Infinity Gold AI

Infinity Gold AI ist ein Handelsroboter (Expert Advisor) für das MetaTrader 4 (MT4)-Terminal, der für den automatisierten Handel mit dem Währungspaar XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Dieser Advisor wurde von erfahrenen Händlern mit zehn Jahren Erfahrung auf den Finanzmärkten entwickelt und konzentriert sich auf konservative Handelsmethoden, die auf klaren Geld- und Risikomanagementregeln basieren.

Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.

Hauptmerkmale von Infinity Gold AI:

  • Handelsmethode : Scalping (kurzfristiger Handel).
  • Zeitrahmen : M5 (5-Minuten-Chart).
  • Auftragsverwaltung : Alle Trades werden von festen Stop Loss (SL)- und Take Profit (TP)-Niveaus begleitet, die die Sicherheit des Kapitals auch bei ungünstigen Marktbewegungen gewährleisten.
  • Einstiegsstrategie : Der Advisor verwendet einen einzigartigen Algorithmus zur Chartanalyse, der es ihm ermöglicht, die profitabelsten Punkte für die Eröffnung von Positionen zu finden.
  • Risikooptimierung : Die Strategie ist darauf ausgelegt, Gewinne zu maximieren und potenzielle Verluste zu minimieren, indem die Ein- und Ausstiegsbedingungen sorgfältig berücksichtigt werden.
  • Kompatibilität : Geeignet für ECN-, Raw Spread- oder Zero Spread-Konten mit den geringstmöglichen Spreads.
  • Empfohlene Makler : Exness, Tickmill, IC Markets.
  • Mindesteinlage : Ab 100 US Dollar.
  • Verwendung von VPS : Es wird empfohlen, einen Virtual Private Server (VPS) zu verwenden, um sicherzustellen, dass der Roboter rund um die Uhr reibungslos läuft.

Infinity Gold AI Vorteile:

  1. Feste SL und TP :
    • Jede eröffnete Position wird von voreingestellten Risiko- und Ertragsniveaus begleitet, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Entscheidungsfindung entfällt.
  2. Niedrige Einstiegsschwelle :
    • Die Möglichkeit, mit einer Mindesteinlage von nur 100 $ in den Handel einzusteigen, macht dieses Instrument für praktisch jeden Anfänger zugänglich.
  3. Automatisierter Prozess :
    • Der vollautomatische Handel ermöglicht es Ihnen, sich auf andere Aspekte Ihrer finanziellen Aktivitäten zu konzentrieren, so dass Sie nicht ständig die Märkte beobachten müssen.
  4. Hohe Zuverlässigkeit :
    • Dank der langjährigen Erfahrung der Entwickler und der bewährten Handelsmethodik bietet Infinity Gold AI stabile Handelssignale und minimale Risiken.

Empfehlung:

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt es sich, die angegebenen Empfehlungen bezüglich der Einstellungen des Beraters zu befolgen, einen geeigneten Broker zu wählen und eine zuverlässige Verbindung zum Server aufrechtzuerhalten (unter Verwendung eines VPS).

Dieses Tool ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die einen zuverlässigen und effektiven Assistenten in ihre Handelsstrategie integrieren möchten, der dazu beiträgt, die Rentabilität zu erhöhen und die emotionale Belastung der Entscheidungsfindung auf dem Finanzmarkt zu verringern.

Risiko-Warnung: Die Performance der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Gewinne. Verwenden Sie das richtige Risikomanagement für Ihr Anlegerprofil.


