SQUID X – Expert Advisor (EA) für den Handel mit Gold (XAU/USD)

SQUID X basiert auf Price Action, klassischen Werkzeugen und regelbasiertem Einstiegstiming.

Dieser EA ist vollständig automatisiert und eignet sich sowohl für Scalping als auch für Intraday-Trading.

Hauptmerkmale:

Kein Martingale, kein Grid → ausgewählte Einstiege mit festem Stop-Loss.

Vier Risikomodi (von niedrig bis hoch) → anpassbar an verschiedene Handelsstile.

Timing-Filter → handelt nur in Phasen hoher Volatilität und vermeidet ruhige Stunden.

Risikomanagement → integrierter Stop-Loss und Drawdown-Begrenzung.

Flexible Nutzung → unterstützt sowohl schnelles Scalping als auch Intraday-Positionen.

SQUID X bietet ein diszipliniertes, regelbasiertes Handelssystem innerhalb von MT5,

das 24/7 läuft, ohne dass die Charts ständig überwacht werden müssen.

Empfohlene Einstellungen:

Plattform: MetaTrader 5 (MT5)

Symbol: XAU/USD (Gold)

Zeitrahmen: M15 (Standard, anpassbar für Scalping oder Intraday-Trading)

Minimales Kontoguthaben: 100 USD (empfohlen für sicheres Risikomanagement)

VPS: Empfohlen für 24/7-Trading mit niedriger Latenz

Wichtige Parameter:

Basislot: 0.01 (Standard, anpassbar je nach Kontogröße)

Take Profit: 300 Pips (Standard)

Installation & Einrichtung:

Download & Installation: Nach dem Kauf im MQL5 Market gehen Sie zum Ordner

MQL5/Experts/Market in Ihrem MT5-Terminal, wo sich die Datei Squid_X.ex5 befindet. An Chart anhängen: Öffnen Sie MT5, laden Sie das XAU/USD-Chart (empfohlen M15),

ziehen Sie Squid_X.ex5 auf das Chart und konfigurieren Sie die Eingabeparameter. Algo-Trading aktivieren. Verwenden Sie einen VPS für unterbrechungsfreies Trading, besonders beim Scalping. Dashboard überwachen: Nutzen Sie das verschiebbare Dashboard, um die Performance in Echtzeit zu verfolgen.

Holen Sie sich SQUID X noch heute und verbessern Sie Ihren Goldhandel mit Automatisierung und Präzision!