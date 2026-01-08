Voltra Pulse
- Индикаторы
- Aleksandr Valutsa
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Общее описание
Voltra Pulse — современный адаптивный индикатор для выявления тренда и точек разворота. В основе — усовершенствованный алгоритм скользящей средней, динамически подстраивающийся под волатильность рынка.
Ключевые особенности
-
Адаптивность: автоматически корректирует чувствительность в зависимости от текущей волатильности.
-
Двойная сигнальная система: сочетает быструю и медленную линии для надёжного подтверждения сигналов.
-
Минимальные запаздывания: за счёт оптимизированного алгоритма реагирует на изменения цены быстрее классических MA.
-
Универсальность: эффективен на любых таймфреймах и активах (форекс, акции, криптовалюты).
Компоненты индикатора
-
Быстрая линия (Voltra Fast)
-
Цвет: зелёный.
-
Отображает краткосрочный тренд.
-
Служит для раннего обнаружения разворотов.
-
-
Медленная линия (Voltra Slow)
-
Цвет: красный.
-
Фильтрует шум, подтверждает силу тренда.
-
Используется как уровень поддержки/сопротивления.
-
Сигналы для торговли
-
Покупка:
-
Voltra Fast пересекает Voltra Slow снизу вверх.
-
Дополнительно: линии расходятся, усиливая сигнал.
-
-
Продажа:
-
Voltra Fast пересекает Voltra Slow сверху вниз.
-
Дополнительно: линии сходятся/переплетаются, указывая на ослабление тренда.
-
-
Нейтральная зона:
-
Линии параллельно движутся — рынок в консолидации.
-
Рекомендуется воздержаться от входов.
-
Настройки по умолчанию
-
Период быстрой линии: 10.
-
Период медленной линии: 21.
-
Коэффициент адаптации: 0.5 (оптимален для большинства активов).
-
Цвета: зелёный (Fast), красный (Slow).
Рекомендации по применению
-
Для трендовой торговли:
-
Открывайте позиции по направлению пересечения линий.
-
Используйте стоп-лосс за ближайшим экстремумом.
-
-
Для фильтрации шумов:
-
Торгуйте только при чётком расхождении линий.
-
Избегайте сделок, если линии переплетаются более 3 баров.
-
-
Комбинация с другими инструментами:
-
Подтвердите сигнал уровнями поддержки/сопротивления.
-
Добавьте осциллятор (RSI, Stochastic) для фильтрации перекупленности/перепроданности.
-
Преимущества перед классическими MA
-
Меньше ложных сигналов за счёт адаптивной фильтрации.
-
Раннее обнаружение разворотов благодаря динамическому периоду.
-
Работает на всех таймфреймах — от M1 до D1.
Ограничения
-
В боковике возможны частые пересечения — используйте дополнительные фильтры.
-
На резких новостях может давать запаздывающие сигналы — учитывайте экономический календарь.
Итог: Voltra Pulse — мощный инструмент для трейдеров, ценящих баланс между чувствительностью и надёжностью.
Подходит как для скальпинга, так и для среднесрочной торговли.