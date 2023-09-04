Gloxen FX Gold EA

Trend Filter Pro Aleksandr Makarov 5 (1) Indicators

Special offer in honor of the New Year and Christmas!! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro or Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin