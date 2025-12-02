Gold Impulse Split

Sie können die tatsächliche Leistung Ihres Kontos auch hier verfolgen:
https://www.mql5.com/en/signals/2346679

Ich habe dieses Konto am 2. Dezember 2025 eröffnet.
Bitte verfolgen Sie, wie es sich von hier aus entwickelt -
Ich freue mich darauf, seine Fortschritte mit Ihnen zu teilen.


Produktbeschreibung

Dieser EA ist nicht übermäßig auf Backtests ausgerichtet.
Es ist mit einem starken Fokus auf langfristige Stabilität und realistische, praktische Betrieb, anstatt jagen perfekte historische Ergebnisse konzipiert.

Ich habe diesen EA entwickelt, weil ich der Meinung war, dass
Geld auf einem Konto ungenutzt lässt
und ein Tool wollte, das im Hintergrund für mich arbeiten kann.

Es besteht keine Notwendigkeit, die Losgröße aggressiv zu erhöhen.
In der Tat ist eine konservative Losgröße der wichtigste Faktor für einen sicheren Betrieb.

Seit ich diesen EA verwende,
, verbringe ich meine Tage nicht mehr damit, MT4 nervös zu beobachten.
Er hat mir geholfen, unnötige Chartbeobachtungen zu vermeiden
und hat es mir ermöglicht, mein Konto in einer ruhigen, konsistenten Weise zu führen.


Gold Impulse Split - Offizielle Produktbeschreibung (englische Version)

Hallo Trader. Ich binGold Impulse Split.

⚡ Spezielles Einführungsangebot - 1-monatige Testversion für $30

Für eine begrenzte Zeit können SieGold Impulse Split zu einem deutlich reduzierten Preis testen.
Dieser Testzeitraum ermöglicht es Ihnen, die Logik, das Verhalten und die Leistung des EAs unter realen Marktbedingungen zu erleben, bevor Sie eine langfristige Entscheidung treffen.

✔ Voller Zugriff auf alle Funktionen
✔ Funktioniert genauso wie die Vollversion
✔ Keine Einschränkungen während der Mietdauer
✔ Ideal für Trader, die den EA richtig testen wollen

Dieses $30-Angebot ist nur für eine begrenzte Anzahl von Nutzern verfügbar.
Sobald die Quote erreicht ist, wird der Preis auf den Standardpreis zurückgesetzt.



Ich bin ein Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD entwickelt wurde und
Impulserkennung, KI-gesteuerte Filterung und strukturierte Split-Entry-Ausführung
in einem koordinierten Handelssystem kombiniert.

Ob Sie nun völlig neu im automatisierten Handel sind oder bereits Erfahrung haben,
meine Mission bleibt dieselbe:

"Einen disziplinierten, strukturierten und wahrscheinlichkeitsbasierten Handel auf dem Goldmarkt zu ermöglichen."

Ich jage nicht dem Rauschen hinterher.
Ich spiele nicht.
Ich warte, analysiere und handle nur, wenn die Marktbedingungen meinen Kriterien entsprechen.

Warum Trader Gold Impulse Split wählen

■ Impuls-Erkennungsmodul

Ich identifiziere Sequenzen starker Kerzen zusammen mit ATR-basierten Schwellenwerten, um echtes Momentum zu bestätigen.
Nur wenn der Marktechte direktionale Stärke zeigt, erwäge ich die Eröffnung einer ersten Position.

Keine unnötigen Einstiege. Kein zufälliges Hinterherlaufen.

Zweischichtige AI-Filter (Einstieg & Veto)

Ich analysiere die Marktstruktur mithilfe eines internen KI-Modells:

  • Einstiegsfilter - bewertet, ob das Marktumfeld günstig ist

  • Veto-Filter - blockiert Markteintritte bei ungünstigen oder riskanten Bedingungen

Dies reduziert den Überhandel und erhöht die Konsistenz der Entscheidungsfindung.

■ Geteilter Einstieg

Ich verlasse mich nie auf einen einzigen großen Erstauftrag.

Stattdessen habe ich:

  • Aufteilung des Ersteinstiegs in mehrere Positionen

  • ATR-Summenberechnungen verwenden, umdynamische Abstände zu schaffen

  • Strukturierte Limit-Orders platzieren, um Positionen während Pullbacks natürlicher aufzubauen

Dieser Ansatz eignet sich hervorragend für das Volatilitätsprofil des XAUUSD.

Richtungsbasiertes Nettogewinnmanagement

Ich nehme nicht für jede Position einzeln Gewinne mit.
Stattdessen verwalte ich denkombinierten Nettogewinn für die Kauf- und Verkaufsseite getrennt.

Sobald das Gesamtziel erreicht ist, schließe ich den gesamten Korb gemeinsam.
Dies reduziert das Rauschen und unterstützt eine effizientere Gewinnmitnahme in schnellen Märkten.

■ Die Möglichkeit, völlig unauffällig zu bleiben

Manchmal ist es die beste Entscheidung,nicht zu handeln.

