamos el demo

2) Ejecutamos el demo

- Maximo Volumen = 1

- Mayor Riesgo = 1

FECHA: 2021: 1 enero del 2021... al 12 de Noviembre 2021

DEPOSITO: 1'000,000.oo... en cuenta cen seria 10,000.oo

APALANCAMIENTO : puede ser cualqueira...100, 500 , 1000..etc

PROCESANDO EL RIESGO MAXIMO subiendo poco a poco

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RIESGO = 9703.08 en centavos

Serian = 97.0308 dolares

DEPOSITO RECOMENDADO= 200 dolares... que en centavos son 20000.oo

GANANCIA = 9375.87 centavos .... 93.7587 dolares

fin











