Gold Bullion EA ist VIP, Es wurde vonENZOFXEA Team in Deutschland mit erfahrenen Händlern mitmehr als 15 Jahren Handelserfahrung entwickelt.die Indikatoren in Experten verwendet haben nichts mit den Standard-Indikatoren auf dem Markt zu tun und sind komplett von Strategie abgeleitet.

Alle Trades haben immer StopLoss hinter der Order

Ein Experte auf Basis von (GOLD , XAUUSD )

Dieser Experte ist Day Trader und Breakout Strategie



HINWEIS Standard EA Einstellung ist korrekt

Zeitrahmen : Täglich D1

Erste Einzahlung Minimum : 1000 Dollar

GOLD , XAUUSD



vor dem Kauf von EA, sicher sein, um mir in privaten Nachrichten zu schreiben,

Ich bin bereit, jedem Käufer bei der Installation und Konfiguration des Advisors zu helfen







