Morning Star pattern MT5 r

Indicateur Crypto_Forex « Motif Étoile du Matin » pour MT5. Sans repeint, sans délai.

- L'indicateur « Motif Étoile du Matin » est un outil très puissant pour le trading Price Action, idéal pour les marchés haussiers.
- Cet indicateur détecte les motifs haussiers « Étoile du Matin » sur le graphique : signal par flèche bleue (voir images).
- Alertes disponibles sur PC et mobile.
- Son homologue baissier, l'indicateur « Motif Étoile du Soir », est également disponible (suivez le lien ci-dessous).
- L'indicateur « Motif Étoile du Matin » est excellent en combinaison avec les niveaux de support/résistance.

