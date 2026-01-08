Descripción general

Voltra Pulse es un indicador adaptativo moderno diseñado para identificar tendencias y puntos de inversión .

Se basa en un algoritmo mejorado de medias móviles que se ajusta dinámicamente a la volatilidad del mercado .

Características principales

Adaptabilidad : ajusta automáticamente la sensibilidad en función de la volatilidad actual .

Sistema de doble señal : combina una línea rápida y otra lenta para confirmar las señales de forma fiable .

Retraso mínimo : gracias a un algoritmo optimizado , responde a los cambios de precios más rápidamente que las MA clásicas .

Versatilidad: eficaz en todos los plazos y activos ( divisas, acciones , criptodivisas ).

Componentes del indicador

Línea rápida ( Voltra Fast )

Color: verde .

Muestra la tendencia a corto plazo .

Sirve para detectar retrocesos temp ranos .

Línea lenta ( Voltra Slow )

Color: rojo .

Filtra el ruido y confirma la fortaleza de la tendencia .

Se utiliza como nivel de soporte/resistencia .

Señales de negociación

Comprar:

Voltra Fast cruza Voltra Slow desde abajo hacia arriba .

Además: las líneas divergen , reforzando la señal .

Vender:

Voltra Fast cruza Voltra Slow desde arriba hacia abajo .

Además: las líneas convergen/se entrecruzan , indicando debilidad de la tendencia .

Zona Neutral:

Las líneas se mueven en paralelo : el mercado está en consolidación .

Se recomienda evitar entrar en operaciones .

Ajustes por defecto

Periodo de la línea rápida: 10 .

Periodo de la línea lenta: 21 .

Coeficiente de adaptación: 0 ,5 ( óptimo para la mayoría de los activos ).

Colores: verde ( Rápido), rojo ( Lento).

Recomendaciones de aplicación

Para operar en tendencia :

Abra posiciones en la dirección del cruce de líneas .

Utilice una orden stop-loss detrás del extremo más cercano .

Para filtrar el ruido :

Opere sólo cuando las líneas diverjan claramente .

Evite las operaciones si las líneas se entrecruzan durante más de 3 barras .

Combinación con otras herramientas :

Confirme la señal con niveles de soporte/resistencia .

Añada un oscilador ( RSI, Estocástico ) para filtrar las condiciones de sobrecompra/sobreventa .

Ventajas sobre las MA clásicas

Menos señales falsas gracias al filtrado adaptativo .

Detección temprana de retrocesos gracias a un periodo dinámico .

Funciona en todos los marcos temporales , desde M1 hasta D1 .

Limitaciones

En mercados laterales , pueden producirse cruces frecuentes - utilice filtros adicionales .

Durante los eventos de noticias agudas , las señales pueden retrasarse - tenga en cuenta el calendario económico .

Conclusión

Voltra Pulse es una potente herramienta para los operadores que valoran el equilibrio entre sensibilidad y fiabilidad .

Adecuado tanto para scalping como para operaciones a medio plazo .