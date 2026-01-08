Voltra Pulse
- Indikatoren
- Aleksandr Valutsa
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Allgemeine Beschreibung
Voltra Pulse ist ein moderner adaptiver Indikator zur Erkennung von Trends und Umkehrpunkten .
Er basiert auf einem erweiterten gleitenden Durchschnittsalgorithmus , der sich dynamisch an die Marktvolatilität anpasst .
Hauptmerkmale
-
Adaptivität: Passt die Empfindlichkeit automatisch an die aktuelle Volatilität an.
-
Duales Signalsystem : kombiniert eine schnelle und eine langsame Linie , um Signale zuverlässig zu bestätigen .
-
Minimale Verzögerung : Dank eines optimierten Algorithmus reagiert er schneller auf Preisänderungen als klassische MAs .
-
Vielseitigkeit: wirksam für alle Zeitrahmen und Vermögenswerte ( Forex, Aktien , Kryptowährungen ).
Komponenten des Indikators
Schnelle Linie ( Voltra Fast )
-
Farbe: grün .
-
Zeigt den kurzfristigen Trend an.
-
Dient zur Erkennung früher Umkehrungen .
Langsame Linie ( Voltra Slow )
-
Farbe: rot .
-
Filtert Störungen und bestätigt die Trendstärke .
-
Wird als Unterstützungs-/Widerstandsniveau verwendet.
Handelssignale
Kaufen:
-
Voltra Fast kreuzt Voltra Slow von unten nach oben .
-
Zusätzlich: Die Linien divergieren , was das Signal verstärkt .
Verkaufen:
-
Voltra Fast kreuzt Voltra Slow von oben nach unten .
-
Zusätzlich: Die Linien konvergieren/verflechten sich , was auf eine Trendschwäche hinweist .
Neutrale Zone :
-
Die Linien bewegen sich parallel - der Markt befindet sich in einer Konsolidierung .
-
Es wird empfohlen , keine Trades einzugehen .
Standardeinstellungen
-
Zeitraum der schnellen Linie : 10 .
-
Zeitraum der langsamen Linie : 21 .
-
Anpassungskoeffizient : 0 ,5 ( optimal für die meisten Vermögenswerte ).
-
Farben: grün ( schnell), rot ( langsam).
Anwendungsempfehlungen
Für den Trendhandel :
-
Eröffnen Sie Positionen in der Richtung , in der sich die Linie kreuzt .
-
Verwenden Sie eine Stop-Loss-Order hinter dem nächstgelegenen Extremwert .
Zum Filtern von Rauschen :
-
Handeln Sie nur , wenn die Linien deutlich auseinanderlaufen .
-
Vermeiden Sie Trades , wenn die Linien länger als 3 Takte ineinander übergehen .
Kombination mit anderen Tools :
-
Bestätigen Sie das Signal mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus .
-
Fügen Sie einen Oszillator ( RSI, Stochastic )hinzu, um überkaufte/überverkaufte Bedingungen herauszufiltern .
Vorteile gegenüber klassischen MAs
-
Weniger Fehlsignale aufgrund der adaptiven Filterung .
-
Frühzeitige Erkennung von Umkehrsignalen dank einer dynamischen Periode .
-
Funktioniert auf allen Zeitskalen - von M1 bis D1 .
Beschränkungen
-
In seitwärts tendierenden Märkten kann es zu häufigen Überkreuzungen kommen - verwenden Sie zusätzliche Filter .
-
Bei einschneidenden Nachrichtenereignissen können sich die Signale verzögern - berücksichtigen Sie den Wirtschaftskalender .
Fazit
Voltra Pulse ist ein leistungsstarkes Instrument für Händler , die ein Gleichgewicht zwischen Sensibilität und Zuverlässigkeit schätzen .
Es eignet sich sowohl für Scalping als auch für den mittelfristigen Handel .