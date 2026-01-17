Xauusd Quantum Pro EA
- Experts
- Ilies Zalegh
- Version: 3.9
- Mise à jour: 17 janvier 2026
- Activations: 10
Expert Advisor MT5 pour XAUUSD Gold
Robot de trading automatique MetaTrader 5 pour l Or
XAUUSD QUANTUM PRO est un Expert Advisor professionnel pour MetaTrader 5, conçu pour le trading automatique de l Or sur XAUUSD, aussi appelé Gold selon le broker. Le marché de l or est très recherché par les traders en raison de sa forte volatilité, de ses impulsions fréquentes, de ses phases directionnelles et de sa sensibilité aux annonces économiques liées au dollar américain, aux taux et à l inflation.
Cet Expert Advisor MT5 a été développé pour analyser le marché XAUUSD avec une approche algorithmique structurée, orientée sur la qualité des signaux, la lecture de la volatilité et une gestion du risque intégrée. L objectif est de proposer un robot de trading MT5 fiable pour XAUUSD, avec des règles claires et une exécution disciplinée.
Pour diversifier votre portefeuille de robots de trading et couvrir plusieurs marchés majeurs, vous pouvez également compléter XAUUSD QUANTUM PRO avec Nasdaq Quantum PRO EA, SP500 Quantum Algo Pro et Bitcoin Quantum Edge Algo.
Présentation de l Expert Advisor XAUUSD QUANTUM PRO pour MetaTrader 5
XAUUSD QUANTUM PRO n est pas un robot de trading grand public. Il s adresse aux traders qui recherchent un EA MT5 premium pour l Or, avec une logique de trading claire, une sélectivité élevée des entrées et une gestion du risque conçue pour une utilisation réaliste sur compte réel et sur VPS.
Pour qui est cet EA MT5
-
Traders qui veulent un Expert Advisor MT5 dédié à XAUUSD Gold
-
Traders qui privilégient une sélection stricte des signaux
-
Traders qui cherchent une approche disciplinée et orientée gestion du risque
Objectif du robot de trading XAUUSD
L objectif est d identifier des configurations de marché à forte probabilité sur XAUUSD Gold, tout en maintenant un cadre de risque strict et contrôlé.
Cette approche vise à
-
éviter les périodes de marché défavorables
-
privilégier des conditions de volatilité cohérentes
-
réduire les entrées inutiles
Stratégie algorithmique multi facteurs et multi timeframes
Contrairement aux robots de trading simples, XAUUSD QUANTUM PRO utilise
-
une stratégie multi facteurs
-
une analyse multi timeframes
-
un scoring décisionnel qui évalue chaque opportunité avant ouverture de position
Objectifs de l approche algorithmique
-
Réduire les signaux inutiles
-
Améliorer la cohérence des entrées
-
Lire la volatilité du XAUUSD de manière structurée
-
Filtrer les phases de marché défavorables sur l or
Système de scoring décisionnel du robot MT5
Chaque opportunité de trading sur XAUUSD est
-
analysée à l aide de plusieurs indicateurs techniques
-
pondérée selon la pertinence des critères
-
évaluée en temps réel via l équilibre acheteurs vendeurs
Indicateurs techniques utilisés dans l EA XAUUSD
-
RSI dynamique
-
MACD et divergences
-
EMA 50 EMA 100 EMA 200
-
ADX pour mesurer la force de tendance
-
ATR adaptatif pour la volatilité réelle
-
Supports et résistances automatiques
-
Structure du prix et price action
Règles de trading XAUUSD QUANTUM PRO
-
Achat uniquement si le score acheteur domine clairement
-
Vente uniquement si le score vendeur est supérieur
-
Aucun trade forcé uniquement des configurations validées par le système
Analyse multi timeframes sur MetaTrader 5
-
M15 et M30 pour détecter les configurations
-
H1 et H4 pour valider la tendance dominante
-
M5 pour affiner le timing et la gestion du risque
Cette combinaison permet d aligner signal tendance et timing pour le trading automatique de l Or sur MT5.
Gestion du risque dynamique pour XAUUSD
XAUUSD QUANTUM PRO intègre une gestion du risque conçue pour le trading automatique sur compte réel
-
Stop loss adaptatif basé sur la volatilité
-
Taille de position proportionnelle au capital
-
Filtre d inactivité en conditions défavorables
-
Surveillance du drawdown compatible prop firm
-
Risk reward minimum configurable
-
Aucune martingale
-
Aucun grid
Backtests XAUUSD 2021 2025 et comportement historique
-
Backtests sur données historiques 2021 2025
-
Activité sélective et contrôlée
-
Adaptation aux phases directionnelles du Gold
-
Drawdown contenu dans les scénarios testés
-
Environ 5 à 10 trades par mois selon conditions de marché
Les résultats passés sont informatifs et ne garantissent pas les performances futures.
Pourquoi choisir XAUUSD QUANTUM PRO EA MT5
-
Expert Advisor dédié au XAUUSD Gold
-
Robot de trading automatique pour MetaTrader 5
-
Approche multi facteurs structurée et scoring décisionnel
-
Gestion du risque intégrée et discipline d exécution
-
Compatible VPS pour trading algorithmique
-
Sans appel externe et sans DLL
-
Compatible avec la majorité des brokers MT5
-
Mises à jour gratuites
-
Support via la messagerie MQL5
Comparaison avec un EA classique
EA classique
-
logique simpliste
-
peu de filtres
-
risque mal contrôlé
XAUUSD QUANTUM PRO
-
logique multi facteurs
-
scoring décisionnel
-
lecture structurée de la volatilité du Gold
-
approche disciplinée et responsable
Inclus avec l achat
-
Fichier EX5 prêt à l emploi
-
Paramètres optimisés
-
Accès aux mises à jour
-
Support via la messagerie MQL5
Avertissement sur les risques
Le trading comporte un risque réel de perte en capital. XAUUSD QUANTUM PRO est un outil d aide au trading et ne constitue pas une promesse de gains. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Un test en compte démo sur MetaTrader 5 est recommandé avant toute utilisation en réel. N investissez que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre.
Conclusion
XAUUSD QUANTUM PRO est un Expert Advisor MT5 pour XAUUSD Gold, conçu pour les traders qui recherchent une approche algorithmique structurée, disciplinée et orientée gestion du risque sur le marché de l Or.