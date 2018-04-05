Xauusd Quantum Pro EA

XAUUSD QUANTUM PRO

XAUUSD Gold용 MT5 Expert Advisor

MetaTrader 5 골드 자동매매 로봇

XAUUSD QUANTUM PRO는 MetaTrader 5용 전문 Expert Advisor로, XAUUSD(골드) 자동매매를 위해 개발되었습니다(브로커에 따라 Gold로 표시될 수 있음). 골드 시장은 높은 변동성, 잦은 임펄스, 강한 추세 구간, 그리고 미국 달러, 금리, 인플레이션과 연관된 거시경제 뉴스에 대한 민감도 때문에 많은 트레이더가 선호합니다.

이 MT5 Expert Advisor는 XAUUSD를 구조화된 알고리즘 접근으로 분석하도록 설계되었으며, 신호 품질, 변동성 해석, 통합 리스크 관리를 핵심으로 합니다. 목표는 명확한 규칙과 дисцип린(규율) 있는 실행을 갖춘 신뢰도 높은 XAUUSD용 MT5 자동매매 로봇을 제공하는 것입니다.

여러 주요 시장을 함께 커버하며 포트폴리오를 분산하고 싶다면, XAUUSD QUANTUM PRO에 더해 Nasdaq Quantum PRO EA, SP500 Quantum Algo Pro, Bitcoin Quantum Edge Algo를 함께 조합해 운용할 수도 있습니다.

MetaTrader 5용 XAUUSD QUANTUM PRO 소개

XAUUSD QUANTUM PRO는 대중형 자동매매 로봇이 아닙니다. 골드 전용 프리미엄 MT5 EA를 찾는 트레이더를 위해, 명확한 트레이딩 로직, 높은 신호 선별성, 그리고 실계좌 및 VPS 환경에 적합한 리스크 관리 구조를 제공합니다.

이 MT5 EA가 적합한 트레이더

  • XAUUSD Gold에 특화된 MT5 Expert Advisor를 원하는 트레이더

  • 신호를 엄격하게 선별하고 싶은 트레이더

  • 리스크 관리 중심의 규율 있는 자동매매를 원하는 트레이더

XAUUSD 자동매매 로봇의 목표

목표는 XAUUSD Gold에서 확률이 높은 시장 셋업을 식별하면서, 엄격하고 통제 가능한 리스크 프레임워크를 유지하는 것입니다.

이 접근은 다음을 지향합니다

  • 불리한 시장 구간 회피

  • 일관된 변동성 조건 우선

  • 불필요한 진입 감소

멀티 팩터 및 멀티 타임프레임 알고리즘 전략

단순한 자동매매 로봇과 달리 XAUUSD QUANTUM PRO

  • 멀티 팩터 전략

  • 멀티 타임프레임 분석

  • 포지션 진입 전에 기회를 평가하는 의사결정 점수 시스템
    을 사용합니다.

알고리즘 접근의 핵심 목표

  • 불필요한 신호 감소

  • 진입 일관성 개선

  • XAUUSD 변동성의 구조적 해석

  • 골드 시장의 불리한 국면 필터링

MT5 로봇의 의사결정 점수 시스템

각 XAUUSD 거래 기회는

  • 여러 기술 지표로 분석되고

  • 기준의 중요도에 따라 가중치가 적용되며

  • 매수 매도 힘의 균형을 통해 실시간 평가됩니다

XAUUSD EA에 사용되는 기술 지표

  • 동적 RSI

  • MACD 및 다이버전스

  • EMA 50 EMA 100 EMA 200

  • 추세 강도를 측정하는 ADX

  • 실제 변동성을 반영하는 적응형 ATR

  • 자동 지지 저항

  • 가격 구조 및 price action

XAUUSD QUANTUM PRO 트레이딩 규칙

  • 매수는 매수 점수가 명확히 우세할 때만

  • 매도는 매도 점수가 더 높을 때만

  • 강제 진입 없이 시스템이 검증한 셋업만 실행

MetaTrader 5 멀티 타임프레임 분석

  • M15 및 M30에서 셋업 탐지

  • H1 및 H4에서 지배적 추세 확인

  • M5에서 타이밍과 리스크 관리를 미세 조정

이 조합은 골드 자동매매에서 신호, 추세, 타이밍을 정렬하는 데 목적이 있습니다.

