Nasdaq Quantum PRO EA
- Experten
- Ilies Zalegh
- Version: 7.2
- Aktualisiert: 24 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
🚀 Nasdaq Quantum EA – Der exklusive Expert Advisor für NASDAQ 100 (US100)
Hallo Trader 👋,
Wir freuen uns, Ihnen Nasdaq Quantum EA vorzustellen, einen Trading-Roboter der nächsten Generation für MetaTrader 5, der exklusiv für NASDAQ 100 (US100) entwickelt wurde – einen der mächtigsten und volatilsten Indizes der Welt.
Nach monatelanger Entwicklung und Optimierung wurde dieses EA mit einem klaren Ziel erstellt: die einzigartigen Chancen des NASDAQ zu nutzen und dabei das Risiko intelligent und nachhaltig zu steuern.
⚙️ Einzigartige und robuste Strategie
Im Gegensatz zu vielen Basis-EAs verwendet Nasdaq Quantum EA nicht nur einen Indikator. Es basiert auf Multi-Faktor- und Multi-Timeframe-Analyse, kombiniert in einem dynamischen Bewertungssystem.
🔑 Algorithmus-Kernpunkte:
✅ Entscheidung nach Punktzahl: Jedes Signal wird in Echtzeit bewertet
→ Kaufen, wenn die Käuferbewertung deutlich dominiert
→ Verkaufen, wenn die Verkäuferbewertung höher ist
🔁 Multi-Timeframe-Analyse:
Haupt-Zeitrahmen → Einstiegssignal
Höhere Zeitrahmen → Trendbestätigung
Niedrigere Zeitrahmen → Präzision und optimales Timing
📊 Integrierte Kriterien: RSI, Unterstützungen/Widerstände, Preisdynamik, Volatilität und Liquiditätsbedingungen
🛡️ Dynamisches Risikomanagement:
Stop Loss nach Marktvolatilität
Lotgröße proportional zum Kapital
Inaktivitätsfilter: keine Trades in ruhigen oder riskanten Perioden
📈 Backtest-Ergebnisse (2021–2025):
✔️ Stetiges, progressives Kapitalwachstum
✔️ Kontrollierter Drawdown, kompatibel mit Prop-Firm-Regeln
✔️ Robuste Ergebnisse selbst in Phasen hoher Volatilität
💼 Warum Nasdaq Quantum EA wählen?
🚀 Exklusiv für NASDAQ 100 optimiert
🎯 Ideal für Prop-Firm-Challenges
⚙️ Einsatzbereit: optimierte Parameter enthalten
🛡️ Strenge Drawdown-Kontrolle
💻 VPS-kompatibel → 24/7 Betrieb
🔒 Verstärkte Sicherheit: keine DLL, keine externen Abhängigkeiten
🌍 Kompatibel mit allen MT5-Brokern
🔄 Lebenslange kostenlose Updates
📬 Priorisierter Support nach Kauf
📦 Enthalten im Kauf:
📂 Einsatzbereite .EX5-Datei
⚙️ Optimierte Standardparameter
🔄 Zugriff auf alle zukünftigen Updates
🤝 Dedizierter Support via MQL5-Messaging
📥 Schnelle Installation:
-
MetaTrader 5 öffnen
-
Datei in MQL5 > Experts legen
-
Neustart und EA auf NASDAQ 100 aktivieren (M15 empfohlen)
-
Backtest starten oder Standardparameter verwenden
🔐 Sicherheit & Compliance:
✅ Keine externen Aufrufe oder DLL → 100 % autonom
✅ Getestet und validiert unter realen Bedingungen (Spreads, Slippage enthalten)
💰 Sonderangebot zum Launch:
Nasdaq Quantum EA derzeit zu sehr niedrigem Preis bei offizieller Veröffentlichung auf MQL5
⚠️ Wichtig:
Zuerst in Backtest/Demo testen
Trading birgt Risiken → EA ist ein Profi-Tool, kein Gewinnversprechen
🚀 Treten Sie den Tradern bei, die ihren Erfolg auf NASDAQ 100 automatisieren
