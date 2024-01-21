Gold Bullion
- Experten
- Armin Heshmat
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 21 Januar 2024
- Aktivierungen: 10
Gold Bullion EA ist VIP, Es wurde vonENZOFXEA Team in Deutschland mit erfahrenen Händlern mitmehr als 15 Jahren Handelserfahrung entwickelt.die Indikatoren in Experten verwendet haben nichts mit den Standard-Indikatoren auf dem Markt zu tun und sind komplett von Strategie abgeleitet.
- Alle Trades haben immer StopLoss hinter der Order
-
Ein Experte auf Basis von (GOLD , XAUUSD )
-
Dieser Experte ist Day Trader und Breakout Strategie
HINWEIS
- Standard EA Einstellung ist korrekt
- Zeitrahmen : Täglich D1
- Erste Einzahlung Minimum : 1000 Dollar
- GOLD , XAUUSD
vor dem Kauf von EA, sicher sein, um mir in privaten Nachrichten zu schreiben,
Ich bin bereit, jedem Käufer bei der Installation und Konfiguration des Advisors zu helfen