XAUUSD 동적 리스크 관리

XAUUSD QUANTUM PRO는 실계좌 자동매매를 위한 리스크 관리 구조를 통합합니다

  • 변동성 기반 적응형 스톱로스

  • 자본에 비례한 포지션 사이징

  • 불리한 조건에서의 거래 중지 필터

  • prop firm 규칙에 맞춘 드로우다운 모니터링

  • 최소 risk reward 설정 가능

  • 마틴게일 없음

  • 그리드 없음

XAUUSD 백테스트 2021–2025 및 역사적 특성

  • 2021–2025 구간 역사 데이터 백테스트

  • 선택적이고 통제된 거래 빈도

  • 골드의 방향성 구간에 대한 적응

  • 테스트 시나리오에서 드로우다운 제한

  • 시장 조건에 따라 월 약 5–10회 거래

과거 결과는 참고용이며 향후 성과를 보장하지 않습니다.

왜 XAUUSD QUANTUM PRO EA MT5인가

  • XAUUSD Gold 전용 Expert Advisor

  • MetaTrader 5 자동매매 로봇

  • 의사결정 점수 시스템을 포함한 구조적 멀티 팩터 접근

  • 통합 리스크 관리 및 규율 있는 실행

  • 알고리즘 트레이딩을 위한 VPS 호환

  • 외부 호출 없음, DLL 없음

  • 대부분의 MT5 브로커와 호환

  • 무료 업데이트

  • MQL5 메시지 지원

일반 EA와의 비교

일반 EA

  • 단순 로직

  • 필터 부족

  • 리스크 통제 약함

XAUUSD QUANTUM PRO

  • 멀티 팩터 로직

  • 의사결정 점수 시스템

  • 골드 변동성의 구조적 해석

  • 규율 있고 책임 있는 접근

구매 포함 내역

  • 즉시 사용 가능한 EX5 파일

  • 최적화 설정

  • 업데이트 접근 권한

  • MQL5 메시지 지원

리스크 안내

트레이딩은 실제 자본 손실 위험이 있습니다. XAUUSD QUANTUM PRO는 트레이딩 보조 도구이며 수익을 보장하지 않습니다. 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 실거래 전 MetaTrader 5 데모 계좌에서 충분히 테스트하는 것을 권장합니다. 감당 가능한 자금만 운용하세요.

결론

XAUUSD QUANTUM PRO는 XAUUSD Gold용 MT5 Expert Advisor로, 골드 자동매매에서 구조적 로직, 규율 있는 실행, 리스크 관리 중심의 알고리즘 접근을 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.


