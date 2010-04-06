Morning Star pattern MT5 r

Indicateur Crypto_Forex « Motif Étoile du Matin » pour MT5. Sans repeint, sans délai.





- L'indicateur « Motif Étoile du Matin » est un outil très puissant pour le trading Price Action, idéal pour les marchés haussiers.

- Cet indicateur détecte les motifs haussiers « Étoile du Matin » sur le graphique : signal par flèche bleue (voir images).

- Alertes disponibles sur PC et mobile.

- Son homologue baissier, l'indicateur « Motif Étoile du Soir », est également disponible (suivez le lien ci-dessous).

- L'indicateur « Motif Étoile du Matin » est excellent en combinaison avec les niveaux de support/résistance.