Golden Voyage
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Version: 1.26
Golden Voyage MT5 ist ein Expert Advisor für den konservativen Goldhandel (XAUUSD), der sich auf striktes Risikomanagement und den Handel mit Einzelpositionen konzentriert. Der Advisor verwendet keine Grids, Martingale, Mittelwertbildung oder Locking.
Handelslogik und Risikomanagement
Einzelpositionsmodus
Es kann jeweils nur ein Handel pro Symbol geöffnet sein. Re-Entries und Volumenerhöhungen sind nicht erlaubt.
Festes Risiko pro Handel
Die Stop-Loss-Größe wird als Prozentsatz des aktuellen Saldos berechnet. Die Losgröße wird automatisch auf der Grundlage des angegebenen Risikos und des Abstands zum Stop-Loss bestimmt.
Obligatorischer Stop-Loss
Jeder Handel wird von einem schützenden Stop-Loss begleitet. Das Eröffnen von Positionen ohne Stop-Loss-Order ist verboten.
Kontrolle des Risiko-/Ertragsverhältnisses
Der Take Profit wird auf der Grundlage des festgelegten Mindest-Risiko-/Ertragsverhältnisses berechnet (standardmäßig nicht unter 1:2). Es können virtuelle Gewinnstufen verwendet werden.
Filter und Positionsverfolgung
Mehrstufige Marktfilterung
Die Richtung und die Einstiegsbedingungen werden unter Berücksichtigung der Volatilität und Struktur des Marktes auf höheren Zeitrahmen (H4/D1) mit Bestätigung auf Arbeitsperioden (M15/H1) bewertet.
Nachlaufender Stopp
- Breakeven
Verschiebung des Stop Loss zum Breakeven, wenn ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht ist.
Spread-Kontrolle
Die Eröffnung von Transaktionen wird blockiert, wenn der zulässige Spread-Wert überschritten wird.
Virtuelle Levels (Invisible Mode)
Möglichkeit der internen Unterstützung von Stop Loss und Take Profit ohne Übermittlung der Levels an den Server des Brokers.
Nachrichten-Filter
Wirtschaftskalender
Es werden MQL5-Kalenderdaten verwendet.
Betriebsarten:
Handelsunterbrechungen für eine bestimmte Zeit vor und nach wichtigen Nachrichten
Beendigung der aktiven Handelsaktivitäten in Zeiten der Nachrichtenvolatilität
Optionaler Handelsmodus nach der Veröffentlichung von Nachrichten (durch Einstellungen)
Zusätzliche Funktionen
Handelszeitfilter
Flexible Einstellung von Handelssitzungen (z.B. London/New York).
Benachrichtigungen
Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Nachrichten bei Eröffnung und Schließung von Geschäften.
Informationspanel
Anzeige der wichtigsten Parameter: aktueller Gewinn/Verlust, Tagesergebnis, aktives Risiko, Filterstatus und Zeit bis zur nächsten Nachrichtenveröffentlichung.
Technische Merkmale
Vollständige Kompatibilität mit Strategy Tester MT5
Korrekter Betrieb im Modus "Jeder Tick auf realen Daten".
Optimierte Anzahl von Eingabeparametern
Wichtig
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Test- und Optimierungsergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Benutzer ist allein verantwortlich für die Auswahl der Parameter und die Verwendung des Expert Advisors auf einem Live-Konto.