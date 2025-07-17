Squid X
- Experten
- Duy Van Nguy
- Version: 3.0
- Aktualisiert: 20 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
SQUID X – Expert Advisor (EA) für den Handel mit Gold (XAU/USD)
Live-Signal: Hier klicken
SQUID X basiert auf Price Action, klassischen Werkzeugen und regelbasiertem Einstiegstiming.
Dieser EA ist vollständig automatisiert und eignet sich sowohl für Scalping als auch für Intraday-Trading.
Hauptmerkmale:
-
Kein Martingale, kein Grid → ausgewählte Einstiege mit festem Stop-Loss.
-
Vier Risikomodi (von niedrig bis hoch) → anpassbar an verschiedene Handelsstile.
-
Timing-Filter → handelt nur in Phasen hoher Volatilität und vermeidet ruhige Stunden.
-
Risikomanagement → integrierter Stop-Loss und Drawdown-Begrenzung.
-
Flexible Nutzung → unterstützt sowohl schnelles Scalping als auch Intraday-Positionen.
SQUID X bietet ein diszipliniertes, regelbasiertes Handelssystem innerhalb von MT5,
das 24/7 läuft, ohne dass die Charts ständig überwacht werden müssen.
WICHTIG: Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungshinweise zu erhalten.
Entdecken Sie auch meine weiteren EAs im MQL5 Market: Hier klicken
Empfohlene Einstellungen:
-
Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
-
Symbol: XAU/USD (Gold)
-
Zeitrahmen: M15 (Standard, anpassbar für Scalping oder Intraday-Trading)
-
Minimales Kontoguthaben: 100 USD (empfohlen für sicheres Risikomanagement)
-
VPS: Empfohlen für 24/7-Trading mit niedriger Latenz
Wichtige Parameter:
-
Basislot: 0.01 (Standard, anpassbar je nach Kontogröße)
-
Take Profit: 300 Pips (Standard)
Installation & Einrichtung:
-
Download & Installation: Nach dem Kauf im MQL5 Market gehen Sie zum Ordner
MQL5/Experts/Market in Ihrem MT5-Terminal, wo sich die Datei Squid_X.ex5 befindet.
-
An Chart anhängen: Öffnen Sie MT5, laden Sie das XAU/USD-Chart (empfohlen M15),
ziehen Sie Squid_X.ex5 auf das Chart und konfigurieren Sie die Eingabeparameter.
-
Algo-Trading aktivieren.
-
Verwenden Sie einen VPS für unterbrechungsfreies Trading, besonders beim Scalping.
-
Dashboard überwachen: Nutzen Sie das verschiebbare Dashboard, um die Performance in Echtzeit zu verfolgen.
Holen Sie sich SQUID X noch heute und verbessern Sie Ihren Goldhandel mit Automatisierung und Präzision!
i only test in demo this week and damn i make more profit than any other bot and the seller is realy kind to not over price i feel i can start my dream with this bot so if you looking for a bot dont hesitate the backtest is real as in demo ok by