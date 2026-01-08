Voltra Pulse

Allgemeine Beschreibung

Voltra Pulse ist ein moderner adaptiver Indikator zur Erkennung von Trends und Umkehrpunkten .

Er basiert auf einem erweiterten gleitenden Durchschnittsalgorithmus , der sich dynamisch an die Marktvolatilität anpasst .

Hauptmerkmale

  • Adaptivität: Passt die Empfindlichkeit automatisch an die aktuelle Volatilität an.

  • Duales Signalsystem : kombiniert eine schnelle und eine langsame Linie , um Signale zuverlässig zu bestätigen .

  • Minimale Verzögerung : Dank eines optimierten Algorithmus reagiert er schneller auf Preisänderungen als klassische MAs .

  • Vielseitigkeit: wirksam für alle Zeitrahmen und Vermögenswerte ( Forex, Aktien , Kryptowährungen ).

Komponenten des Indikators

Schnelle Linie ( Voltra Fast )

  • Farbe: grün .

  • Zeigt den kurzfristigen Trend an.

  • Dient zur Erkennung früher Umkehrungen .

Langsame Linie ( Voltra Slow )

  • Farbe: rot .

  • Filtert Störungen und bestätigt die Trendstärke .

  • Wird als Unterstützungs-/Widerstandsniveau verwendet.

Handelssignale

Kaufen:

  • Voltra Fast kreuzt Voltra Slow von unten nach oben .

  • Zusätzlich: Die Linien divergieren , was das Signal verstärkt .

Verkaufen:

  • Voltra Fast kreuzt Voltra Slow von oben nach unten .

  • Zusätzlich: Die Linien konvergieren/verflechten sich , was auf eine Trendschwäche hinweist .

Neutrale Zone :

  • Die Linien bewegen sich parallel - der Markt befindet sich in einer Konsolidierung .

  • Es wird empfohlen , keine Trades einzugehen .

Standardeinstellungen

  • Zeitraum der schnellen Linie : 10 .

  • Zeitraum der langsamen Linie : 21 .

  • Anpassungskoeffizient : 0 ,5 ( optimal für die meisten Vermögenswerte ).

  • Farben: grün ( schnell), rot ( langsam).

Anwendungsempfehlungen

Für den Trendhandel :

  • Eröffnen Sie Positionen in der Richtung , in der sich die Linie kreuzt .

  • Verwenden Sie eine Stop-Loss-Order hinter dem nächstgelegenen Extremwert .

Zum Filtern von Rauschen :

  • Handeln Sie nur , wenn die Linien deutlich auseinanderlaufen .

  • Vermeiden Sie Trades , wenn die Linien länger als 3 Takte ineinander übergehen .

Kombination mit anderen Tools :

  • Bestätigen Sie das Signal mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus .

  • Fügen Sie einen Oszillator ( RSI, Stochastic )hinzu, um überkaufte/überverkaufte Bedingungen herauszufiltern .

Vorteile gegenüber klassischen MAs

  • Weniger Fehlsignale aufgrund der adaptiven Filterung .

  • Frühzeitige Erkennung von Umkehrsignalen dank einer dynamischen Periode .

  • Funktioniert auf allen Zeitskalen - von M1 bis D1 .

Beschränkungen

  • In seitwärts tendierenden Märkten kann es zu häufigen Überkreuzungen kommen - verwenden Sie zusätzliche Filter .

  • Bei einschneidenden Nachrichtenereignissen können sich die Signale verzögern - berücksichtigen Sie den Wirtschaftskalender .

Fazit

Voltra Pulse ist ein leistungsstarkes Instrument für Händler , die ein Gleichgewicht zwischen Sensibilität und Zuverlässigkeit schätzen .

Es eignet sich sowohl für Scalping als auch für den mittelfristigen Handel .

