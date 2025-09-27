Nasdaq Quantum PRO EA

🚀 Nasdaq Quantum EA – Der exklusive Expert Advisor für NASDAQ 100 (US100)

Hallo Trader 👋,

Wir freuen uns, Ihnen Nasdaq Quantum EA vorzustellen, einen Trading-Roboter der nächsten Generation für MetaTrader 5, der exklusiv für NASDAQ 100 (US100) entwickelt wurde – einen der mächtigsten und volatilsten Indizes der Welt.

Nach monatelanger Entwicklung und Optimierung wurde dieses EA mit einem klaren Ziel erstellt: die einzigartigen Chancen des NASDAQ zu nutzen und dabei das Risiko intelligent und nachhaltig zu steuern.

⚙️ Einzigartige und robuste Strategie

Im Gegensatz zu vielen Basis-EAs verwendet Nasdaq Quantum EA nicht nur einen Indikator. Es basiert auf Multi-Faktor- und Multi-Timeframe-Analyse, kombiniert in einem dynamischen Bewertungssystem.

🔑 Algorithmus-Kernpunkte:

✅ Entscheidung nach Punktzahl: Jedes Signal wird in Echtzeit bewertet

→ Kaufen, wenn die Käuferbewertung deutlich dominiert

→ Verkaufen, wenn die Verkäuferbewertung höher ist

🔁 Multi-Timeframe-Analyse:

Haupt-Zeitrahmen → Einstiegssignal

Höhere Zeitrahmen → Trendbestätigung

Niedrigere Zeitrahmen → Präzision und optimales Timing

📊 Integrierte Kriterien: RSI, Unterstützungen/Widerstände, Preisdynamik, Volatilität und Liquiditätsbedingungen

🛡️ Dynamisches Risikomanagement:

Stop Loss nach Marktvolatilität

Lotgröße proportional zum Kapital

Inaktivitätsfilter: keine Trades in ruhigen oder riskanten Perioden

📈 Backtest-Ergebnisse (2021–2025):

✔️ Stetiges, progressives Kapitalwachstum

✔️ Kontrollierter Drawdown, kompatibel mit Prop-Firm-Regeln

✔️ Robuste Ergebnisse selbst in Phasen hoher Volatilität

💼 Warum Nasdaq Quantum EA wählen?

🚀 Exklusiv für NASDAQ 100 optimiert

🎯 Ideal für Prop-Firm-Challenges

⚙️ Einsatzbereit: optimierte Parameter enthalten

🛡️ Strenge Drawdown-Kontrolle

💻 VPS-kompatibel → 24/7 Betrieb

🔒 Verstärkte Sicherheit: keine DLL, keine externen Abhängigkeiten

🌍 Kompatibel mit allen MT5-Brokern

🔄 Lebenslange kostenlose Updates

📬 Priorisierter Support nach Kauf

📦 Enthalten im Kauf:

📂 Einsatzbereite .EX5-Datei

⚙️ Optimierte Standardparameter

🔄 Zugriff auf alle zukünftigen Updates

🤝 Dedizierter Support via MQL5-Messaging

📥 Schnelle Installation:

MetaTrader 5 öffnen Datei in MQL5 > Experts legen Neustart und EA auf NASDAQ 100 aktivieren (M15 empfohlen) Backtest starten oder Standardparameter verwenden

🔐 Sicherheit & Compliance:

✅ Keine externen Aufrufe oder DLL → 100 % autonom

✅ Getestet und validiert unter realen Bedingungen (Spreads, Slippage enthalten)

💰 Sonderangebot zum Launch:

Nasdaq Quantum EA derzeit zu sehr niedrigem Preis bei offizieller Veröffentlichung auf MQL5

⚠️ Wichtig:

Zuerst in Backtest/Demo testen

Trading birgt Risiken → EA ist ein Profi-Tool, kein Gewinnversprechen

🚀 Treten Sie den Tradern bei, die ihren Erfolg auf NASDAQ 100 automatisieren