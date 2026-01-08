Allgemeine Beschreibung

Voltra Pulse ist ein moderner adaptiver Indikator zur Erkennung von Trends und Umkehrpunkten .

Er basiert auf einem erweiterten gleitenden Durchschnittsalgorithmus , der sich dynamisch an die Marktvolatilität anpasst .

Hauptmerkmale

Adaptivität : Passt die Empfindlichkeit automatisch an die aktuelle Volatilität an.

Duales Signalsystem : kombiniert eine schnelle und eine langsame Linie , um Signale zuverlässig zu bestätigen .

Minimale Verzögerung : Dank eines optimierten Algorithmus reagiert er schneller auf Preisänderungen als klassische MAs .

Vielseitigkeit: wirksam für alle Zeitrahmen und Vermögenswerte ( Forex, Aktien , Kryptowährungen ).

Komponenten des Indikators

Schnelle Linie ( Voltra Fast )

Farbe: grün .

Zeigt den kurzfristigen Trend an.

Dient zur Erkennung früher Umkehrungen .

Langsame Linie ( Voltra Slow )

Farbe: rot .

Filtert Störungen und bestätigt die Trendstärke .

Wird als Unterstützungs-/Widerstandsniveau verwendet.

Handelssignale

Kaufen:

Voltra Fast kreuzt Voltra Slow von unten nach oben .

Zusätzlich: Die Linien divergieren , was das Signal verstärkt .

Verkaufen:

Voltra Fast kreuzt Voltra Slow von oben nach unten .

Zusätzlich: Die Linien konvergieren/verflechten sich , was auf eine Trendschwäche hinweist .

Neutrale Zone :

Die Linien bewegen sich parallel - der Markt befindet sich in einer Konsolidierung .

Es wird empfohlen , keine Trades einzugehen .

Standardeinstellungen

Zeitraum der schnellen Linie : 10 .

Zeitraum der langsamen Linie : 21 .

Anpassungskoeffizient : 0 ,5 ( optimal für die meisten Vermögenswerte ).

Farben: grün ( schnell), rot ( langsam).

Anwendungsempfehlungen

Für den Trendhandel :

Eröffnen Sie Positionen in der Richtung , in der sich die Linie kreuzt .

Verwenden Sie eine Stop-Loss-Order hinter dem nächstgelegenen Extremwert .

Zum Filtern von Rauschen :

Handeln Sie nur , wenn die Linien deutlich auseinanderlaufen .

Vermeiden Sie Trades , wenn die Linien länger als 3 Takte ineinander übergehen .

Kombination mit anderen Tools :

Bestätigen Sie das Signal mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus .

Fügen Sie einen Oszillator ( RSI, Stochastic )hinzu, um überkaufte/überverkaufte Bedingungen herauszufiltern .

Vorteile gegenüber klassischen MAs

Weniger Fehlsignale aufgrund der adaptiven Filterung .

Frühzeitige Erkennung von Umkehrsignalen dank einer dynamischen Periode .

Funktioniert auf allen Zeitskalen - von M1 bis D1 .

Beschränkungen

In seitwärts tendierenden Märkten kann es zu häufigen Überkreuzungen kommen - verwenden Sie zusätzliche Filter .

Bei einschneidenden Nachrichtenereignissen können sich die Signale verzögern - berücksichtigen Sie den Wirtschaftskalender .

Fazit

Voltra Pulse ist ein leistungsstarkes Instrument für Händler , die ein Gleichgewicht zwischen Sensibilität und Zuverlässigkeit schätzen .

Es eignet sich sowohl für Scalping als auch für den mittelfristigen Handel .