Morning Star pattern MT5 r

Indicador Crypto_Forex "Padrão Estrela da Manhã" para MT5. Sem repintura, sem atraso.





- O indicador "Padrão Estrela da Manhã" é uma ferramenta muito poderosa para negociação de Price Action - excelente para mercados em tendência de alta.

- O indicador detecta padrões Estrela da Manhã de alta no gráfico: sinal de seta azul (veja as imagens).

- Com alertas para PC e dispositivos móveis.

- Também está disponível o indicador "Padrão Estrela da Noite" de baixa (siga o link abaixo).

- O indicador "Padrão Estrela da Manhã" é excelente para combinar com níveis de suporte/resistência.





Este é um produto original oferecido exclusivamente neste site MQL5.