추천 제품
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experts
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Universal Strategy EA MT5
Jerome Tommy Bodden
Experts
Universal Strategy EA - Multi-Timeframe Multi indicator filtering system A sophisticated automated trading system that combines multi-timeframe MACD analysis along with multiple indicators that can be set to true or false with advanced pattern recognition and comprehensive risk management. This EA operates as a standalone system with built-in signal detection, requiring no external indicators.  All indicators can be a combination of filtering system with adjustable timeframes to filter from inc
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Experts
Hamster Scalping은 마틴게일을 사용하지 않는 완전 자동화된 거래 고문입니다. 야간 스캘핑 전략. RSI 표시기와 ATR 필터는 입력으로 사용됩니다. 고문은 헤징 계정 유형이 필요합니다. 실제 작업 및 기타 개발 모니터링은 여기에서 찾을 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 일반 권장 사항 최소 예치금 $100, 최소 스프레드의 ECN 계정 사용, 기본 설정은 eurusd M5 gmt + 3입니다. 입력 매개변수 EA는 4자리 및 5자리 따옴표 모두에서 작동합니다. 입력 매개변수에서 5자에 대해 포인트로 값을 표시하면 자동으로 모든 것을 4자로 다시 계산합니다. NewCycle - 모드가 켜져 있으면 고문이 멈추지 않고 작동하고, 모드가 꺼져 있으면 일련의 거래가 완료된 후 고문이 새 주문을 열지 않습니다. 기간 표시기1 - 첫 번째 표시기의 기간. 상위 레벨 - 고문이 판매를 시작하는 첫 번째 지표의
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experts
Nova DCA Trader is an Expert Advisor designed to manage trades using the Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, allowing for controlled position scaling during trending or volatile markets. By averaging into positions at predefined levels, this EA aims to improve entry price and maximize profit potential while managing risk carefully. Unlike reckless grid or martingale systems, Nova DCA Trader employs strict rules for scaling and exit management, ensuring that each additional position aligns with
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - 거래를 시작하도록 설계되었습니다! 이 거래 로봇은 특별하고 혁신적이며 고급 알고리즘을 사용하여 가치를 계산합니다. 금융 시장의 세계에서 여러분의 조수입니다. SolarTrade Suite 시리즈의 지표 세트를 사용하여 이 로봇을 시작할 순간을 더 잘 선택하세요. 설명 하단에서 SolarTrade Suite 시리즈의 다른 제품을 확인하세요. 투자와 금융 시장의 세계를 자신 있게 탐색하고 싶으신가요? SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert는 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 수익을 늘리는 데 도움이 되도록 만들어진 혁신적인 소프트웨어입니다. SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert의 장점: - 정확한 계산: 로봇은 고급 알고리즘과 분석 방법을 사
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
라운드락은 동적 포지션 잠금 기능을 갖춘 스마트 어드바이저입니다. 라운드락은 동적 포지션 잠금 기능을 갖춘 지능형 어드바이저로, 점진적인 포지션 성장과 시장 상황에 대한 동적 적응을 통해 양방향 주문 잠금 전략을 구현하는 고급 트레이딩 어드바이저입니다. 라운드 잠금 의 장점 : 포지션 잠금을 통한 위험 관리 시장의 추세 영역에서 볼륨의 역동적인 성장, 제한에 따라 유연한 동작 설정 평면 및 추세 단계에 적합하며 각 상황에서 결과를 최적화합니다. 보호 메커니즘을 통한 평균화 전략 및 그리드 접근 방식의 자동화. MT4 버전 -> 여기 / 문제 해결 -> 여기 자문사는 반대 방향으로 두 개의 주문을 개시합니다. 그중 하나가 이익으로 마감되면 두 개의 주문이 다시 개시되고, 주문량은 Multiplier_Volume 배수의 볼륨과 자문사가 개시한 주문 수에 따라 증가합니다. 새로 개시된 각 쌍에서 주문은 동일한 볼륨으로 개시되며 서로 잠금됩니다. 동일한 유형의 주문 수가 Limit_for
