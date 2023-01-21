Apex Trader MT4

LAUNCH-PROMO: Nur 2 Exemplare für 199 $ erhältlich

https://www.mql5.com/en/signals/1836525





Wir stellen Ihnen die neueste Ergänzung unserer Reihe von Forex-Handelsrobotern vor - den Apex Trader .

Apex Trader wurde mit jahrelanger Erfahrung in der Erstellung von Fachberatern entwickelt und ist ein leistungsstarkes Handelstool für den Devisenmarkt.

Als Entwickler habe ich viel Zeit und Ressourcen in die Erforschung und Entwicklung dieses Roboters investiert.

Ich habe eine Vielzahl unterschiedlicher Strategien verwendet, darunter Mean-Reversion und Trendfolge, um sicherzustellen, dass sich Apex Trader an alle Marktbedingungen anpassen kann.

Und das Ergebnis ist ein Roboter, der selbst den schwierigsten Marktbedingungen gewachsen ist.





Apex Trader ist auf den Handel mit den Währungspaaren AUDCAD, AUDNZD und NZDCAD spezialisiert und nutzt ein Smart-Grid-System mit variablen Take-Profit-Niveaus.

Der Roboter verfügt auch über Sicherheitsmaßnahmen, um zu verhindern, dass das Konto gesprengt wird, was normalerweise das Risiko bei Grid-Systemen ist, was ihn zu einer geeigneten Wahl für Händler aller Ebenen macht.

Das Smart-Grid-System ermöglicht es Apex Trader, mehrere Positionen zu eröffnen, was die Chancen erhöht, von dem Trend zu profitieren.

Es verwendet auch ein intelligentes Management der Take-Profit-Levels, das sich an die Marktbedingungen anpasst.

Dies stellt sicher, dass potenzielle Gewinne gesichert sind, während das Risiko, Geld zu verlieren, minimiert wird.

Es bedeutet auch, dass, wenn ein Netz größer wird und das Risiko steigt, es auch eine viel höhere potenzielle Belohnung gibt, wenn ein Netz erfolgreich geschlossen wird.

Im Gegensatz zu normalen Grid-Systemen, bei denen das Risiko im Vergleich zum potenziellen Gewinn sehr hoch ist, steigt bei Apex Trader bei steigendem Risiko auch der potenzielle Gewinn erheblich.

Dies ergibt eine viel höhere Wahrscheinlichkeit für die langfristige Nachhaltigkeit eines Grid-Systems.





So führen Sie den EA für Live-Trading oder Backtesting aus:

Führen Sie für Backtesting einfach AUDCAD, AUDNZD oder NZDCAD M15 aus und führen Sie den EA mit einer der 5 verfügbaren Voreinstellungen aus, die hier verfügbar sind . Aber deaktivieren Sie das OneChartSetup für Backtesting.

Für den Live-Handel wird empfohlen, das OneChartSetup zu verwenden und einfach 1 EURUSD M15-Chart auszuführen, um alle optimierten Paare automatisch von 1 Chart auszuführen.

Dieser EA ist für den Zeitraum 2020-2023 optimiert, aber Out-of-Sample-Tests wurden auch für den Zeitraum 2016-2020 bestätigt.

Bitte lesen Sie das Handbuch





Wichtige Informationen zum Einstellen Ihres Risikos:

Konten unter 2000 $ -> verwenden Sie das "ultra konservative Rasterset", LotsizeStep=2000 oder größer



Kontostand zwischen 2000$ und 5000$ -> set "conservative grid" verwenden, LotsizeStep = 3000 oder größer

Kontostand zwischen 5000$ und 15000$ -> "erhöhtes Raster" Set verwenden, LotsizeStep = 4000 oder größer

Kontostand größer als 15000$ -> "Optimal Grid" Set verwenden, LotsizeStep = 15000 oder größer

Extremes Setup (5.000 oder größere Konten): Sie spielen lieber als zu handeln und streben nach extremen Ergebnissen -> verwenden Sie das Set „Optimales Raster“ mit LotsizeStep=5000

Es ist immer am besten, einen Backtest des Setups durchzuführen, bevor Sie dieses Setup auf ein Live-Konto anwenden



