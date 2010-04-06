Morning Star pattern MT5 r
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 5.19
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Morning Star Pattern" per MT5. Nessuna rielaborazione, nessun ritardo.
- L'indicatore "Morning Star Pattern" è uno strumento molto potente per il trading basato sulla Price Action, ottimo per i mercati in rialzo.
- L'indicatore rileva i pattern Morning Star rialzisti sul grafico: segnale freccia blu (vedi immagini).
- Con avvisi su PC e dispositivi mobili.
- È disponibile anche il suo indicatore "Evening Star Pattern" ribassista (segui il link qui sotto).
- L'indicatore "Morning Star Pattern" è eccellente da combinare con i livelli di supporto/resistenza.
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.