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experts
Gold Throne EA – 금 거래용 비마팅게일 그리드 트레이딩 시스템(XAUUSD) 5회 판매 후 가격은 100달러씩 인상되며 최종 가격은 1300달러입니다. 뉴스 필터 통합 EA에는 영향력이 큰 경제 이벤트 전후에 거래를 일시 정지할 수 있는 통합 뉴스 필터가 탑재되어 있습니다. 이 기능은 변동성이 극심한 시기에 거래가 체결될 가능성을 줄이는 데 도움이 되며, 특히 급격한 변동이 잦은 금 시장에서 매우 중요합니다. 시간 프레임 및 거래 스타일 골드 쓰론 EA는 M30 시간대에 최적화되어 있습니다. 권장 최소 시간대는 M10입니다. 이보다 짧은 시간대를 사용하면 지나치게 공격적인 거래 행동으로 이어질 수 있습니다. 이보다 짧은 시간대를 사용하면 EA가 약하거나 신뢰도가 낮은 시장 신호에 기반하여 여러 거래를 개시하여 계좌에 불필요한 부담을 줄 수 있습니다. 위험 및 자본 권장 사항 그리드 트레이딩은 본질적으로 여러 개의 미결제 포지션을 보유하기 때문에 신중한 자본
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Experts
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
FTMO passing EA High Risk MT5
Shokhboz Mamarasulov
Experts
FTMO passing EA (High risk) is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management use
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Experts
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Golden Voyage
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Golden Voyage MT5 is an expert advisor for conservative gold trading (XAUUSD), focused on strict risk management and single-position trading. The advisor does not use grids, martingale, averaging, or locking. Trading logic and risk management Single Position Mode Only one trade per symbol can be open at a time. Re-entries and volume increases are not permitted. Fixed risk per trade The stop-loss size is calculated as a percentage of the current balance. The lot size is automatically determined
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
Experts
Venom US30 Scalp – VENOM LABS에서 개발한 정밀한 US30 스캘핑 EA 절대로 계좌를 터뜨리지 않는 EA SIGNAL   : https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Exness와 같은 다른 시간대를 사용하는 브로커의 경우, 브로커가 GMT+3이 아니면 마지막 입력을 TRUE 로 설정하십시오. 30분 타임프레임만 사용하세요. ️ 경고 : 시간대 또는 타임프레임 설정이 잘못되면 EA가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 출시 가격은 단 24시간! 지금 바로 구매하세요! Venom US30 Scalp란? Venom US30 Scalp은 US30 (다우존스 지수)의  H1 타임프레임에 최적화된 완전 자동화된 전문가 어드바이저(EA)입니다. 이 EA는 오직 독자적인 수학 알고리즘에 기반하며, 인디케이터, 뉴스 트레이딩, 그리드 또는 마틴게일 전략은 전혀 사용하지 않습니다. VENOM LABS에서 설계한 이 EA는, 단기 수익이나 유행보
Squid X
Duy Van Nguy
5 (3)
Experts