Weitere Produkte dieses Autors
Banker Pro
Aleksandr Valutsa
Experten
Wir alle lieben den sicheren Handel, so dass Sie mit einem minimalen Drawdown genug Geld verdienen können, um davon zu leben und noch etwas übrig zu haben. Dies erfordert jedoch eine seriöse Einzahlung, da sonst das verdiente Geld nicht einmal für den Mindestbedarf ausreicht. Woher kann ich Geld bekommen? Geld durch körperliche Arbeit zu verdienen ist in der Theorie gut, aber in der Praxis ist es unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Die Aufnahme eines Darlehens oder Kredits ist sehr gefährli
Osa
Aleksandr Valutsa
Experten
Ein Berater mit atomarem Potenzial der ersten Tage! Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produktes. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Der Advisor basiert auf der Chaostheorie - der ungeordneten Bewegung des Preises. In der ersten Strategie identifiziert der Roboter die Momente, in denen der Preis am aktivsten ist, und eröffnet ein Raster von schwebenden Aufträgen in Richtung des
FREE
TradeMax
Aleksandr Valutsa
Experten
Der Berater ist für den Handel mit beliebigen Währungspaaren konzipiert, hat einen eingebauten Multi-Trend-Indikator, im Strategie-Tester arbeitet der Indikator nur auf der aktuellen Periode als die führende, ist es möglich, andere Perioden auf dem Diagramm als Hilfs (optional) zu verbinden. Zu diesem Zweck werden 9 Buttons auf dem Chart angezeigt, die den Zeitraum und die Richtung des Trends angeben - die rote Farbe des Buttons bedeutet, dass der Trend abwärts gerichtet ist, die blaue Farbe -
FREE
Transformer
Aleksandr Valutsa
Experten
Möglichkeiten der Nutzung des Trading Robot Builders Alle Signale sind unter der Kontrolle unserer Expert Advisors, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produktes. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Vorgefertigte Strategien Vorgefertigte Lösungen ermöglichen es Ihnen, sofort mit dem automatisierten Handel zu beginnen, ohne ein eigenes System entwickeln zu müssen. Vorteile der Verwendung vorgefertigter Strategien: Sofortiger Start - Sie müssen
FREE
SuperProf
Aleksandr Valutsa
Experten
Wir alle lieben den sicheren Handel, so dass Sie mit einem minimalen Drawdown genug Geld verdienen können, um davon zu leben und noch etwas übrig zu haben. Dies erfordert jedoch eine seriöse Einlage, da das verdiente Geld sonst nicht einmal für den Mindestbedarf ausreicht. Woher das Geld nehmen? Geld durch körperliche Arbeit zu verdienen ist in der Theorie gut, aber in der Praxis ist es unwahrscheinlich, dass es funktioniert. Die Aufnahme eines Darlehens oder Kredits ist sehr gefährlich und wir
FREE
Night Express
Aleksandr Valutsa
Experten
Night Express - ist ein professioneller Trading Advisor für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt, der auf kurzfristige Transaktionen in der Nacht spezialisiert ist. Der Roboter ist so konzipiert, dass er rund um die Uhr auf Ihrem Handelskonto arbeitet und aus kleinen Kursschwankungen einen Gewinn erzielt. Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/
FREE
Master Class
Aleksandr Valutsa
Experten
Professioneller Forex-Berater: Ihr Weg zu einem stabilen Einkommen auf dem Devisenmarkt Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Automatisierung des Handels auf einem neuen Niveau Wir stellen Ihnen eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel auf dem Devisenmarkt vor - einen intelligenten Berater, der von einem Team aus professionellen
FREE
Director
Aleksandr Valutsa
Experten
Der Advisor versucht, unrentable Transaktionen zu vermeiden. Starten Sie den Roboter auf dem Chart, und sobald der Roboter eine offene Transaktion auf dem Chart oder eine Reihe von Transaktionen erkennt, die manuell oder mit Hilfe eines anderen Beraters geöffnet wurden, wird der Roboter sofort den gesamten Break-Even-Punkt berechnen und beginnen, sie aus dem Drawdown herauszuziehen, unabhängig von der Anzahl der Transaktionen und ihrer Art, Transaktionen können sowohl zum Kauf als auch zum Verka
FREE
KyberNet
Aleksandr Valutsa
Experten
KyberNet - ist ein automatischer Handelsberater, der auf dem Grundprinzip der technischen Analyse basiert: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Das System wurde für den Forex-Markt entwickelt und verwendet mathematisch präzise Algorithmen, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte für Transaktionen zu bestimmen. Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users
FREE
Optimus and Partners
Aleksandr Valutsa
Experten
Optimus verwendet eine einzigartige Strategie, die auf der Durchschnittsbildung von Positionen gegen den aktuellen Trend basiert. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, von Marktkorrekturen und -umkehrungen zu profitieren, indem Sie zusätzliche Positionen in der dem Haupttrend entgegengesetzten Richtung eröffnen. Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/robotst
FREE
Advisor Manager
Aleksandr Valutsa
Utilitys
