„Naturu“ ist ein manueller Indikator, der die Symmetrie der Natur als Algorithmus nutzt.

Beherrsche den Markt mit einer einfachen Strategie und verborgener Weisheit!

Beim Laden des Indikators siehst du zwei Linien – Oben (Top) und Unten (Bottom).

Klicke einmal auf eine Linie, um sie zu aktivieren. Um sie zu verschieben, klicke einfach auf die Kerze, an die du sie setzen möchtest.

Du legst einen Höchst- und einen Tiefstpunkt fest, und der Indikator berechnet automatisch:

Eine magentafarbene Zone, in der die Interessen von Bullen und Bären am nächsten beieinanderliegen – also das Gebiet mit dem größten Potenzial als Unterstützung oder Widerstand.

Eine graue Zone, die die nächste Interessensstufe markiert.

Aqua-farbene Linien, die die Kursziele der Bullen anzeigen.

Goldfarbene Linien, die die Kursziele der Bären anzeigen.

Manuelle Indikatoren geben dir volle Kontrolle und Flexibilität, da du die Niveaus je nach Marktkontext und deiner Intuition anpassen kannst. Sie zwingen zu einer detaillierten, persönlichen Analyse der Kursbewegung und helfen dir, die Entstehung von Unterstützungen, Widerständen und Mustern wirklich zu verstehen. Durch menschliches Urteil filtern sie viel des „Rauschens“, das automatische Systeme oft falsch interpretieren, und reduzieren Fehlsignale. Und da du jedes Level selbst setzt, kannst du sofort auf Eilmeldungen oder extreme Kursbewegungen reagieren, ohne auf ein Code-Update warten zu müssen.

Göttliche Kraft, verborgen hinter einem einfachen Spiel!