Squid X - 전문 골드 트레이딩 솔루션 Squid X 는 고급 기술적 분석과 강력한 리스크 관리를 결합한   XAUUSD (골드)   트레이딩 전문 Expert Advisor(EA)입니다. 정밀함을 위해 설계되었으며, 개인 자산 증식 및 프랍 펌(Prop Firm) 챌린지 통과 모두에 적합합니다. 실시간 신호 (Live Signal):   https://www.mql5.com/en/signals/2343382 주요 특징: 고급 기술 로직:   프라이스 액션(Price Action) ,   추세선(Trendlines) ,   피보나치 되돌림 , 이동 평균(EMA)을 사용하여 시장 구조를 자동으로 분석하고 확률 높은 진입 시점을 포착합니다. 프랍 펌(Prop Firm) 최적화:   내장된   일일 드로다운 보호(Daily Drawdown Protection)   기능으로 리스크를 엄격히 관리하여 프랍 펌 계좌 유지 및 테스트 통과에 유리합니다. 스마트 회복 모드:   시장 변동성을
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Experts
라이브 신호 여기를 클릭하여 더 많은 정보를 확인하세요:   https://www.mql5.com/ko/users/prizmal/seller 최신 뉴스, 업데이트 및 개발 소식을 확인하려면 공식  PrizmaL 채널 을 구독하세요! 이 트레이딩 로봇은 NZDCAD 통화쌍에 맞춰 설계되었으며, RSI와 CCI를 주요 지표로 사용하는 평균 전략을 기반으로 작동합니다. 각 거래는 리스크 관리와 수익성을 향상시키기 위해 동적인 이익 실현 및 손절매 수준으로 관리됩니다. 이 전략은 IC Markets 서버의 스탠다드 계좌 유형을 기반으로 2020년부터 2025년까지의 6년간의 과거 데이터를 사용하여 최적화되었습니다. 추천사항: 통화쌍: NZDCAD 최소 입금: 300 USD 계정: 헤징 타임프레임: 아무것이나 (EA는 어드바이저 코드 내에 표시된 타임프레임을 사용합니다) 계정 유형: 스탠다드(수수료 없음), 로우(가능하지만 최적은 아님) 최상의 결과를 위해 브로커: IC
Green Hawk
Rashed Samir
Experts
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
OverSeer MT5
Theo Karam
4 (2)
Experts
OverSeer:Your Thoughtful Trading Ally OverSeer isn’t just another Expert Advisor—it’s a carefully crafted companion for traders looking to navigate the complex world of index trading with a steady, conservative approach. Built through years of experimentation and learning, OverSeer helps you gain exposure to global markets while keeping your strategies grounded in realism. Why Choose OverSeer? OverSeer bridges thoughtful trading strategies and practical decision-making. Instead of trying to pr
Panha Scalping EA MT5
Huy Phanna
2.75 (4)
Experts
PANHA SCALPING EA MT5 PANHA SCALPING EA MT5 is a professional automated scalping system designed to trade fast-moving forex markets using real-time market direction and advanced position control. The EA focuses on precise entries, controlled exposure, and intelligent basket-level profit and risk management, making it suitable for traders who want structured, automated scalping without complex configuration. Strategy Overview Market-direction based scalping Designed for fast-moving forex symbo
FREE
Snake Sclaper EA
Quang Thang Nguyen
Experts
The Snake Sclaper EA is a fully automated scalping robot that uses an optimization breakout strategy. Stop orders are utilized for the entrance to ensure the quickest execution possible. The trigger trailing stop can protect returns. Please test the EA in a demo account first. Recommend using the broker with low spread and VPS with low latency. No grid or martingale functionalities used by this EA! Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/1863296 https://www.mql5.com/en/signals/1873917 Rec
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
Experts
