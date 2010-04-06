Morning Star pattern MT5 r
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 5.19
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex Indikator „Morning Star Pattern“ für MT5. Kein Nachzeichnen, keine Verzögerung.
- Der Indikator „Morning Star Pattern“ ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug für Price-Action-Trading – ideal für Aufwärtstrends.
- Der Indikator erkennt bullische Morning-Star-Muster im Chart: Blauer Pfeil (siehe Abbildungen).
- Mit Benachrichtigungen für PC und Mobilgeräte.
- Der entsprechende Indikator „Evening Star Pattern“ (bärisches Muster) ist ebenfalls verfügbar (siehe Link unten).
- Der Indikator „Morning Star Pattern“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.
Klicken Sie hier, um hochwertige Trading-Roboter und Indikatoren zu sehen!
Dies ist ein Originalprodukt, das exklusiv auf dieser MQL5-Website angeboten wird.