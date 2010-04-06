Morning Star pattern MT5 r

Crypto_Forex Indikator „Morning Star Pattern“ für MT5. Kein Nachzeichnen, keine Verzögerung.





- Der Indikator „Morning Star Pattern“ ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug für Price-Action-Trading – ideal für Aufwärtstrends.

- Der Indikator erkennt bullische Morning-Star-Muster im Chart: Blauer Pfeil (siehe Abbildungen).

- Mit Benachrichtigungen für PC und Mobilgeräte.

- Der entsprechende Indikator „Evening Star Pattern“ (bärisches Muster) ist ebenfalls verfügbar (siehe Link unten).

- Der Indikator „Morning Star Pattern“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.