출시 프로모션: 현재 가격으로는 매우 제한된 수의 사본만 구매 가능합니다! 최종 가격: 999달러 신규(349달러부터) --> 1개 무료 증정(거래 계좌 번호 2개에 한함). 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO 비트코인 리퍼에 오신 것을 환영합니다!   골드리퍼의 엄청난 성공 이후, 저는 동일한 성공 원칙을 비트코인 ​​시장에도 적용할 때가 되었다고 생각했고, 와, 정말 유망해 보이네요!   저는 20년 넘게 거래 시스템을 개발해 왔으며, "단연" 제 전문 분야는 브레이크아웃 전략입니다. 이 간단하지만 효과적인 전략은 역대 최고의 트레이딩 전략 중 하나로 자리매김하며, 사실상 모든 시장에 적용할 수 있습니다.       특히 비트코인처럼 변동성이 큰 시장에서는 더욱 빛을 발합니다!   그렇다면 이 전략은 어떻게 작동할까요? 브레이크
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 를 위해 특별히 설계된 전문가 고문(Expert Advisor)입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 시간대(M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1)에서 트리거되는 9가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드(grid), 마틴게일(martingale) 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 개설된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 와 이익 실현(Take Profit) 을 사용합니다. 실시간 신호   |   공지 채널  | 세트 파일 다운로드 v2.5 9가지 전략 개요 EA는 여러 시간대에서 동시에 XAUUSD 차트를 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 정의된 하락 패턴 이후 잠재적인 강세(bullis
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 499에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
보텍스 터보 — “폭풍을 거래하고, 보텍스를 제어하세요” Vortex Turbo는 지능형 트레이딩의 다음 진화 단계를 제시하는 독보적인 플랫폼으로, 최첨단 AI 아키텍처, 적응형 시장 로직, 그리고 정밀한 리스크 관리 기능을 결합했습니다. 검증된 알고리즘 원칙을 기반으로 구축된 Vortex Turbo는 새로운 차원의 예측 인텔리전스를 통해 다양한 전략을 하나의 고속 생태계로 통합합니다. 금(XAUUSD(GOLD)) 스캘핑 전문가로 설계된 Vortex Turbo는 제어된 마틴게일 및 평균화 그리드 전략을 사용하며, 각   포지션은 내장된 손절매 기능으로 완벽하게 보호되어   강력함, 정확성, 그리고 안전성 사이의 완벽한 균형을 보장합니다. 정말 중요합니다! 전문가 서비스를 구매하신 후 개인 메시지를 보내주세요. 필요한 모든 권장 사항이 담긴 안내를 보내드리겠습니다. $555 가격은 1월 19일 월요일까지 유효합니다. 이후 가격은 $675로 인상됩니다. (최종 가격 $1999) Vo
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속도와 신호 품질 간의 최적 균형) 레버리지 : 최소 1
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Experts
새로운 도약 | AI 기반 정밀함이 시장 논리와 만나다 Argos Rage 는 내장된 DeepSeek AI 시스템 을 통해 시장 움직임을 실시간 분석하며, 새로운 수준의 자동매매를 구현합니다. Argos Fury의 강점을 바탕으로 하지만, 이 EA는 더욱 높은 유연성, 폭넓은 시장 해석, 그리고 강한 시장 참여를 목표로 합니다. Live Signal 시간프레임: M30 레버리지:  최소 1:20 입금액:  최소 $100 거래종목:  XAUUSD, EURUSD 브로커:  제한 없음 Argos Rage를 구매하시면 Argos Fury 를 무료로 받으실 수 있습니다. 구매 후 저에게 연락해 주세요. Argos Rage 는 시장의 구조, 리듬, 압력을 분석하여 확률이 맞아떨어질 때만 거래를 실행합니다. 이는 불확실한 시장 상황에서도 똑똑한 보호를 유지하면서 Argos Fury보다 더 많은 기회를 제공합니다. Argos Fury 가 명확한 반전 구조에 집중하는 반면, Argos Ra
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD) 타임프레임: H1 추천 예치금: 500 USD 이상 (최소 200 USD) 실행 타입: 모든 브로커 호환 (낮은 스프레드 권장) 면책 조항
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (104)
Experts