Fast alle unsere Berater verfügen über ein eingebautes System der Fernanpassung an die aktuellen Marktbedingungen, dieser Prozess wird auch als Optimierung bezeichnet. Die Einstellungen werden über Dateien übertragen, die wir als Ergebnis der Optimierung unserer Berater erhalten. Dies sind die Dateien, die wir beim Handel auf unseren Konten verwenden, so dass unsere Einstellungen die gleichen sein werden. Es handelt sich um eine Analogie zu den Standard-.set-Dateien, nur dass sie nicht manuell,
FREE
Hedging positions
Aleksandr Valutsa
5 (2)
Experten
Der Advisor versucht, unrentable Transaktionen zu vermeiden. Starten Sie den Roboter auf dem Chart, und sobald der Roboter eine offene Transaktion auf dem Chart oder eine Reihe von Transaktionen erkennt, die manuell oder mit Hilfe eines anderen Beraters geöffnet wurden, wird der Roboter sofort den gesamten Break-Even-Punkt berechnen und beginnen, sie aus dem Drawdown herauszuziehen, unabhängig von der Anzahl der Transaktionen und ihrer Art, Transaktionen können sowohl zum Kauf als auch zum Verka
Optimus Prime
Aleksandr Valutsa
3.67 (3)
Experten
Optimus Prime verwendet eine einzigartige Strategie, die auf der Durchschnittsbildung von Positionen gegen den aktuellen Trend basiert. Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen, von Marktkorrekturen und -umkehrungen zu profitieren, indem Sie zusätzliche Positionen in der dem Haupttrend entgegengesetzten Richtung eröffnen. Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/r
Atmos
Aleksandr Valutsa
Experten
Ein Berater mit atomarem Potenzial der ersten Stunde! Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produktes . https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Der Advisor basiert auf der Chaostheorie - der ungeordneten Bewegung des Preises. Bei der ersten Strategie identifiziert der Roboter die Momente, in denen der Preis am aktivsten ist, und öffnet ein Raster von schwebenden Aufträgen in Richtung
Hyper
Aleksandr Valutsa
Experten
Hyper - ist ein automatischer Handelsberater, der auf dem Grundprinzip der technischen Analyse basiert: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Das System wurde für den Forex-Markt entwickelt und verwendet mathematisch präzise Algorithmen, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte für Transaktionen zu bestimmen. Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/rob
Bunny
Aleksandr Valutsa
Experten
Professioneller Forex-Berater: Ihr Weg zu einem stabilen Einkommen auf dem Devisenmarkt Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Automatisierung des Handels auf einem neuen Niveau Wir stellen Ihnen eine fortschrittliche Lösung für den automatisierten Handel auf dem Devisenmarkt vor - einen intelligenten Berater, der von einem Team aus professionellen
File Manager
Aleksandr Valutsa
Utilitys
Fast alle unsere Berater verfügen über ein eingebautes System zur Fernanpassung an die aktuellen Marktbedingungen, dieser Prozess wird auch Optimierung genannt. Die Einstellungen werden über Dateien übertragen, die wir als Ergebnis der Optimierung unserer Berater erhalten. Dies sind die Dateien, die wir für den Handel auf unseren Konten verwenden, so dass unsere Einstellungen die gleichen sein werden. Es handelt sich um eine Analogie zu den Standard-.set-Dateien, nur dass sie nicht manuell in de
Modern Forex Technologies
Aleksandr Valutsa
Experten
Der Berater ist für den Handel mit beliebigen Währungspaaren konzipiert, hat einen eingebauten Multi-Trend-Indikator, im Strategie-Tester arbeitet der Indikator nur auf der aktuellen Periode als die führende, ist es möglich, andere Perioden auf dem Diagramm als Hilfs (optional) zu verbinden. Zu diesem Zweck werden 9 Schaltflächen auf dem Diagramm angezeigt, die den Zeitraum und die Richtung des Trends angeben - die rote Farbe der Schaltfläche bedeutet, dass der Trend abwärts gerichtet ist, die
Night
Aleksandr Valutsa
Experten
Night - ist ein professioneller Trading Advisor für den automatisierten Handel auf dem Forex-Markt, der auf kurzfristige Transaktionen in der Nacht spezialisiert ist. Der Roboter ist so konzipiert, dass er rund um die Uhr auf Ihrem Handelskonto arbeitet und aus kleinen Kursschwankungen einen Gewinn erzielt. Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/robotstro
Cobra Trader
Aleksandr Valutsa
Experten
Grundlegendes Funktionsprinzip Der Zweck des Roboters besteht darin, automatisch Korrekturmomente nach signifikanten Preisschwankungen am Markt zu erkennen. Der Roboter verwendet schwebende Aufträge, um bei Ausbrüchen aus wichtigen Niveaus in den Markt einzusteigen. Überwachung Alle Signale werden von unseren Beratern verwaltet, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produkts. https://www.mql5.com/en/users/robotstroi/seller Hauptmerkmale Automatische Erkenn
Emperor
Aleksandr Valutsa
Experten
Möglichkeiten der Nutzung des Trading Robot Builders Alle Signale sind unter der Kontrolle unserer Expert Advisors, Details werden nur an bestehende Kunden weitergegeben - nach Kauf/Miete eines Produktes. https://www.mql5.com/ru/users/robotstroi/seller Vorgefertigte Strategien Vorgefertigte Lösungen ermöglichen es Ihnen, sofort mit dem automatisierten Handel zu beginnen, ohne ein eigenes System entwickeln zu müssen. Vorteile der Verwendung vorgefertigter Strategien: Sofortiger Start - keine Notw
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension