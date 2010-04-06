Morning Star pattern MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Patrón Estrella de la Mañana" para MT5. Sin repintado ni retraso.





- El indicador "Patrón Estrella de la Mañana" es una herramienta muy potente para operar con Price Action, ideal para mercados con tendencia alcista.

- El indicador detecta patrones Estrella de la Mañana alcistas en el gráfico: señal de flecha azul (ver imágenes).

- Con alertas para PC y móvil.

- También está disponible su hermano, el indicador bajista "Patrón Estrella de la Tarde" (siga el enlace a continuación).

- El indicador "Patrón Estrella de la Mañana" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.





