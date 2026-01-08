Voltra Pulse
- Indicadores
- Aleksandr Valutsa
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Descripción general
Voltra Pulse es un indicador adaptativo moderno diseñado para identificar tendencias y puntos de inversión .
Se basa en un algoritmo mejorado de medias móviles que se ajusta dinámicamente a la volatilidad del mercado .
Características principales
-
Adaptabilidad: ajusta automáticamente la sensibilidad en función de la volatilidad actual .
-
Sistema de doble señal : combina una línea rápida y otra lenta para confirmar las señales de forma fiable .
-
Retraso mínimo: gracias a un algoritmo optimizado , responde a los cambios de precios más rápidamente que las MA clásicas .
-
Versatilidad: eficaz en todos los plazos y activos ( divisas, acciones , criptodivisas ).
Componentes del indicador
Línea rápida ( Voltra Fast )
-
Color: verde .
-
Muestra la tendencia a corto plazo .
-
Sirve para detectar retrocesos temp ranos .
Línea lenta ( Voltra Slow )
-
Color: rojo .
-
Filtra el ruido y confirma la fortaleza de la tendencia .
-
Se utiliza como nivel de soporte/resistencia .
Señales de negociación
Comprar:
-
Voltra Fast cruza Voltra Slow desde abajo hacia arriba .
-
Además: las líneas divergen , reforzando la señal .
Vender:
-
Voltra Fast cruza Voltra Slow desde arriba hacia abajo .
-
Además: las líneas convergen/se entrecruzan , indicando debilidad de la tendencia .
Zona Neutral:
-
Las líneas se mueven en paralelo : el mercado está en consolidación .
-
Se recomienda evitar entrar en operaciones .
Ajustes por defecto
-
Periodo de la línea rápida: 10 .
-
Periodo de la línea lenta: 21 .
-
Coeficiente de adaptación: 0 ,5 ( óptimo para la mayoría de los activos ).
-
Colores: verde ( Rápido), rojo ( Lento).
Recomendaciones de aplicación
Para operar en tendencia :
-
Abra posiciones en la dirección del cruce de líneas .
-
Utilice una orden stop-loss detrás del extremo más cercano .
Para filtrar el ruido :
-
Opere sólo cuando las líneas diverjan claramente .
-
Evite las operaciones si las líneas se entrecruzan durante más de 3 barras .
Combinación con otras herramientas :
-
Confirme la señal con niveles de soporte/resistencia .
-
Añada un oscilador ( RSI, Estocástico ) para filtrar las condiciones de sobrecompra/sobreventa .
Ventajas sobre las MA clásicas
-
Menos señales falsas gracias al filtrado adaptativo .
-
Detección temprana de retrocesos gracias a un periodo dinámico .
-
Funciona en todos los marcos temporales , desde M1 hasta D1 .
Limitaciones
-
En mercados laterales , pueden producirse cruces frecuentes - utilice filtros adicionales .
-
Durante los eventos de noticias agudas , las señales pueden retrasarse - tenga en cuenta el calendario económico .
Conclusión
Voltra Pulse es una potente herramienta para los operadores que valoran el equilibrio entre sensibilidad y fiabilidad .
Adecuado tanto para scalping como para operaciones a medio plazo .