Morning Star pattern MT5 r
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 5.19
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex «Модель «Утренняя звезда»» для MT5. Без перерисовки, без задержек.
- Индикатор «Модель «Утренняя звезда» — очень мощный инструмент для торговли по принципу Price Action — отлично подходит для рынков с восходящим трендом.
- Индикатор обнаруживает бычьи паттерны «Утренняя звезда» на графике: сигнал синей стрелки (см. изображения).
- С оповещениями для ПК и мобильных устройств.
- Также доступен его аналог — медвежий индикатор «Модель «Вечерняя звезда»» (перейдите по ссылке ниже).
- Индикатор «Модель «Утренняя звезда» отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
Это оригинальный продукт, предлагаемый только на этом сайте MQL5.