Wenn die Bedingungen ungünstig sind, bleibe ich inaktiv -
beobachte, warte ab und bewahre mein Kapital, bis die Ausrichtung zurückkehrt.

Langfristige Beständigkeit entsteht durch Qualität statt Quantität.

🔧 Technischer Überblick

  • Instrument: XAUUSD

  • Empfohlener Zeitrahmen: M1 (aber auch in anderen Zeitrahmen verwendbar)

  • Strategietyp: Trendfolge , Impulserkennung, KI-gefiltert, strukturierter Split Entry

  • Risikostil: Keine Martingale, keine Lot-Multiplikatoren, kein unbegrenztes Raster

  • Schutzmaßnahmen: Spread-Filter , Session-Filter, richtungsbasierte Exposure-Kontrolle

💠 Benutzerfreundlichkeit

  1. XAUUSD-Chart öffnen

  2. EA anhängen

  3. Legen Sie Ihr bevorzugtes Risiko fest (anfängliche Losgröße)

  4. Lassen Sie Gold Impulse Split automatisch analysieren und ausführen

Keine Optimierung erforderlich.
Keine komplexe Parametereinstellung.
Sofort einsatzbereit.

🧩 Warum Gold Impulse Split ausschließlich für Gold entwickelt wurde

Der XAUUSD hat einzigartige Eigenschaften:

  • Plötzliche impulsive Bewegungen

  • Starke Volatilitätsunterschiede

  • Zeitbasiertes direktionales Verhalten

  • Ausgeprägte Spread- und Strukturveränderungen

Meine Algorithmen sind speziell auf diese Merkmale ausgerichtet,
die es mir ermöglichen, die Bewegungen des Goldes effektiver zu interpretieren.

📌 Empfohlene Bedingungen

  • Hebelwirkung: 1 :100-1:500

  • Empfohlene Mindesteinlage: 1000-5000 USD (je nach Risiko)

  • Brokertyp: ECN / niedriger Spread bevorzugt

  • Kontotyp: Hedge

  • VPS: Dringend empfohlen für 24/5 ununterbrochenen Betrieb

📝 Wichtige Hinweise

  • Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

  • Die Marktbedingungen können die Handelsfrequenz beeinflussen

  • Die Benutzer sind für die Wahl eines angemessenen Risikoniveaus verantwortlich.

Gold Impulse Split wurde entwickelt, um Struktur, Beständigkeit und Disziplin zu gewährleisten -
- aber der Handel ist immer mit Risiken verbunden.

⭐ **Gold Impulse Split -

Bringen Sie Struktur, Disziplin und intelligente Ausführung in Ihren Goldhandel**.

Richten Sie es ein.
Lassen Sie es laufen.
Konzentrieren Sie sich auf die Langfristigkeit.

Eine raffinierte Handelserfahrung - entwickelt für Händler, die Präzision schätzen.

Gold Impulse Split ist nicht vom Zeitrahmen des Charts abhängig.
Es verwendet intern definierte Zeitrahmen (M1/M5) für alle Berechnungen,
so dass es auf jedem Zeitrahmen des Charts, an den Sie es anschließen, identisch funktioniert.

✅ Weiche und klare englische Version

Dieser EA wurde ausschließlich für XAUUSD (GOLD) entwickelt und
ist nicht für andere Währungspaare zu empfehlen.

Die Standardeinstellungen sind für die Marketplace-Validierung angepasst,
so dass eine direkte Verwendung auf XAUUSD zu Problemen führen kann:

  • häufigere oder weniger Eingaben als beabsichtigt

  • Losgrößen, die nicht den Spezifikationen Ihres Kontos entsprechen

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten,
sollten Sie die Datei Gold.set immer vor dem Live-Handel anwenden.

【Recommended Parameter Configuration】

Dieser EA ist für den Betrieb mit den folgenden Parametereinstellungen optimiert.
Er funktioniert auf jedem Zeitrahmen des GOLD (XAUUSD) Charts.

─ Grundeinstellungen ─
- UseTesterSimpleMode = false
- AllowBUY = wahr
- AllowSELL = wahr

─ Einstellungen für geteilte Einträge ─
- UseSplitInitial = wahr
- SplitUsePending = wahr

─ AI-Filter-Einstellungen ─
- UseManageAIFilter = wahr
- UseEntryFilter = wahr
- UseVetoFilter = wahr

─ Nettogewinn Gewinnmitnahme ─
- NetTP_Value = 5.0

─ Einstellungen für das Anfangslos ─
- AnfänglicheLosBUY = 0,06

- AnfänglicheLosVerkauf = 0,03


─ Einstellungen der Impulslogik ─
- IMPULSE_ATR_MULT = 1.25
- IMPULSE_MIN_PIPS = 100

Diese Parameterwerte werden empfohlen, um die Leistung des EAs zu maximieren,
einschließlich Impulserkennung, Split-Entry-Ausführung und AI-basierter Filterung.

