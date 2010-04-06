Morning Star pattern MT5 r
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 5.19
- Etkinleştirmeler: 10
MT5 için Crypto_Forex Göstergesi "Sabah Yıldızı Formasyonu". Yeniden çizim yok, gecikme yok.
- "Sabah Yıldızı Formasyonu" göstergesi, Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir araçtır - yükseliş trendindeki piyasalar için mükemmeldir.
- Gösterge, grafikte yükseliş yönlü Sabah Yıldızı formasyonlarını tespit eder: Mavi ok sinyali (resimlere bakın).
- PC ve Mobil uyarıları mevcuttur.
- Ayrıca, düşüş yönlü "Akşam Yıldızı Formasyonu" göstergesi de mevcuttur (aşağıdaki bağlantıyı takip edin).
- "Sabah Yıldızı Formasyonu" göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleri ile birlikte kullanmak için mükemmeldir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.