Gold Bullion

Gold Bullion EA ist VIP, Es wurde vonENZOFXEA Team in Deutschland mit erfahrenen Händlern mitmehr als 15 Jahren Handelserfahrung entwickelt.die Indikatoren in Experten verwendet haben nichts mit den Standard-Indikatoren auf dem Markt zu tun und sind komplett von Strategie abgeleitet.

  • Alle Trades haben immer StopLoss hinter der Order

  • Ein Experte auf Basis von (GOLD , XAUUSD )

  • Dieser Experte ist Day Trader und Breakout Strategie


HINWEIS

  • Standard EA Einstellung ist korrekt
  • Zeitrahmen : Täglich D1
  • Erste Einzahlung Minimum : 1000 Dollar
  • GOLD , XAUUSD


vor dem Kauf von EA, sicher sein, um mir in privaten Nachrichten zu schreiben,

Ich bin bereit, jedem Käufer bei der Installation und Konfiguration des Advisors zu helfen




Weitere Produkte dieses Autors
Pegasus Pro
Armin Heshmat
Experten
Pegasus Pro arbeitet auf der Grundlage von HFT (Hochfrequenzhandel) Algorithmus, aber es ist so empfindlich, es ist 100% automatisch, Pegasus Pro ist in der Lage, jede unterschiedliche Situation zu skalpieren, Bitte versuchen Sie Backtest mit dem niedrigsten Spread: ( MAX 5 für Majur Währung ) Da die ECN-Konten Typen haben sehr niedrige Spreads, Maximale Ms für VPS: 5, vergessen Sie nicht, diese Ms Ihr Broker-Server-Adresse muss in den gleichen Ort mit Ihrem VPS-Adresse sein Live-Signal, https:
Golden Bulls GOLD
Armin Heshmat
Experten
Bitte versuchen Sie Backtest mit dem niedrigsten Spread : ( von 5 bis maximal 13 für GOLD(XAUUSD) Weil die ECN-Konten Typen haben sehr niedrig Die in diesem Experten verwendeten Indikatoren haben nichts mit den Standardindikatoren auf dem Markt zu tun und sind vollständig von der Strategie abgeleitet Zeitrahmen М1, Währungspaare XAUUSD Mindesteinlage 300 USD. Sehen Sie sich 99,90% Backtest-Qualität von diesem Link: https: //youtu.be/i4J-X0aToto Wichtiger Hinweis: Bitte laden Sie die Setfil
Oceania Algo
Armin Heshmat
5 (1)
Experten
Important note :  Um Ihren Nachrichtenfilter zu aktivieren, verbinden Sie bitte diesen Link mit Ihrem Terminal, sonst funktionieren die Nachrichten nicht. Bitte gehen Sie in das Terminal MT4 : Extras => Optionen => Expert Advisor => Häkchen bei Webabfrage für gelistete URL zulassen => URL WEB-Link bitte hier einfügen ( URL WEB Anfrage NEWS LINK : http://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml ) Wenn Sie irgendein Problem haben, kontaktieren Sie mich bitte jederzeit Die Indikatoren, di
EUR Emperor
Armin Heshmat
Experten
EUR Emperor EA bewegt sich immer mit engen stoploss das Maximum von 60 Pips und der Gewinn Ergebnisse sind variabel und bestimmt nach der Marktbewegung. Die Indikatoren in EUR Emperor Experte verwendet haben nichts mit den Standard-Indikatoren auf dem Markt zu tun und sind komplett von Strategie abgeleitet, Es wurde von ENZOFXEA Team in Deutschland mit erfahrenen Händlern mit mehr als 15 Jahren Handelserfahrung entwickelt. Alle Arten von Brokern funktionieren auch und werden akzeptiert. Sie könn
Enzo Fx Prop Firm EA
Armin Heshmat
Experten
Enzo Fx Prop Firm EA ist ein sehr intelligenter Scalper, EA betritt den Markt nach der Fundamentalanalyse und der technischen Analyse, es ist 100% automatisch, ENZO FX EA ist in der Lage, jede unterschiedliche Situation zu scalpen, Maximale Ms für VPS: 5, vergessen Sie nicht, diese Ms zu bekommen, die Serveradresse Ihres Brokers muss sich am gleichen Ort wie Ihre VPS-Adresse befinden Live-Signal, https://www.mql5.com/en/signals/2256700?source=Site+Signale+Vom+Autor Eigenschaften: - Kein Raster
Oceania Emperor AI
Armin Heshmat
Experten
Oceania Emperor AI EA immer Gewinn Ergebnisse sind variabel und bestimmt nach der Markt movement.The Indikatoren in EA-Experte verwendet haben nichts mit den Standard-Indikatoren auf dem Markt zu tun und sind komplett von Strategie abgeleitet, Es wurde von ENZOFXEA Team in Deutschland mit erfahrenen Händlern mit mehr als 15 Jahren Handelserfahrung entwickelt. Es ist Multi-Währung { AUCAD , AUDNZD , NZDCAD } Sie starten alle drei Währungspaare zur gleichen Zeit und die Aktivität ist hoch. Alle Ar
Bitcoin Machine
Armin Heshmat
Experten
Bitcoin Machine EA ist VIP, Es wurde von ENZOFXEA Team in Deutschland mit erfahrenen Händlern mit mehr als 15 Jahren Handelserfahrung entwickelt.Die Indikatoren in Bitcoin EA Experte verwendet haben nichts mit den Standard-Indikatoren auf dem Markt zu tun und sind komplett von Strategie abgeleitet. Sie brauchen Ihr Bitcoin-Kapital nicht mehr zu halten Es spielt keine Rolle, ob Bitcoin teuer oder billig wird Alle Trades haben immer StopLoss hinter der Order Ein Experte auf Basis von ( BTC , BTCU
Anonymous Algo
Armin Heshmat
Experten
Anonymous Algo ist VIP, Es wurde von ENZOFXEA Team in Deutschland mit erfahrenen Händlern mit mehr als 15 Jahren Handelserfahrung entwickelt.die Indikatoren in Experten verwendet haben nichts mit den Standard-Indikatoren auf dem Markt zu tun und sind komplett von der Strategie abgeleitet. Alle Trades haben StopLoss und MAX Daily SL % immer hinter der Order Ein Experte basierend auf (AUDCAD,AUDNZD,NZDCAD ) Dieser Experte ist Day Trader Live-Signal, Sie können die Leistung des Roboters sehen, inde