안녕하세요 여러분, 제 자신을 소개하겠습니다. 저는   Quantum EAs   제품군의 가장 흥미진진하고 신선한 멤버   , Quantum StarMan   입니다. 저는   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD 등   최대 5개의 동적 통화쌍을 처리할 수 있는 완전 자동화된 다중 통화 EA입니다. 최고의 정확성과 확고한 책임감으로 여러분의 트레이딩 실력을 한 단계 높여드리겠습니다. 핵심은 바로 이것입니다. 저는 마틴게일 전략에 의존하지 않습니다. 대신 최고의 성과를 위해 설계된 정교한 그리드 시스템을 활용합니다. 그리고 여러분의 안심을 위해, 총 손실액이 계좌의 미리 정해진 한도에 도달하면 모든 거래를 종료할 수 있는 옵션도 제공합니다. 하지만 그게 전부가 아니에요. 저는 말만 하는 사람이 아니에요! 생방송 중계도 하고 있으니, 제 모습을 직접 보실 수 있어요. IMPORTANT! After the purchase please send me
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experts
VolumeHedger EA [ 라이브 시그널 ]  ,  [ 내 채널 ]   ,  [ 세트 파일 ]  ,   [ 블로그 ]   , [ AI 사용 ]  ,  [ PDF Guide ] 권장 계좌: 고레버리지 스탠다드, ECN, Raw; 센트 계좌; 프랍펌(FTMO 등) 이 EA의 개발자는 다른 로봇들의 품질을 통해 이미 그의 전문성을 입증했습니다. Volume Hedger EA와 함께 커스텀 인디케이터를 사용하여 진입 전략을 정의할 수 있기 때문에, 더 이상 추가 EA를 구매할 필요가 없습니다! 이 EA는 마틴게일 전략에 헤징과 스마트 리스크 관리를 결합한 고급 트레이딩 알고리즘으로, 변동성이 큰 시장에 최적화되어 있습니다. 추세 방향을 예측하려 하지 않고, 거래량을 분석하여 지능적인 전략으로 진입합니다. 적절한 세트 파일을 사용하면 Forex, Gold, 주식, Crypto와 같은 상품에서 효과적인 성과를 낼 수 있습니다. 급격한 변동이나 안정적인 추세가 있는 종목에서 더욱 뛰어난
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
제작자의 제품 더 보기
Nasdaq Quantum PRO EA
Ilies Zalegh
Experts
Nasdaq Quantum EA | NAS100(US100 / NDX) 전용 MT5 Expert Advisor | 자동매매 로봇 Nasdaq Quantum EA — NAS100(US100 / NDX) 전용 MT5 Expert Advisor | 자동매매 로봇 Nasdaq Quantum EA 는 MetaTrader 5 용 차세대 Expert Advisor(EA)로, NASDAQ 100 지수에 특화되어 설계되었습니다(브로커에 따라 NAS100 / US100 / NDX 로 표시될 수 있음). NASDAQ 100은 높은 변동성 과 빠른 방향성 움직임 으로 유명합니다. 이 EA는 대중형 “범용 EA”가 아닙니다. 프리미엄(PREMIUM) 알고리즘 도구로서 시장 구조 , 변동성 해석 , 리스크 관리 에 초점을 맞추었습니다. NASDAQ을 구조적·규율적으로 분석하고 자동매매에 활용하고자 하는 트레이더를 위한 도구입니다. 목표: 명확하고 통제된 리스크 프레임워크 안에서, 의미 있는 시장 셋업을 선별
Bitcoin Quantum Edge Algo
Ilies Zalegh
Experts
Bitcoin Quantum Edge Algo | BTCUSD 전용 MT5 Expert Advisor | 비트코인 자동매매 로봇 Bitcoin Quantum Edge Algo — BTCUSD 전용 MT5 Expert Advisor | 비트코인 자동매매 로봇 Bitcoin Quantum Edge Algo (또는 BITCOIN QUANTUM EA )는 MetaTrader 5 용 차세대 Expert Advisor(EA)로, 비트코인 ( BTCUSD / BTC )에 특화되어 개발되었습니다. BTC는 높은 변동성 과 빠르고 예측하기 어려운 움직임으로 잘 알려져 있습니다. 이 EA는 대중형 “일반 EA”가 아닙니다. 중요한 시장 변동을 포착하되, 항상 자본 보호 와 리스크 통제 를 최우선으로 하는 프리미엄 트레이딩 도구입니다. Bitcoin(BTCUSD)을 위해 설계된 프리미엄 EA 비트코인은 구조화된 접근이 필요합니다: 극단적 변동성, 갑작스러운 가속, 빠른 되돌림, 그리고 잦은 리듬 전환.
SP500 Quantum Algo Pro
Ilies Zalegh
Experts
SP500 QUANTUM ALGO PRO — MT5 자동매매 로봇 (US500 / SPX / SP500) SP500 QUANTUM ALGO PRO — MT5 자동매매 로봇 (US500 / SPX / SP500) SP500 Quantum Algo Pro 는 MetaTrader 5 용 자동매매 로봇(EA)로, S&P 500 지수에 특화되어 개발되었습니다(브로커에 따라 US500 / SPX / SP500 / US500Cash 로 표시될 수 있습니다). 왜 SP500인가? SP500이 선호되는 이유: 높은 유동성 비교적 안정적인 시장 구조 활용 가능한 방향성 구간 규율 있는 알고리즘 운용에 적합한 변동성 특성 본 EA는 검증된 셋업만 분석·필터링·실행 하도록 설계되었으며, 최우선 목표는 자본 보존 과 리스크 통제 입니다. 프리미엄 EA (대중형 EA가 아닙니다) SP500 Quantum Algo Pro 는 다음을 원하는 트레이더를 위한 EA입니다: 명확한 트레이딩 로직 (“강제 진입” 없음
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변