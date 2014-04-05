FTU Fibonacci Retrace
- Indikatoren
- James Erasmus
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 6
FTU Fibonacci Retrace Dieser Indikator zeichnet Fib-Levels für Retracement-Einstiegssysteme. Eine verbesserte und präzisere Version als der mt4. Untersuchen Sie Kursbewegungen und nutzen Sie eine Retracement-Strategie für den Einstieg bei oder nahe Fib-Levels. Funktionen: Mehrere Fibonacci-Levels einstellbar. Farbe und Anzahl der Balken aus dem Bereich ändern. Anwendung: Zweck: Untersuchung oder Messung von Kursrückgängen. Farbe und Anzahl der Balken aus dem Bereich ändern. Anwendung für beliebige Zeitrahmen, Produkte/Paare, ohne Repainting, schnelles Laden.